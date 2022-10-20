«В конфликте Абаскаля и Федотова виноват один человек. Зобнин». Орлов — о решении КДК и Зареме

— Считаю, КДК РФС принял слишком суровое наказание, — заметил Орлов. — Дисквалификация на один матч — это перебор. Нужно было просто вынести Абаскалю и Федотову устное предупреждение, порицание. Фейр-плей как раз и заключается в том, чтобы тренеры друг к другу относились корректно.

Если отмотать всю ситуацию назад, то выясняется, что в ней виноват Зобнин. Если бы он выбил мяч — вообще ничего бы не было! Зачем он остановился, бросил играть в том эпизоде? Кто ему сказал: не играй дальше? Судья молчал. Странный поступок футболиста «Спартака». В итоге пошла атака армейцев. Но и она бы, наверное, не привела к голу, если бы не действия Мевли... Так что, наверное, Абаскалю следовало наказать своих футболистов, а не идти в перерыве к Федотову. Вот и все.

А что касается перепалки тренеров... Конечно, это некрасиво. Эмоции эмоциями, но надо же держать себя в руках. Где корпоративная этика? Да, в Европе тренеры тоже ссорятся, но это и там осуждается.

Умный человек в любой ситуации остается умным человеком. Тренер должен собой владеть! Сколько раз я журил Виллаш-Боаша, который выходил за рамки дозволенного. А Абаскаль, получается, пошел на поводу у своих игроков. Они были взвинчены, и тренер тоже посчитал, что ЦСКА сыграл нечестно. Но надо же было проанализировать момент. Зобнин такое сотворил... Ну что это такое? Остановился он... Мог тогда и прилечь.

Не надо забывать, что тренер — это прежде всего педагог, он пример для игроков. Нельзя сейчас эти реплики прикрывать только эмоциями от дерби! Нет! Другое дело, что и дисквалификация на игру — это перебор. Ведь в конце концов пострадает вся команда. Почему вы наказываете футболистов? Можно же было просто оштрафовать Абаскаля и Федотова.

Федотов выразился грубо. Он же потом не извинился? Ну что это такое? Зачем отвечать на выпад Абаскаля? Сдержись! Парадоксально, но из-за «честной игры» мужики чуть не подрались. А искать первопричину нужно в Зобнине. Из-за его решения в итоге разгорелся весь сыр-бор. Ну и Мевля тоже «хорош».

Ежедневные высказывания Заремы Салиховой, которые подливают масла в огонь? Молодец. Напоминает о себе. Разжигает. Ее же отодвинули уже от футбола. Ей надо как-то о себе напоминать... Свою задачу она выполняет. Кто-то хорошо про нее сказал: «Если из Федотова не изжить Сочи, то из Заремы не изжить Уфу». Нет-нет. Все это некрасиво. На первом месте должна стоять репутация. Федотов — хороший тренер, но надо думать и о своем авторитете.