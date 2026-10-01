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Роналду вернулся в Мадрид

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на частном самолете вернулся из Копенгагена в Мадрид, приземлившись сегодня ночью по местному времени около 2:00, сообщил в социальной сети X инсайдер Фабрицио Романо.

В среду, 30 сентября, главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш на пресс-конференции заявил, что Роналду пропустит матч против сборной Дании 1 октября. После этого форвард объявил, что принял решение покинуть расположение сборной Португалии, и пообещал в свое время рассказать правду о причинах ухода. Жезуш и глава федерации футбола Португалии Педру Проэнса в аэропорту Копенгагена пытались убедить 41-летнего пеортугальца передумать, но получили отказ.

Роналду провел за сборную Португалии 234 матча и забил 146 голов. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выигрывал Лигу наций.

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