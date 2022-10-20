«В конфликте Абаскаля и Федотова виноват один человек. Зобнин». Орлов — о решении КДК и Зареме
— Считаю, КДК РФС принял слишком суровое наказание, — заметил Орлов. — Дисквалификация на один матч — это перебор. Нужно было просто вынести Абаскалю и Федотову устное предупреждение, порицание. Фейр-плей как раз и заключается в том, чтобы тренеры друг к другу относились корректно.
Если отмотать всю ситуацию назад, то выясняется, что в ней виноват Зобнин. Если бы он выбил мяч — вообще ничего бы не было! Зачем он остановился, бросил играть в том эпизоде? Кто ему сказал: не играй дальше? Судья молчал. Странный поступок футболиста «Спартака». В итоге пошла атака армейцев. Но и она бы, наверное, не привела к голу, если бы не действия Мевли... Так что, наверное, Абаскалю следовало наказать своих футболистов, а не идти в перерыве к Федотову. Вот и все.
А что касается перепалки тренеров... Конечно, это некрасиво. Эмоции эмоциями, но надо же держать себя в руках. Где корпоративная этика? Да, в Европе тренеры тоже ссорятся, но это и там осуждается.
Умный человек в любой ситуации остается умным человеком. Тренер должен собой владеть! Сколько раз я журил Виллаш-Боаша, который выходил за рамки дозволенного. А Абаскаль, получается, пошел на поводу у своих игроков. Они были взвинчены, и тренер тоже посчитал, что ЦСКА сыграл нечестно. Но надо же было проанализировать момент. Зобнин такое сотворил... Ну что это такое? Остановился он... Мог тогда и прилечь.
Не надо забывать, что тренер — это прежде всего педагог, он пример для игроков. Нельзя сейчас эти реплики прикрывать только эмоциями от дерби! Нет! Другое дело, что и дисквалификация на игру — это перебор. Ведь в конце концов пострадает вся команда. Почему вы наказываете футболистов? Можно же было просто оштрафовать Абаскаля и Федотова.
Федотов выразился грубо. Он же потом не извинился? Ну что это такое? Зачем отвечать на выпад Абаскаля? Сдержись! Парадоксально, но из-за «честной игры» мужики чуть не подрались. А искать первопричину нужно в Зобнине. Из-за его решения в итоге разгорелся весь сыр-бор. Ну и Мевля тоже «хорош».
Ежедневные высказывания Заремы Салиховой, которые подливают масла в огонь? Молодец. Напоминает о себе. Разжигает. Ее же отодвинули уже от футбола. Ей надо как-то о себе напоминать... Свою задачу она выполняет. Кто-то хорошо про нее сказал: «Если из Федотова не изжить Сочи, то из Заремы не изжить Уфу». Нет-нет. Все это некрасиво. На первом месте должна стоять репутация. Федотов — хороший тренер, но надо думать и о своем авторитете.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1