«У Абаскаля и Федотова разные статьи». За что КДК РФС дисквалифицировал тренеров «Спартака» и ЦСКА?

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение по громкому делу в дерби.

Разбирательства после эмоционального матча ЦСКА — «Спартак» продолжаются уже несколько дней. Сегодня КДК РФС принял окончательные решения. Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля дисквалифицировали на один матч чемпионата России. А главного тренера ЦСКА Владимира Федотова дисквалифицировали на два матча, где один — условно. Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил журналистам, почему были приняты такие решения.

Оба тренера сказали, что конфликт исчерпан

— У нас сегодня на заседание приехали представители «Спартака» вместе с главным тренером Гильермо Абаскалем, — начал Артур Григорьянц. — Приехали и представители ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым. По материалам СМИ и по материалам из общедоступных источников мы возбудили дело в отношении двух тренеров. КДК через службу коммуникаций РФС обратился к основному вещателю и запросил видеозаписи без купюр. Нам было предоставлено две записи: из технической зоны «Спартака» и из технической зоны ЦСКА. Мы также основывались на видео, где Федотов оскорблял футболиста Пруцева. КДК запросил рапорты у судейской бригады и делегата. Вся судейская бригада написала, что не слышала оскорбительных слов со стороны тренеров. Также делегат матча указал, что не слышал происходящего между тренерами. Мы рассматривали два эпизода.

У КДК РФС было основание рассматривать данные дисциплинарные нарушения, хотя они не были замечены официальными лицами. Мы заслушали Федотова и Абаскаля. У Федотова мы рассматривали его действия в соответствии с пунктом регламента об оскорбительном поведении в адрес игрока и представителя клуба-соперника. Федотов не отрицал, что были такие слова сказаны.

Действия Абаскаля мы рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Мы установили, что действия тренера «Спартака» создавали угрозу возникновения ситуации нарушения общественного порядка. Вы видели на записи, что он агрессивно входил в техническую зону соперника. Плюс это было очень близко к зрителям. Мы видели, что на трибуне были волнения. Со стороны скамейки ЦСКА были сказаны определенные слова. Служба безопасности «Спартака» предотвратила конфликт. Мы получили письмо от руководителя службы безопасности красно-белых, который увел Абаскаля в подтрибунное помещение. По эпизоду с Пруцевым мы обратили внимание на действия резервного арбитра, который стоял рядом. Но он написал, что не слышал оскорбительных слов.

За оскорбительное поведение КДК дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на два матча, где один — условно. Плюс также наложен штраф — 50 тысяч рублей. Испытательный срок Владимира Федотова — до конца сезона-2022/23. КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч РПЛ и оштрафовал на 50 тысяч. На заседании Федотов и Абаскаль сидели друг напротив друга. Оба тренера сказали, что конфликт исчерпан. Мы это тоже приняли во внимание.

Эпизод матча «Сочи» — «Спартак» не принимался во внимание

— Что говорил Абаскаль в адрес Федотова? На записи мы слышали только слова о фейр-плей.

— Абаскаль подтвердил, что говорил только фейр-плей. В данном случае мы приняли во внимание его поведение. Мы задавали вопрос — почему он сразу не ушел в подтрибунное помещение. Он ответил, что всегда уходит. Но тут он решил высказать свои эмоции.

— Что говорил Гильермо Абаскаль перед фразой про фейр-плей?

— Мы не смогли этого установить.

— Есть мнение, что за разные нарушения тренеры получили соразмерное наказание.

— Оно несоразмерно. Они наказаны за разные статьи. У Абаскаля — неспортивное поведение. У Федотова — оскорбление игрока и официального лица клуба. Мы приняли во внимание, что тренеры не имеют претензий друг к другу.

— Принимался ли во внимание эпизод матча «Сочи» — «Спартак», когда у тренерского штаба Владимира Федотова возникла конфликтная ситуация с тренерами красно-белых?

— Нет, эпизод матча «Сочи» — «Спартак» не принимался во внимание. Там была другая ситуация. Был другой тренер, который получил наказание. И не было ненормативной лексики со стороны тренера, о котором вы говорите.

— Мы получили ситуацию, когда тренеров наказали за эмоции. Нет ли смысла пересмотреть дисциплинарный регламент, чтобы сохранить их?

— Эмоции, конечно, есть. Это футбол, это игра. Это все понятно. Но эмоции не должны переходить границы. Оскорбления, неспортивное поведение и провокационные действия не должны сопутствовать этим эмоциям. Иначе мы так можем далеко зайти.

— Будет ли применяться испытательный срок к главному тренеру «Спартака»?

— Испытательный срок к Абаскалю не применяется.

— Принимали ли во внимание слова главного тренера ЦСКА, который для описания ситуации использовал фразу: «Что-то там прыгало»?

— Нет, мы это не рассматривали.