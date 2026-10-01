Алексей Батраков: «Во время гимна ЛЧ отводил взгляд от родителей, чтобы не прослезиться»

«СЭ» поговорил с полузащитником сборной России и «Галатасарая».

Алексей Батраков впервые приехал в сборную в статусе игрока «Галатасарая» — и одного из самых дорогих российских футболистов.

Корреспонденты «СЭ» встретились с полузащитником на базе в Новогорске и расспросили про адаптацию в Турции, общение со звездами «Галатасарая», предстоящий матч с «Барселоной» и новые цели в карьере.

Карпин спросил: «Как дела, турок?»

— Как тебя встретили в сборной России? Мы видели в соцсетях команды, что тебя подкалывали и называли султаном.

— Это было ожидаемо. Все по-доброму. Поздравили с переходом. В сборной все отлично, классная атмосфера. Я рад вернуться в Россию. Все-таки провел здесь всю жизнь. Так что даже за этот месяц успел соскучиться и по сборной, и по Москве.

— Экс-партнеры по «Локомотиву» просили привезти санкционку из Стамбула?

— Футболки «Галатасарая» только. Про санкционку пока не было речи, еще не раскусили, наверное. Думаю, позже начнут эксплуатировать, когда адаптируюсь.

— Ты вернулся в сборную в новом статусе. Ощущаешь это по отношению партнеров?

— Я пока не сделал чего-то сверхъестественного — просто перешел в Турцию. Ничего необычного. Понимаю, что кто-то наверняка думает: «Зачем? Это же не топ-5 чемпионатов». А кто-то рад за меня. Но я, повторюсь, пока ничего не доказал, только приехал, адаптируюсь и постараюсь как можно быстрее показать свою игру.

— Как реагируешь на негативные комментарии о переходе?

— Честно говоря, вообще без разницы. Это мое решение, мой футбольный путь. Главное, что я счастлив. А у каждого свое мнение.

— Ты понимаешь тех, кто хочет, чтобы сильные россияне играли в РПЛ, чтобы повышать уровень лиги?

— Такое мнение имеет право на существование. Но в нынешней ситуации, к сожалению, чемпионат не развивается: нет звездных игроков, у которых можно перенимать опыт, нет европейских турниров. Опять же, если берем точку зрения тех, кто хочет, чтобы за РПЛ было интересно наблюдать — их позиция оправданна. Но сколько людей, столько и мнений.

— Арсена Захаряна сразу после перехода в «Реал Сосьедад» не вызывали в сборную, чтобы он адаптировался в новом клубе. У тебя с Карпиным не было такого разговора?

— Нет. Я увидел расширенный список, потом окончательный. И приехал. Если сравнивать с тем, как было у Арсена, то думаю, мне как минимум проще: есть прямой рейс из Стамбула в Москву. Арсену из Испании лететь с пересадкой тяжелее. Я рад выступать за сборную, защищать флаг нашей страны. Сомнений не было.

— Как Карпин отреагировал на твой переход?

— Отдельного разговора не было. Встретились, когда я приехал на базу. Он спросил: «Как дела, турок?»

— Впереди Намибия, Иран и Нигерия. Что думаешь про соперников сборной?

— Наиболее привлекательны — Иран (интервью состоялось перед матчем, — прим. «СЭ») и Нигерия. Первые принимали участие в чемпионате мира-2026. Хорошая сборная, с которой мы уже играли. Интересный соперник.

Что касается Нигерии, если я правильно понимаю, Осимхен точно не приедет, равно как и многие звезды. Но мы находимся в таких реалиях, не подстраиваемся под кого-то. Больше работаем на себя и тренируем моменты, которые хотим когда-то потом перенести в официальные турниры.

— А ты Осимхена в Нижний не приглашал?

— Нет, у него же травма. Он не участвовал в двух последних матчах за «Галатасарай». Нужно восстановиться.

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В супермаркет можно сходить без кепки. На прогулку или в ресторан — уже сложнее...

— Твой трансфер в Турцию напоминал прилет туда какой-то рок-звезды: частный джет, отслеживание рейса в соцсетях, куча болельщиков. Ты даже исполнил с ними традиционную кричалку на выходе из аэропорта — готовился?

— Мне подсказали люди в клубе, что у них так принято. Ничего сложного — выучил за пять секунд. В Турции культ футбола, они живут этим видом спорта. Для них неважно, кто приезжает. У них по-другому, не как у нас. Они горят игрой. Я такого никогда не видел. Поэтому еще привыкаю.

— Тебя это не напугало?

— Это было скорее удивительно. Я пробыл 15 лет в одном клубе, в одной системе. Перемены — всегда момент для переживаний. А тут я перешел не то что в другую команду в новом городе, а в клуб из другой страны. Волнение было со всех сторон, но оно быстро прошло. Сразу включился в тренировочный процесс, времени на раскачку не оставалось.

— Ты интересовался, всех ли новичков «Галатасарая» так бурно встречали?

— Если смотреть по соцсетям, то чуть ли не каждого. И не только там. Во всех ведущих клубах Турции. Они живут этим. Для многих, мне кажется, неделя идет от матча к матчу, чтобы прийти на стадион, посмотреть на игру. Такого я еще не видел, нужно к этому привыкнуть, потому что атмосфера просто непередаваемая.

— Сложно ходить по улицам без кепки и очков?

— В супермаркет можно спокойно сходить — даже без кепки, наверное. Если поехать в город погулять или в ресторан — с этим уже сложнее. В Турции все по-другому. Если в России выйду погулять, со мной сфотографируются максимум раз в неделю.

— Такое внимание не подрывает твой комфорт? Или, наоборот, нравится?

— Когда узнают, не могу сказать, что радуюсь. Это просто уже как работа, привычка. Ничего сверхъестественного.

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Леау, Торрейра и Осимхен сказали, что могу обратиться к ним в любое время

— С кем из партнеров у тебя сложились лучшие отношения?

— Меня в принципе коллектив приятно удивил. Я ожидал, что все уже звезды, закрытые, высокомерные. На самом деле был по-хорошему в шоке: все открыты, поддерживают, подсказывают. Первым на базе поздоровался с Лукасом Торрейрой, он сразу сказал: «Если что-то нужно — звони, пиши в любое время, помогу». Вся команда практически — так же.

Я нахожусь в «Галатасарае» больше, чем Леау, но даже он сказал, что, если что-то будет нужно, могу обратиться. Он понимает, что это мой первый переход за границу, первый опыт. То же самое и Осимхен.

— То есть эти звезды оказались простыми ребятами.

— Да, это так кажется со стороны, что они высокого мнения о себе. А на самом деле все очень приятные в быту, со всеми можно пообщаться.

— Спрашивали ли они что-то про Москву или Россию?

— Про Москву многие говорили, что это крутой город. Кто-то был там, кто-то только слышал, но все хорошо отзывались.

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Человек, который не был на матчах в Турции, не поймет, что творится на стадионах

— Как ты оценишь свой старт?

— Всегда говорю, что можно лучше, вне зависимости от того, что я сделал на поле. Конечно, хотелось бы забить. Моменты были. Кто-то может сказать, что это легко, но опять же скажу, что я попал в новую среду, провел всего четыре тренировки и сразу вышел на поле. Никаких сборов. Я понимал, что будет непросто. В первую очередь я привыкаю к атмосфере. Человек, который не был на матчах в Турции, не поймет, что творится на стадионах. Мне самому раньше рассказывали. Но когда ты оказываешься там внутри...

Я четко помню момент из первого своего матча, когда 65 тысяч человек в один голос начали гудеть. В тот момент понял, что, к сожалению, как игрок не застал настоящего фанатского движения в России. Такое сказывается на волнении. К этому тоже нужно привыкнуть. Но с каждым матчем я становлюсь все увереннее и спокойнее.

Когда находишься на скамейке, особенно сильно слышишь, как свистят и гудят. На поле это не ощущается, потому что адреналин зашкаливает. Но при этом сложно подсказывать друг другу — ничего не слышно. В России иногда удавалось понять, что кричит тренер соперника.

— Почувствовал ли ты разницу в скоростях?

— Да. Как минимум из-за уровня партнеров. К примеру, в России я мог иногда чуть отдохнуть, обороняясь, и отдышаться, перестраиваясь, но в Турции не удается это сделать. Там ты в атаке должен быстрее открываться, думать и возвращаться в оборону. Надо «повариться», потренироваться и привыкнуть к этому.

— Есть мнение, что тебе будет не хватать именно физики.

— В плане физики мне нужно было добавлять и в России, я это прекрасно понимал. Поэтому ничего не поменялось — работаю в зале. В любом случае такие моменты стараюсь компенсировать головой и футбольным мышлением.

— Не удивила физическая форма Сане? В той же «Баварии», где он играл ранее, занятиям в зале уделяли особое внимание.

— Я бы вообще отметил физическое состояние всех ребят и их тела. Там все профессионалы. Другое мышление, подход и работа в зале. Все по-другому. У большинства есть свои личные тренеры.

— Все выделяют скорость Сане и Леау. Ты заметил это на тренировках во время спринтов? Смолов, например, рассказывал, что за Бэйлом никак не мог угнаться...

— Разница видна. Такие пробелы нужно компенсировать футбольным умом, выбором позиции. Когда Леау только приехал, на первой тренировке мы с ним оказывались один в один. Я понимал, что если Рафаэл принимает мяч лицом [ко мне], то шансов мало. У него бешеная стартовая скорость. Он взрывается настолько быстро, что не успеешь никак. Ну, точнее, я не успею — Сане успеет, скорее всего (смеется). Но остальным против него тоже тяжело. С ним можно только пытаться сыграть на опережение. Таким футболистам нельзя давать зазор.

— Леау ведь буквально несколько сезонов назад считался одним из лучших дриблеров в Европе...

— Мы с ним, кстати, разговаривали в первый же день. Я ему рассказывал, что ездил в Милан в декабре 2024 года и побывал на его матче в Лиге Чемпионов. Тогда «Милан» победил «Црвену Звезду», Леау как раз забил. Он ответил: «Круто!» Мы посмеялись. Еще он сказал, что в «Милане» ему было тяжело в период без Лиги чемпионов — он очень хочет там играть.

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Может, забью «Барселоне»!

— Что ты испытал, когда услышал гимн ЛЧ?

— Мурашки. Даже сейчас вам рассказываю, и снова... Я стою, играет гимн Лиги чемпионов. Вижу своих родителей — как у них чуть ли слезы не наворачиваются... Мне нужен был фокус на игре, а я понимаю, что вот только что сбылась моя мечта, мои самые главные люди в этот момент рядом. И когда моя мечта сбывается, они тоже счастливы. Я отвел глаза от родителей, чтобы не прослезиться. Рядом со мной стоял Якобс, который заметил патч «дебют» на моей майке. Мы с ним это обсуждали. Он, видимо, обратил внимание на мои переживания, посмотрел и сказал: «Наслаждайся». Я ответил: «Да, брат...»

— У нас самих мурашки! А как тебе уровень «Спортинга»?

— В первом тайме они ничего сверхъестественного не создали. Только вот момент, когда я решил добежать... По сути, это был не мой игрок. Но он был свободный, а я в целом стараюсь помогать в обороне — в России тоже это делал (речь про первый пропущенный гол «Галатасарая» на 27-й минуте, когда полузащитник «Спортинга» Жени Катаму открыл счет после неудачного отскока в штрафной турецкого клуба. — Прим. «СЭ»).

Так сложились звезды, что я добежал — а мяч отскочил таким образом, что дальше либо пенальти, либо гол... Он попал, конечно, идеально. Что ж, значит, так должно было случиться. Конечно, я расстроился.

Следующий матч с «Барселоной». Уверен, будет интересно. Но я, честно, пока подробно о нем не думал. Не хочу лишний раз переживать.

— Не думал, что, может, в будущем и не надо дорабатывать в обороне — чтобы таких ситуаций не возникало?

— Да нет, это же футбол. Он состоит из голов, передач и ошибок. Так просто сложилось.

— При этом ты хорошо начал ту игру: убрал двоих на замахе, создал момент партнеру...

— Каждое такое действие придает уверенность. Даже та голевая передача, которая является обычным пасом. Обидно, что ранее в игре с «Башакшехиром» Осимхен не забил стопроцентный момент. Он девять из десяти таких реализовывает! Но именно с моей передачи этого не сделал. Если бы он тогда забил, то, может, я бы еще раньше уверенность почувствовал. Потому что все приходит от удачных действий. Вот я отдал голевую — понятно же, что не пересматривал ее по 20 раз с мыслями о том, в каком я порядке. Но сам факт результативного действия придает уверенности. У меня до нее не особо шли подачи на угловых, а после становились все удачнее и удачнее. Могли забивать. Я и сам мог тоже, если бы Леау в одном из моментов пропустил мяч.

— Смолов за «Сельту» забивал только грандам — «Барселоне» и «Реалу».

— Может, тоже забью «Барселоне». Но хотелось бы не только топам забивать. Со временем все придет. Мы обсуждали с семьей, что, если бы я отличился в первом матче, было бы, конечно, круто, но, возможно, хочется немножко растянуть это чувство... Не все сразу. Если честно, я сейчас просто наслаждаюсь жизнью и ценю каждый момент. Все очень здорово.

Понимаю, что скоро эти переживания уйдут, но пока что волнительно. В матче с «Коджаелиспором» я пошел разминаться на 38-й минуте. Прибегаю к разминочной зоне, и стадион просто взрывается! Как в том видео с Месси, когда на «Камп Ноу» увидели, что он готовится выйти на замену. Не ощущал такого никогда в жизни. Во втором тайме, когда пошел переодеваться, чтобы выйти на поле, стадион снова взорвался. Невероятно. Буду потом вспоминать эти моменты с улыбкой.

— Последние матчи ты начинал со скамейки. Как это ощущается после нескольких игр в старте?

— Если честно, я вообще спокоен — не закапываюсь. Знал, куда еду и что место в основе не гарантировано. Все зависит только от меня. Если буду тренироваться плохо, играть не буду. Но я на каждой тренировке стараюсь так же, как и во время игр. Неважно, сколько времени на поле мне отводится: 60 минут или 30, как в последнем матче. Я все равно буду выходить и стараться принести команде пользу. Мне нужно развиваться.

Алексей Батраков и Ирина Подшибякина. Фото соцсети

Раньше шутил, что Ира играла в Лиге чемпионов, а я нет. Правда, у нее все еще больше матчей

— Летом твоя жизнь сильно изменилась: женился, переехал в другую страну. Мог представить, что семейную жизнь начнешь не в России?

— В тот момент еще не было разговоров про «Галатасарай». Только про «ПСЖ», но речи о трансфере не шло. Отсюда и отсутствие подобных мыслей. Морально я, конечно, был готов. И сейчас я счастлив.

— Твоя супруга Ирина Подшибякина — бывшая футболистка сборной России. Это для тебя плюс? Дома нет перенасыщения футболом?

— Точно не минус. У нас все в меру. Она знает, когда нужно поддержать, что-то сказать. Мы во многом схожи. Да и я самокритичен. Понимаю, когда сыграл хорошо, а когда неудачно. Ира мне может что-то сказать, и я прислушиваюсь. Раньше я шутил, что она играла в Лиге чемпионов, а я нет. Правда, сейчас у нее все еще больше игр там... Она главная в нашей семье по европейскому футболу (смеется).

— У вас не вставал вопрос о том, переезжает ли жена вместе с тобой в Стамбул? У нее ведь в «Локо» тоже была работа.

— Нет. Но это точно не было так, что я просто сказал: «Ты едешь со мной». Она сама так решила. И я ей очень сильно благодарен, это безумно ценно. Я люблю, уважаю и ценю то, что она все оставила в Москве и поехала со мной. Поэтому мы и вместе.

— Матвей Сафонов спустя два года жизни в Париже дал интервью на французском языке. Ты думаешь заняться турецким?

— Я пока занимаюсь английским. Потому что уровень владения им в команде выше среднего. И точно выше моего. Многие уже поиграли в Европе лет 10 — естественно, у них английский уже как родной. А я 15 лет провел в «Локомотиве», где было три иностранца. И то Жора [Ньямси] молодец — русский выучил! (Смеется.) В школе английский у меня не задался, был с ним на «вы», поэтому последний год я изучаю язык с репетитором. Потом, наверное, займусь турецким.

— А все на английском понимаешь? Установку тренерскую?

— Да. В принципе, футбольный язык во многом состоит из английских слов и выражений. Так что это достаточно базовые вещи. На поле проблем с коммуникацией нет, в быту бывает тяжеловато. Буду развиваться, это тоже точка роста.

— Во многих клубах новички исполняют песни. Не задумывался, что споешь ты, если придется?

— Пока такое не обсуждали. Но, может быть, спел бы что-то из треков L'One или «Руки Вверх!». Но пока не знаю.

— Как тебе Стамбул?

— Нравится. Но на экскурсии нет времени. Очень красивый город, почти каждый день солнце. А мы все от него зависим, потому что в пасмурную погоду иногда не хочется ничего делать. А когда светит солнце, всегда улыбаешься.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ловлю себя на мысли, что сейчас я счастлив. Это самое главное

— Все много обсуждали твое появление в футбольном симуляторе EA FC, а именно то, как тебя нарисовали дизайнеры. Но мы обратили внимание, что там твой рейтинг (79) выше, чем у Головина (78). Справедливо?

— Я не разработчик EA. Приятно, что сразу дали такой рейтинг. Но переходил в «Галатасарай» я не ради этого. Отвечая на ваш вопрос, думаю, Саня заслуживает рейтинг выше. Дал бы ему 80 точно, а может, и 83. Вообще у меня сейчас нет времени играть. Нам выдали в команде каждому диск, но я даже компьютер с PlayStation в Стамбул еще не перевез. Фокусируюсь сейчас на футболе реальном, а не виртуальном.

— Какая сейчас твоя главная цель в «Галатасарае»? Думаешь о большой европейской карьере?

— Не люблю загадывать или прогнозировать. Какие-то мысли есть, но сейчас мне надо закрепиться в стартовом составе, приносить пользу команде, радовать болельщиков, выигрывать трофеи. Хочется еще как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Поэтому загадывать не хочу. Но ловлю себя на мысли, что сейчас я счастлив. И это самое главное.