Бывший нападающий «Локомотива» Олег Гарин умер на 61-м году жизни

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Гарин скончался, сообщил его экс-одноклубник Юрий Дроздов.

22 сентября Гарину исполнилось 60 лет.

«В последнее время Олег работал в юношеской команде «СКА-Хабаровск». Перед последним выездом сказал, что плохо себя чувствует, и остался дома. Когда команда вернулась, дозвониться ему не смогли. Поехали на съемную квартиру, которую Гарин снимал, с ее хозяином. И обнаружили тело. По предварительным данным, проблемы с сердцем», — цитирует Дроздова «Чемпионат».

Гарин выступал за «Локомотив» с 1993 по 1997 годы. Он провел 118 матчей и забил 40 голов. Также Гарин играл в «Луче», «Океане», московском «Динамо», «Алании», «Химках», «Витязе» и «Женисе» из Казахстана.