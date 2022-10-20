Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

«В конфликте Абаскаля и Федотова виноват один человек. Зобнин». Орлов — о решении КДК и Зареме

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Зобнин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Известный комментатор Геннадий Орлов оценил решение КДК РФС дисквалифицировать на один матч главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

— Считаю, КДК РФС принял слишком суровое наказание, — заметил Орлов. — Дисквалификация на один матч — это перебор. Нужно было просто вынести Абаскалю и Федотову устное предупреждение, порицание. Фейр-плей как раз и заключается в том, чтобы тренеры друг к другу относились корректно.

Если отмотать всю ситуацию назад, то выясняется, что в ней виноват Зобнин. Если бы он выбил мяч — вообще ничего бы не было! Зачем он остановился, бросил играть в том эпизоде? Кто ему сказал: не играй дальше? Судья молчал. Странный поступок футболиста «Спартака». В итоге пошла атака армейцев. Но и она бы, наверное, не привела к голу, если бы не действия Мевли... Так что, наверное, Абаскалю следовало наказать своих футболистов, а не идти в перерыве к Федотову. Вот и все.

Владимир Федотов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Есть очень умные люди. Достали из видео все». Федотов и Абаскаль получили дисквалификацию на один матч

А что касается перепалки тренеров... Конечно, это некрасиво. Эмоции эмоциями, но надо же держать себя в руках. Где корпоративная этика? Да, в Европе тренеры тоже ссорятся, но это и там осуждается.

Умный человек в любой ситуации остается умным человеком. Тренер должен собой владеть! Сколько раз я журил Виллаш-Боаша, который выходил за рамки дозволенного. А Абаскаль, получается, пошел на поводу у своих игроков. Они были взвинчены, и тренер тоже посчитал, что ЦСКА сыграл нечестно. Но надо же было проанализировать момент. Зобнин такое сотворил... Ну что это такое? Остановился он... Мог тогда и прилечь.

Не надо забывать, что тренер — это прежде всего педагог, он пример для игроков. Нельзя сейчас эти реплики прикрывать только эмоциями от дерби! Нет! Другое дело, что и дисквалификация на игру — это перебор. Ведь в конце концов пострадает вся команда. Почему вы наказываете футболистов? Можно же было просто оштрафовать Абаскаля и Федотова.

Владимир Федотов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. КДК убивает эмоции и лишает нас шоу. Абаскаль и Федотов не заслужили дисквалификацию

Федотов выразился грубо. Он же потом не извинился? Ну что это такое? Зачем отвечать на выпад Абаскаля? Сдержись! Парадоксально, но из-за «честной игры» мужики чуть не подрались. А искать первопричину нужно в Зобнине. Из-за его решения в итоге разгорелся весь сыр-бор. Ну и Мевля тоже «хорош».

Ежедневные высказывания Заремы Салиховой, которые подливают масла в огонь? Молодец. Напоминает о себе. Разжигает. Ее же отодвинули уже от футбола. Ей надо как-то о себе напоминать... Свою задачу она выполняет. Кто-то хорошо про нее сказал: «Если из Федотова не изжить Сочи, то из Заремы не изжить Уфу». Нет-нет. Все это некрасиво. На первом месте должна стоять репутация. Федотов — хороший тренер, но надо думать и о своем авторитете.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
20
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вайлд отреагировал на призывы отчислить спортсмена из состава сборной России из-за возраста
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА ответил «Спартаку» на заявление красно-белых по поводу дисквалификаций Абаскаля и Федотова
Петржела — о дисквалификации Федотова и Абаскаля: «Надо вести себя нормально!»
ЦСКА Пономарев считает, что КДК назначил слишком маленький штраф Федотову и Абаскалю: «Нужен миллион!»
КДК убивает эмоции и лишает нас шоу. Абаскаль и Федотов не заслужили дисквалификацию
Главный тренер 2DROTS Кузнецов заявил, что Абаскалю и Федотову нужно переходить в медийную лигу
«Спартак» выступил с заявлением по поводу дисквалификации Абаскаля за перепалку с Федотовым в дерби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК убивает эмоции и лишает нас шоу. Абаскаль и Федотов не заслужили дисквалификацию
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости