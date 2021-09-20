«Мы упустили три очка. ЦСКА поймал удачу за хвост». Пресс-конференция Витории и Березуцкого после дерби

Пресс-конференция Руя Витории и Алексея Березуцкого после дерби ЦСКА — «Спартак ».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой армейцев со счетом 1:0. Первым на вопросы журналистов ответил главный тренер красно-белых Руй Витория.

— Результат несправедливый, — начал португалец. — Мы проиграли — потеряли три очка. Мы были лучше во всех аспектах игры. Но когда в таком матче не забиваешь свои моменты, победить сложно. Мы играли качественно, делали правильные вещи на поле, имели шикарный момент. Но это футбол... Мы не будем жаловаться и плакать, но три очка сегодня мы упустили.

— Линия атаки — одна из самых укомплектованных в команде. Почему такие игроки, как Промес, Мозес, Ларссон и другие, не реализуют моменты? «Спартак» очень мало забивает...

— В футболе такое иногда случается: хорошие игроки не реализуют моменты. Мы превзошли ЦСКА вдвое по ударам. В игре с «Легией» мы нанесли 23 удара по воротам. До этого тоже много били по воротам. Это невероятно, но такое бывает. Непонятно, как эти футболисты не реализуют свои моменты, но это факт. Мы держали мяч, лучше играли в пас. Но время шло, а забить не могли. И вот единственный шанс у соперника — удар, отскок и гол... Это даже не был голевой момент.

— Может быть, игроки команды не соответствуют уровню стоящих перед «Спартаком» задач?

— Не время говорить об этом. Говоря об отсутствии голов, я имел в виду просто количество наших ударов. Моменты тоже есть. Сегодня все видели, что мы были сильнее — все чувствовали нашу силу. В некоторых моментах ЦСКА был получше, но лишь эпизодами. Но мы проиграли, упустили три очка. И фанаты хотят знать, в чем дело. Я верю в своих игроков. Верю всегда. С самого начала, приступив к работе, видел, с какой страстью они тренируются. Никаких вопросов не было и нет.

— Не жалеете, что не дали в игре с «Легией» время Соболеву, чтобы сегодня кто-то из линии атаки был свежее?

— Нет. В игре с «Легией» мы хотели быть быстрыми, обеспечить движение впереди. Мы верили в наш план, это работало. А сегодня команда выглядела физически хорошо. Мы во многих эпизодах опережали соперника. Игроки были в форме, показывали желание и самоотдачу. Но сложно говорить что-то, когда не забиваешь. Плюс я за постоянство состава. У нас было четыре дня между играми. Кто-то скажет, что это сложно. Но я не согласен. Все в порядке. Это был не тот случай, когда надо было делать ротацию. Мы потеряли двух центральных полузащитников, потеряли Соболева из-за дисквалификации. Но сегодня и Литвинов, и Умяров провели хороший матч.

— Вы выпустили Кофрие вместо Рассказова. Почему?

— Выбор Максимилиано был обусловлен тяжелой неделей, необходимостью прессинга и тем, что соперник обычно использует длинные передачи. Нам надо было выигрывать единоборства. Это было одной из причин. И в этом компоненте мы выглядели хорошо. Мы контролировали центр поля. Трое центральных защитников должны были контролировать игру, не участвовать много в атаке, играть просто и надежно. На флангах были Виктор и Лукас. Никаких сожалений по составу нет.

— Как избежать психологической ямы после двух неплохих матчей, но обидных поражений?

— Конечно, это непростой момент. Игроки чувствуют всю ситуацию. Невероятно то, что было и в прошлой игре, и в этой. Мы сделали более чем достаточно, чтобы выиграть. Но порой такое невезение случается. А ЦСКА поймал удачу за хвост. Но это футбол. Выход тут один — не надо много говорить. Мне-то надо, потому что я тренер, сейчас общаться с вами. А вообще надо сфокусироваться на работе, поменьше говорить, побольше делать. В некоторой степени, может, даже закрыться.

— Что вы можете сейчас сказать фанатам клуба?

— Мы играем для фанатов. Они очень качественно нас поддерживают. Мы сделали все, что могли, чтобы выиграть. На мой взгляд, это было невезение — не только в нем дело, но в том числе. Огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку, которую они оказывают нам на протяжении всего времени.

— Как будет строиться ваша дальнейшая работа в клубе? Есть слухи о вашей отставке.

— По поводу моего положения: конечно, непросто. Непросто было с самого начала. Если говорить о слухах, ничего хорошего не будет. Мне надо просто наилучшим для «Спартака» образом выполнять свою работу. А слухи — часть нашей работы. Это нормально.

— С каждым новым списком сборной в ней все меньше игроков «Спартака». В чем тут причина? Игроки не прогрессируют?

— Максименко попал в сборную от нас. Да и раньше много было игроков «Спартака» в сборной. Зобнин сейчас травмирован. Не вижу особенной разницы по сравнению с прошлым разом. Мне кажется, в последнее время все время было то же самое: два-три игрока. Конечно, порой футболисты могут выступать лучше или хуже. Что ж, у тех, кто не вызван, будет больше времени поработать в клубе.

— Клуб в 2022 году отмечает столетие, при этом показывает один из худших стартов в истории. Кто виноват в этом? И какова ваша цель?

— Цель — выигрывать в каждом следующем матче. Мы концентрируемся на победе в каждой игре — это то, на что мы можем повлиять. Нам нужно создавать условия для побед. Но сейчас не самый подходящий момент, чтобы говорить об этом. Пока так: наша цель — победа в каждой игре. Если думать о том, на каком мы месте, как мы выглядим, ничего не получится.

Алексей Березуцкий: «Выиграли на характере»

— Тяжелые погодные условия, матч был очень тяжелый — до первой ошибки. Очень рад, что ее совершили не мы, а «Спартак». Выиграли на характере, — подвел итог тренер армейцев.

— Почему Зайнутдинов играл в центре, а Обляков слева?

— Во-первых, Баха — очень универсальный футболист. Мы могли бы поменять его с Обляковым, но Ваня уже привык слева играть. И было логично, что Баха играл в центре.

— Насколько сложно было готовиться к игре: состав «Спартака», схема и так далее?

— Готовиться было непросто, но не поэтому. Мы не следили, что происходит в «Спартаке». Готовились к схеме, по которой они будут играть, не ориентировались в игроках. У нас самих было много вопросов по составу: Марио, Заболотный и так далее. Васин получил травму на предыгровой тренировке. Больше следили за собой.

— Что больше всего понравилось в матче? И что не понравилось?

— Нравится то, что периодами мы показываем достаточно хороший футбол. К сожалению, это происходит на коротких отрезках. И не радует, что, наоборот, можем провести прекрасно 15 минут, а 30 провалить.

— Кучаев летом мог уйти — не отпустили. Почему?

— Первый раз слышу от вас, что мы его не отпустили и он мог уйти.