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Бывший нападающий Локомотива Олег Гарин умер в 60 лет

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Гарин умер на 61-м году жизни

Игнат Заздравин
Корреспондент
Олег Гарин.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Гарин скончался, сообщил его экс-одноклубник Юрий Дроздов.

22 сентября Гарину исполнилось 60 лет.

«В последнее время Олег работал в юношеской команде «СКА-Хабаровск». Перед последним выездом сказал, что плохо себя чувствует, и остался дома. Когда команда вернулась, дозвониться ему не смогли. Поехали на съемную квартиру, которую Гарин снимал, с ее хозяином. И обнаружили тело. По предварительным данным, проблемы с сердцем», — цитирует Дроздова «Чемпионат».

Гарин выступал за «Локомотив» с 1993 по 1997 годы. Он провел 118 матчей и забил 40 голов. Также Гарин играл в «Луче», «Океане», московском «Динамо», «Алании», «Химках», «Витязе» и «Женисе» из Казахстана.

Источник: «Чемпионат»
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ФК Локомотив (Москва)
Олег Гарин
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 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
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