«Торонто» в матче с «Сан-Хосе» прервал серию из 3 поражений подряд, у Марченко пас, у Бобровского 30 сэйвов, у Аскарова — 28

«Торонто» победил «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Счет на 14-й минуте открыл нападающий «Сан-Хосе» Мэйсон Марчмент. На 40-й минуте форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с передачи российского нападающего Кирилла Марченко забросил ответную шайбу. В сезоне-2026/27 26-летний Марченко в 10 матчах набрал 10 (4+6) очков.

Также за «Торонто» забили нападающие Гэвин Маккенна и Ник Пол.

Российский вратарь «Торонто» Сергей Бобровский отразил 30 бросков в створ из 31, а го соотечественник, голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров — 28 бросков в створ из 30. По итогам встречи Бобровский признан первой звездой, а Аскаров — третьей.

«Торонто» прервал серию из 3 поражений подряд. Он занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 10 очками после 10 игр. «Сан-Хосе» (9 очков после 9 встреч) располагается на 10-м месте в Западной конференции, у команды второе поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 октября, 02:30. Scotiabank Arena (Торонто) Торонто Сан-Хосе

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