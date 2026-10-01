«Турлов, как и Дворкович, не имел права быть избранным». Илюмжинов допускает новые выборы главы ФИДЕ в ближайшее время

Опытный функционер — о коллизии своего преемника и перспективах представителя Казахстана у руля мировых шахмат.

В конце прошлой недели в Самарканде прошли выборы девятого президента ФИДЕ. Им стал представитель Казахстана Тимур Турлов, в плотной борьбе обошедший немца Вадима Розенштейна. Однако итоги работы очередного Конгресса ФИДЕ находятся под вопросом. Подробно об этом «СЭ» рассказал седьмой президент ФИДЕ (1995-2018) Кирсан Илюмжинов.

Дворкович обижал российских шахматистов

— Как вы оцениваете перспективы мировых шахмат в связи с появлением новой фигуры во главе ФИДЕ?

— ФИДЕ — международная организация, она не стоит на месте, всегда нуждается в движении, в переосмыслении. Новому президенту 38 лет. Когда я возглавил ФИДЕ в 1995 году, мне было 33 года. Но ситуации моего прихода три десятилетия назад и Тимура Турлова сейчас, конечно, очень разные. Когда я возглавил организацию, у нее были крупные долги. Нужно было объединять шахматный мир (противостояние ФИДЕ и ПША, два чемпиона мира), создавать новые турниры, чтобы гроссмейстеры не уходили из профессии. Была полная деградация.

Сейчас у ФИДЕ всего хватает. Есть бюджет, устойчивый календарь, шахматы признаны видом спорта в МОК. Мы разговаривали с Тимуром в Самарканде. Я сказал ему: если возьмете за основу часть моей программы, то буду помогать. Задача номер один — включение шахмат в программу Олимпийских игр. Сейчас для этого есть все основания, прочный фундамент. Это осязаемая цель, за которую нужно бороться. Она придаст шахматам новый импульс. Хотелось бы, чтобы и сильнейший шахматист планеты Магнус Карлсен вернулся в борьбу за звание чемпиона мира ФИДЕ, подняв его престиж, пошатнувшийся в последние годы.

Надеюсь, что потенциал и новый взгляд у команды Тимура Турлова есть. Как говорят, новая метла всегда по-новому метет. Хотелось бы, чтобы она мела в сторону прогресса ФИДЕ.

— Видел, что вы поздравили Турлова с избранием на пост главы ФИДЕ и общались с представителем Казахстана на полях Всемирной шахматной олимпиады.

— Да, мы встречались с ним — в первый день, когда я приехал на Олимпиаду. Как и с другим кандидатом — Вадимом Розенштейном. Побеседовали немного. Видно, что Турлов — думающий, умный человек, организатор, бизнесмен. Будем надеяться, что он использует свои возможности и способности, чтобы справедливость восторжествовала.

— Речь в том числе и про русский вопрос? Чтобы наши сборные и игроки полноценно вернулись в мировую шахматную семью?

— Конечно. От нового руководства жду новых подходов в этом направлении. Восьмой президент ФИДЕ Аркадий Дворкович был как-то слишком политизирован. Сам гражданин России, а обижал российских шахматистов. При главе ФИДЕ из РФ российские шахматисты лишились флага и гимна. Сергея Карякина по странному поводу исключили из турнира претендентов решением комитета по этике. При россиянине ФИДЕ приостановила членство ФШР на три года. Недавно на год был дисквалифицирован 14-й чемпион мира Владимир Крамник. Мне больно это даже произносить.

Впервые я побывал на Всемирной шахматной олимпиаде в 1994 году — в Москве в гостинице «Космос». Помню, тогда провел много времени в компании шестого чемпиона мира Михаила Ботвинника. Наша сборная выиграла тот турнир и была непобедима с 1992 по 2022 год (выиграли шесть Олимпиад подряд после распада СССР. — Прим. «СЭ»). После 2022 года всегда боролись за медали и считались ведущей сборной мира.

Я приехал в Самарканд, и организаторы дали мне право сделать первый ход в матче лидеров Узбекистан — Германия (в партии Нодирбек Абдусатторов — Винсент Кеймер. — Прим. «СЭ»). Мне бы хотелось сделать этот ход в поединке с участием России, но мы пропускаем третью Олимпиаду подряд. Звучит как страшный сон, но это реальность. Для любого шахматиста — будь он россиянин, японец, немец, сенегалец, — Олимпиада — это главный шахматный командный турнир. И в работе Генерального конгресса тоже не было официальной делегации ФШР (из-за приостановки членства). Надеюсь, что Тимур Турлов исправит эту несправедливость. И в дальнейшем ни шахматисты, ни федерации никогда не будут страдать от политической дискриминации.

— Хватит ли у Турлова политической воли?

— Увы, но он начал в ФИДЕ с того, что отказался снимать с России санкции... При этом это человек с амбициями. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Понятно, что уже не так просто будет поставить точку в этих распрях. Надо много работать с МОК, CAS, президентами национальных федераций.

Аркадий Дворкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уходящий президент автоматически становится почетным

— Как думаете, почему у Аркадия Дворковича так и не получилось решить эту проблему? Хотя он опытный политик.

— Я ему помогал в 2018 году, когда он избирался на пост президента ФИДЕ, именно с той целью, что он всегда будет отстаивать интересы России. Я всегда отстаивал. Когда возглавил мировые шахматы в 1995 году, количество наших соотечественников в комитетах, комиссиях ФИДЕ, международных арбитров было почти нулевым. Международные соревнования на территории России проводились крайне редко. Я старался в несколько раз, а по некоторым показателям — в десятки раз увеличивать представительство РФ: и арбитры, и шахматисты, и члены комиссий. Мы везде присутствовали, а наш триколор гордо развевался после побед россиян.

— Наверняка вы видели, что в новой структуре ФИДЕ будет четыре почетных вице-президента, но не будет почетного президента. Эту позицию вам обещал Розенштейн в случае своего избрания. Вы не обсуждали с Турловым эту историю?

— Не обсуждали по одной простой причине. Есть решение Генеральной ассамблеи и Конгресса ФИДЕ, что уходящий президент автоматически становится почетным президентом. Когда я возглавлял организацию, то почетным президентом был мой предшественник Флоренсио Кампоманес. И это было удобно. Он страховал меня на крупных азиатских или североамериканских турнирах, когда я не мог прилететь. Открывал их, награждал победителей. Всегда участвовал в работе руководящих органов ФИДЕ.

Когда президентом стал Аркадий Дворкович, то он по какой-то причине стал тянуть с моим назначением. А в марте 2022 года по его инициативе Совет ФИДЕ принял решение, что лицо, находящееся под санкциями, не может быть избрано, работать в официальных органах и быть представлено на официальных мероприятиях ФИДЕ. Я считаю, что этот пункт направлен против меня.

Но в итоге Дворкович сам наступил на эти грабли. Видимо, Аркадий думал, что я все время буду под санкциями, а он спокойно станет почетным президентом. А получилось наоборот. С меня ограничения сняли (в июле 2025 года указом Дональда Трампа. — Прим. «СЭ»), а Дворкович попал в 21-й пакет санкций ЕС (в июле 2026-го. — Прим. «СЭ»). Поэтому я мог официально сделать первый ход на Олимпиаде-2026, а Аркадий не имел права присутствовать в игровом зале — потому что находится под европейскими санкциями.

— Я правильно понимаю, что сейчас вы должны автоматически стать почетным президентом ФИДЕ?

— Да, согласно решению Конгресса ФИДЕ, которое надо подтвердить. Но это не самое важное. В решении Совета ФИДЕ от 2022 года, о котором я говорил выше, не сказано конкретно, под какими санкциями должен находиться человек, чтобы ему отказали занимать должность в ФИДЕ. Под европейскими, американскими, российскими и так далее.

И сейчас Вадим Розенштейн подал документы в CAS, чтобы лозаннский арбитраж объяснил, мог ли Тимур Турлов, который с 2022 года находится под украинскими санкциями, участвовать в выборах. Посмотрим, какое в итоге решение примет CAS. Не знаю, как они будут выходить из этой сложной коллизии. То есть, согласно решению самой ФИДЕ от 2022 года, Турлов, как и Дворкович, не имел права быть избранным.

— Допускаете, что CAS отменит результаты выборов?

— Вполне допускаю, учитывая, что эта норма была принята не вчера, а четыре года назад.

— Если итоги выборов отменят, как в таком случае дальше будут развиваться события?

— Тогда будут назначены новые выборы. Через три месяца на внеочередном Конгрессе. Дальше говорить не готов. Давайте дождемся решения CAS.

Кирсан Илюмжинов. Фото Из личного архива

Делегаты говорили: «Если бы вы баллотировались, то мы бы не мучились с выбором»

— Видел, что вы много общались с делегатами на полях Олимпиады. Вспомнили былые времена?

— Да, и за это хочу сказать спасибо организаторам Олимпиады. В Самарканд меня лично пригласил первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров и Министерство спорта страны. Поэтому провели ряд встреч на высшем уровне, а в остальное время действительно удалось плотно пообщаться с делегатами и президентами федераций. Было много желающих встретиться, поэтому ложился спать в четыре-пять утра. Ко мне шли с вопросами, с проблемами. Некоторые вопросы я решал на месте, не афишируя. Какие-то бытовые, какие-то на перспективу.

Дважды встретились с президентом Африканского шахматного союза Бенардом Ваньялой. С президентами федераций Танзании, Южной Кореи, Израиля, Филиппин. Правда, это были часы теплого общения со старыми друзьями.

— Самый популярный вопрос в эти дни?

— Приходилось всем объяснять, почему я не баллотируюсь.

— Многие делегаты хотели бы вновь видеть вас президентом?

— Однозначно. Несколько даже прямо так и сказали: «Если бы вы баллотировались, то мы бы не мучились с выбором». Это приятно. Значит, 23 года, которые я отдал ФИДЕ, не прошли даром. Никто не ругал, везде обнимались, приглашали, фотографировались, играли в шахматы, приносили подарки из стран, где давно не был.

Можно сказать, наслаждался этим временем — как в свою тарелку попал. Кайфово снова увидеть и взрослых шахматистов, и арбитров, которые были еще на Олимпиаде 1998 года в Элисте. Молодежь тоже подходила, те, кто тогда еще и не родился, когда мы проводили Олимпиады. Спрашивали про чемпионов мира. Один шахматист подошел, кажется, из Индонезии, и говорит: «Неужели вы правда видели Бобби Фишера? Ботвинника? Спасского?» Для них это легенды.