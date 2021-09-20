Чем запомнится центральный матч 8-го тура премьер-лиги, в котором красно-синие победили красно-белых в концовке.

ЦСКА и «Спартак» за 7 туров чемпионата набрали по 10 очков и соседствовали во второй половине таблицы РПЛ. У этого матча красно-синих и красно-белых был один из самых низких рейтингов с учетом занимаемых командами мест. Игра показала: по форме и состоянию команд — тоже.

ЦСКА: состав

Армейцы перед этим матчем сыграли вничью с «Арсеналом» в Туле (2:2). Марио Фернандес и Заболотный покинули список потерь красно-синих и вышли с первых минут. Алексей Березуцкий отправил Облякова на левый фланг обороны, связку в центре без дисквалифицированного Мухина составили Дзагоев и универсальный Зайнутдинов.

«Мы три последних матча играем в три защитника — по-моему, это совсем не похоже на то, что мы зеркалим схему «Спартака». Так можно сказать, что «Спартак» зеркалит схему ЦСКА. Он ведь тоже только три или четыре матча в этом сезоне играет в такой расстановке. Надеюсь, будет открытый, интересный футбол с обилием голов. Думаю, кто выиграет борьбу — тот и победит сегодня. Выход Литвинова — не плюс для ЦСКА. У обеих команд есть и кадровые, и игровые проблемы», — сказал перед матчем Березуцкий, который очень здорово проводил дерби в карьере футболиста.

«Спартак»: состав

Красно-белые показали проблеск в игре против «Химок» (3:1) и провалились на старте Лиги Европы во встрече с «Легией» (0:1). С учетом потерь молодежную связку в средней линии составили Умяров и Литвинов. Зобнин и Хендрикс расположились на трибуне в компании дисквалифицированного Соболева. Где-то в Лондоне за ними наверняка следил Крал — со своим дерби против Влашича в «Вест Хэме». Руй Витория включил Кофрие в тройку центральных защитников рядом с Мозесом.

«Начнем с того, что Литвинов и Умяров очень хорошо работали на тренировках. У нас есть проблемы с Зобниным, который получил травму в прошлом матче. Хендрикс не до конца восстановился. Поэтому выбрали такое решение данной проблемы. Конечно, мы прекрасно знаем, что такое дерби. Этот матч «Спартак» — ЦСКА не требует дополнительных представлений. Мы чувствуем большую ответственность. Мы должны быть отважными и смелыми и сыграть так, как от нас ждут болельщики», — сказал перед матчем Витория, о будущем которого много говорили на прошедшей неделе и будут продолжать на этой.

Матч начинается с минуты молчания pic.twitter.com/r8pr0O5URJ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2021

Начало матча

Перед играми понедельника в РПЛ объявлялась минута молчания в память о жертвах трагедии в Перми. Символический удар нанесла двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию из клуба ЦСКА Софья Великая.

Стильный перформанс фан-трибуны ЦСКА — со 110-летней историей изменений логотипа клуба. Еще одна акция в секторах активной поддержки красно-синих — полотно-реплика с супругой Леонида Федуна «Она все видит» и неприличное скандирование о Зареме Салиховой и поклонниках красно-белых.

Игра

Перформанс — едва ли не самое опасное, что было в первом тайме. Зрелищность футбола и уровень борьбы были такими, что о них шутили кадром заскучавшего с телефоном в руках Валерия Карпина. В соцсетях гадали: главный тренер сборной вычеркивает кого-то из своего расширенного состава на матчи октября или просто нашел более интересные каналы и трансляцию.

Главный игровой момент тайма — с Джикией, который успокоил Мозеса после попадания в Бийола. Капитан красно-белых показал партнеру и остальным, что игры рукой у упавшего после сильного удара армейца не было.

Моменты «Спартака»

Второй тайм красно-белые открыли дальним ударом Литвинова и добиванием Понсе. Аргентинец не попал из выгодной позиции и упустил едва ли не самый явный момент своей команды в этот вечер. Позже Промес пробил Акинфеева, но взятие ворот бригада Сергея Карасева отменила из-за офсайда.

Ну как тут не забил Понсе??? ???



Идеальный момент в самом начале второго тайма — и необъяснимый промах.



Пока самый яркий эпизод матча. Ждем голы ? pic.twitter.com/YKhgeDtY8g — Матч ТВ (@MatchTV) September 20, 2021

Гол ЦСКА

Армейцы забрали победу в концовке. Заболотный отправил мяч в ближний угол ворот Максименко после того, как Кофрие сделал вынос в его сторону при ударе Бистровича. Форвард ярко отпраздновал гол напротив своих фанатов. И вскоре удалился, получив вторую карточку от Карасева за фол в борьбе.

Сейв Акинфеева

Реакция Витории на гол ЦСКА — выход Игнатова и Рассказова вместо Джикии и Литвинова. Шанс красно-белых — финальная подача, на которую в чужую штрафную прибежал Максименко. Промес завершил розыгрыш сильным ударом, Акинфеев отразил его и сохранил для красно-синих победу.

Березуцкий назвал победу столь же приятной для тренера, как и для игрока. И признал: его команда была сильнее соперника только в характере. Витория заявил о том, что «Спартак» был лучше ЦСКА во всех аспектах. И недочет только в том, что красно-белые не забили.

Дальше — простор для троллинга в соцсетях. Обсуждать эту игру явно будут меньше.