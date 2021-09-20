Слуцкого удаляет один и тот же судья. Тренер считает его профнепригодным

Новая серия конфликта с рефери Сергеем Ивановым.

В первом туре прошлого сезона Иванов стал объектом критики от главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Тогда в матче с «Локомотивом» он был недоволен решением арбитра, который не увидел фол на Иване Игнатьеве в стыке с Гильерме.

«Либо арбитр Иванов вообще не разбирается в правилах футбола, либо он коррумпирован и предвзят. В обоих случаях решение одно — дисквалифицировать его пожизненно, потому что люди столь низкой квалификации или предвзятые судить футбольные матчи не имеют права«, — сказал тогда Слуцкий.

После того случая Иванов получил назначение на матч «Рубина» в этом сезоне: с «Арсеналом» в Туле. Казанцы тогда легко выиграли 3:0. Тогда обошлось без споров и конфликтов.

Однако во встрече с «Зенитом» Слуцкий во втором тайме получил две желтые карточки за 14 минут. Гневная тирада после падения Хван Ин Бома, на котором, по мнению тренера, был фол, привела к удалению.

20 сентября. Казань. «Рубин» — «Зенит» — 1:3. Арбитр Сергей Иванов показал красную карточку Леониду Слуцкому.

Слуцкий отправился досматривать игру на трибуне. А после финального свистка быстро спустился к входу в подтрибунку.

Иванова у границы поля дожидались спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский и ассистент главного тренера Олег Кузьмин. Судья с бригадой молча прошли мимо под гневные крики с трибун: болельщики ожидаемо оскорбляли рефери.

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий ожидаемо раскритиковал судью: назвал его профнепригодным и заявил, что два удаления от Иванова - неслучайны.

«Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я еще работал в «Москве». После этого я провел почти 600 матчей на высшем уровне, и меня никто не удалял, даже в «Витессе». И дважды за 15 лет меня удаляет Иванов - я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты.

Надо человека убирать: он либо личные отношения переносит в работу, либо профнепригоден. Он не может измениться, ему же не 16 лет, чтобы он прогрессировал. Даже матчи, которые мы выигрывали, Иванов всегда судил безобразно. Из ныне действующих судей я его считаю самым слабым с огромным отрывом", - заявил Слуцкий.

Тренер объяснил, что кричал Иванову, когда увидел перед собой красную карточку. По его словам, все было без мата и оскорблений.

«В тот момент я не согласился с его решениями, не оскорблял его, не использовал ненормативную лексику. Лишь сказал, что он пропускает много фолов и игроков типа Кварацхелии или Хван Ин Бома, креативных футболистов «Зенита» надо беречь. Он позволяет бесконечно нарушать правила против них и доводить дело до травматизма. Я ему сказал, что зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, Малкома или Дзюбы, а не на судейство господина Иванова. На это он показал мне желтые карточки», — сказал тренер.

Слуцкий отметил, что у него нет вопросов по голам «Зенита» и он считает поражение заслуженным. Ему не понравилось, что Иванов допускал ошибки в других эпизодах матча:

«Пропущенные фолы, сорванные атаки, одна желтая карточка Ракицкому - это катастрофический уровень судейства. Мы не можем написать в ЭСК, эти фолы нельзя вынести на рассмотрение».

Слуцкий объяснил, что «Рубин» хотел бы, чтобы на матчи команды вообще не назначали Иванова. Но это запрещено регламентом РПЛ. Подать жалобу на его работу клуб тоже не может, так как ЭСК не изучает моменты с пропущенными фолами или непоказанными желтыми карточками.