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«Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Жесткие слова после дерби.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

— Было ощущение, что ЦСКА не вышел на второй тайм, а остался в раздевалке.

— Я бы не сказал, что команда не вышла на второй тайм. Просто плохо сработали в обороне на левом фланге. И позволили Зиньковскому нанести этот удар... «Спартак» силен пространством. Неправильно сыграл наш центральный защитник — нужно было создавать глубину обороны. И мы бы избежали этого момента.

Надо отдать должное ребятам, что не отпустили игру и ушли от поражения. Хотя в первом тайме у нас было преимущество.

— Вы перевернули игру заменами. Карраскаля и Медину убрали в воспитательных целях?

— Свои моменты нужно использовать — у нас их набралось уйма. Гол пришел из-за потери концентрации. Мы говорили, что нужно было добавить в этих элементах. Нужно было сохранить концентрацию, быть более жестким. Этого не произошло.

Гильермо Абаскаль. «Я сказал Федотову всего одну фразу...» Абаскаль — о трансформации «Спартака» в дерби

— Чем был недоволен Карраскаль после замены?

— Я говорил, что нужно выходить на игру. Футбол — это наша страсть, он не терпит безалаберности. Именно это я пытался донести.

— Перед уходом на перерыв Абаскаль бросился на вас. Что это было?

— Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял. Честная игра? И в чем же она заключается — у них не удалили двух футболистов. Или даже трех. Мы взглянули на этот эпизод: двумя ногами въехали в Карраскаля, очень агрессивный момент! Хорхе остался на газоне, «Спартак» подхватил мяч и потом благополучно его потерял. Я не понял, что в этом крылось. Они потеряли мяч, а потом поступили по-человечески? Есть судья. Зобнин поднял руки, но что мешало выбить мяч в аут?

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Александр Соболев и&nbsp;вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во&nbsp;время дерби.

— Вы объясняли игрокам, что это не просто матч против «Спартака», а нечто большее?

— Перед трансфером в новый клуб любой здравомыслящий человек должен понимать, куда он едет. Тебе пригласил ЦСКА, а ты: «А что это? Где?». Думаю, есть грамотные специалисты, которые подсказали и объяснили. Тем более, в прессе писали, какой клуб самый старый. Это ЦСКА!

— Можно ли игрокам после матча выпить пива?

— Надо спрашивать у доктора. Только если пару глотков. А дальше игра не за горами. Вы наше расписание знаете.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Гильермо Абаскаль
138
33
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Я сказал Федотову всего одну фразу...» Абаскаль — о трансформации «Спартака» в дерби
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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