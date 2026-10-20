В РПЛ прокомментировали финансовое положение «Ростова»: «Ситуация находится под контролем и стабилизируется»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о финансовом положении «Ростова».

«Ситуация стабилизируется. Мы на связи с клубом и РФС. Ситуация непростая, но находится под контролем», — сказал Алаев «СЭ».

После 11 туров «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.

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