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«Спартак» плох, ЦСКА — не лучше. Но победа может стать переломной для Алексея Березуцкого

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 22:00
20 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 1:0. Красно-синие победили в московском дерби. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 1:0. Красно-синие победили в московском дерби. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Красно-синие обыграли красно-белых в московском дерби — 1:0.
ЦСКА — Спартак
Руй Витория и&nbsp;Алексей Березуцкий.ЦСКА — «Спартак»: дерби середняков. Сегодня может решиться многое для Руя Витории и Алексея Березуцкого

Это было удивительное дерби. Между восьмой и девятой командами чемпионата, что уже давало понять: оба соперника не в порядке. Так что суперкачественного футбола точно не ожидалось.

Но насколько же важен при этом результат. Понятно, что в первую очередь для Руя Витории, особенно после поражения от «Легии». Об Алексее Березуцком говорят меньше, но и для него встреча не менее судьбоносна.

39-летний легендарный армеец возглавил красно-синих неожиданно, но скидки на отсутствие опыта никто делать не станет. ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки и явно рассчитывает, что это всего лишь исключение из правил.

Конечно, Березуцкому не хотелось бы начинать карьеру главного тренера с провала. Попробуй потом докажи, что у тебя на самом старте сезона ушел лидер Влашич, да еще двух молодых игроков основной обоймы продали в «Локо» — Тикнизяна и Марадишвили.

ПФК требовалось подтянуться к лидерам. А если попутно еще и принципиального соперника переехать — это просто праздник какой-то.

Антон Заболотный (№91) против Наиля Умярова и&nbsp;Руслана Литвинова в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; на &laquo;ВЭБ Арене&raquo; в&nbsp;Москве 20&nbsp;сентября.ЦСКА — «Спартак»: перфоманс на трибунах, гол и удаление Заболотного

Матч ожидался равным и скучным из-за состояния команд — он таким и получился. Где все должны были решить детали. Оставалось только выяснить — какие.

Что сработает? Мастерство Дзагоева? Скорость Эджуке? Хладнокровие Фернандеса? Настрой на «Спартак» воспитанника армейской школы Заболотного? А может, ход Березуцкого, который после травмы Бийола рискнул изменить схему? Армейцы, начинавшие чемпионат с тремя центральными защитниками, перешли на 4-3-3 — вместо словенца на поле вышел хавбек Бистрович.

Но все это — и по отдельности, и вместе — очень долго почти не работало. Даже неопытный и критикуемый центр поля «Спартака» в лице Умярова и Литвинова не позволял ЦСКА доминировать. И куда ближе к голу до 75-й минуты находился «Спартак». Как Понсе не забил в пустые ворота на добивании в начале второго тайма — уму непостижимо...

И все же концовка осталась за ЦСКА. Решающей деталькой мог стать выход на поле Ахметова. Ильзат явно здорово заряжен, это помогло ему проскочить в штрафную и выложить шикарную передачу Чалову — под удар успел броситься Айртон. А подстерег удачу Заболотный, дождавшийся удобного отскока. Удар Антона стал единственным для хозяев в створ. Но для успеха в дерби хватило и этого.

Играл ли ЦСКА лучше? Нет. Может Березуцкий гордиться отлаженными командными действиями? Нет. Армейцы не выглядели сильнее, хотя им противостоял не «Спартак» в свои лучшие годы, а коллектив, переживающий кризис.

Однако все это сейчас для красно-синих совершенно не важно. Главное для них — победа, три очка, которые позволили приблизиться к лидирующему квартету, поверженный принципиальный оппонент.

А с игрой Березуцкий будет разбираться потом.

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