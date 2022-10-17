«Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков
— Было ощущение, что ЦСКА не вышел на второй тайм, а остался в раздевалке.
— Я бы не сказал, что команда не вышла на второй тайм. Просто плохо сработали в обороне на левом фланге. И позволили Зиньковскому нанести этот удар... «Спартак» силен пространством. Неправильно сыграл наш центральный защитник — нужно было создавать глубину обороны. И мы бы избежали этого момента.
Надо отдать должное ребятам, что не отпустили игру и ушли от поражения. Хотя в первом тайме у нас было преимущество.
— Вы перевернули игру заменами. Карраскаля и Медину убрали в воспитательных целях?
— Свои моменты нужно использовать — у нас их набралось уйма. Гол пришел из-за потери концентрации. Мы говорили, что нужно было добавить в этих элементах. Нужно было сохранить концентрацию, быть более жестким. Этого не произошло.
— Чем был недоволен Карраскаль после замены?
— Я говорил, что нужно выходить на игру. Футбол — это наша страсть, он не терпит безалаберности. Именно это я пытался донести.
— Перед уходом на перерыв Абаскаль бросился на вас. Что это было?
— Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял. Честная игра? И в чем же она заключается — у них не удалили двух футболистов. Или даже трех. Мы взглянули на этот эпизод: двумя ногами въехали в Карраскаля, очень агрессивный момент! Хорхе остался на газоне, «Спартак» подхватил мяч и потом благополучно его потерял. Я не понял, что в этом крылось. Они потеряли мяч, а потом поступили по-человечески? Есть судья. Зобнин поднял руки, но что мешало выбить мяч в аут?
— Вы объясняли игрокам, что это не просто матч против «Спартака», а нечто большее?
— Перед трансфером в новый клуб любой здравомыслящий человек должен понимать, куда он едет. Тебе пригласил ЦСКА, а ты: «А что это? Где?». Думаю, есть грамотные специалисты, которые подсказали и объяснили. Тем более, в прессе писали, какой клуб самый старый. Это ЦСКА!
— Можно ли игрокам после матча выпить пива?
— Надо спрашивать у доктора. Только если пару глотков. А дальше игра не за горами. Вы наше расписание знаете.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1