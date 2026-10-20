«Торонто» в матче с «Сан-Хосе» прервал серию из 3 поражений подряд, у Марченко пас, у Бобровского 30 сэйвов, у Аскарова — 28
«Торонто» победил «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
Счет на 14-й минуте открыл нападающий «Сан-Хосе» Мэйсон Марчмент. На 40-й минуте форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с передачи российского нападающего Кирилла Марченко забросил ответную шайбу. В сезоне-2026/27 26-летний Марченко в 10 матчах набрал 10 (4+6) очков.
Также за «Торонто» забили нападающие Гэвин Маккенна и Ник Пол.
Российский вратарь «Торонто» Сергей Бобровский отразил 30 бросков в створ из 31, а го соотечественник, голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров — 28 бросков в створ из 30. По итогам встречи Бобровский признан первой звездой, а Аскаров — третьей.
«Торонто» прервал серию из 3 поражений подряд. Он занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 10 очками после 10 игр. «Сан-Хосе» (9 очков после 9 встреч) располагается на 10-м месте в Западной конференции, у команды второе поражение подряд.
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|5
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|10
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|13
|4
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|10
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|5
|Сент-Луис
|10
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|5
|11
|6
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|10
|4
|6
|11
|7
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|9
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|8
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|10
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|И
|В
|П
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|1
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|2
|17
|2
|Вегас
|12
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|4
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|Сиэтл
|11
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|4
|15
|4
|Сан-Хосе
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|5
|Анахайм
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|6
|Лос-Анджелес
|8
|2
|6
|6
|7
|Калгари
|9
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|8
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|Чикаго – Монреаль
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|Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|24.10
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