Гендиректор «Ростова» Чайка: «Все долги по налогам и зарплатам погашены»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка сообщил о том, что клуб погасил долги перед футболистами и сотрудниками.

«На сегодняшний день, как я говорил при первой встрече с футболистами и со штабом, и с сотрудниками, что моя задача к 15 октября сделать так, чтобы не было никаких просрочек ни по зарплатам, ни по налогам, нигде. Скажу так, на сегодняшний день полностью выполнена эта задача. Все долги погашены, просроченных долгов нет, по налогам и по зарплатам. Поэтому все те обещания, которые мы давали нашим футболистам, сотрудникам, мы выполнили», — приводят «Вести» слова Чайки из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

«Ростов» с 12 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ команда сыграет с «Локомотивом». Матч состоится в Ростове 25 октября.

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