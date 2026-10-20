В РПЛ пересмотрят порядок согласования рисунков на газоне после инцидента с изображением быка перед матчем «Краснодара» и «Зенита»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с изображением быка на газоне «Ozon Арены» перед матчем 10-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).

«Нанесение этого рисунка запретили регуляторы РФС и РПЛ. Это изображение не было с ними согласовано. Сначала рисунок был нанесен, а после по рекомендации судейской бригады был удален. На основании этого случая мы решили пересмотреть порядок согласования рисунков на газон. Скоро мы это стандартизируем, чтобы ни у кого не возникало вопросов», — сказал Алаев «СЭ».

После 11 туров РПЛ «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице с 22 очками. «Зенит» идет вторым с 24 очками.

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