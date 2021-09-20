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ЦСКА — «Спартак»: дерби середняков. Сегодня может решиться многое для Руя Витории и Алексея Березуцкого

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Жара середняков»

№ 8528, от 20.09.2021

Руй Витория и Алексей Березуцкий. Рейтинг матчей 8-го тура РПЛ. Матчи ЦСКА и «Спартака» с самым низким рейтингом в чемпионатах России.
Руй Витория и Алексей Березуцкий.
Теги:
Два московских клуба подходят к битве на «ВЭБ Арене» на непривычно низких местах.
ЦСКА — Спартак
Квинси Промес.ЦСКА добьет «Спартак» после позора в Лиге Европы? Прогноз «СЭ» на главное дерби страны

Матчи ЦСКА со «Спартаком» в последние двадцать лет стали культовыми. Но если и дальше дела пойдут такими темпами, то этот тезис придется пересматривать. Ну что это за дерби на все времена, когда встречаются восьмой и девятый в турнирной таблице?

В XXI веке еще не случалось такого, чтобы и один и другой соперник к моменту очной битвы располагались так низко. Да и вообще за всю российскую историю подобное происходило лишь раз — в первом круге ЧР-1998, когда тоже играли 8-я и 9-я команды (сумма мест — 17). Правда, тогда «Спартак» имел два матча в запасе, а в итоге, напомню, стал чемпионом. Сейчас подобное представить крайне сложно, если вообще возможно. Армейцы же после суперрывка во втором круге взяли серебро.

Был, правда, еще 2001 год, когда красно-белые располагались на второй строчке, а ЦСКА — на 16-й (сумма мест — 18), но это произошло еще в 3-м туре, да и дела шли печально только у ПФК.

В общем, как ни крути, дерби на сей раз пройдет в переломный момент — у каждого коллектива ворох проблем. Тем ценнее окажется победа над сверхпринципиальным оппонентом.

12&nbsp;сентября. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:2.ЦСКА не смог выиграть в Туле. Дерби со «Спартаком» будет матчем середняков

И для Алексея Березуцкого, и для Руя Витории важность встречи невозможно переоценить. Не забывайте, что молодого армейского тренера назначили вместо Ивицы Олича довольно неожиданно — хорват провел лишь несколько туров в конце предыдущего чемпионата. Ради чего столь внезапная рокировка одного начинающего специалиста на другого? Ради девятого места? Притом что после мощной трансферной кампании годичной давности в ЦСКА наверняка большие ожидания. Хорошо, год отводим на адаптацию, но на второй акционеры явно захотят видеть плоды. А их пока не наблюдается.

Возьмут три очка армейцы — Березуцкий резко поправит свои дела. Спартаковцам щелкнуть по носу — раз. К лидирующей группе подтянуться — два. Совсем другое настроение. А проиграют... Ну вы понимаете.

Руй Витория.«Спартак» — в огне. Витория — хромая утка. Бег по кругу продолжается. Колонка Казакова

Примерно то же самое касается и Витории, попавшего в сложнейшую ситуацию, когда наверху дерутся, а у тренеров и футболистов чубы трещат. От португальца ждали если не чудес, как на предсезонном турнире, где громили всех подряд, то хотя бы выступлений на уровне Доменико Тедеско — нахождения в лидирующей тройке. Желательно с более зрелищным футболом, чем в сезоне-2020/21, ведь немецкого специалиста критиковали за излишне прямолинейную игру.

Пока что «Спартак» не то что шага вперед не сделал, а уверенно пятится назад. И поражение от армейцев стало бы еще одним ударом по позициям Руя после фиаско с «Легией». Руководителей, публично выражающих пока поддержку португальцу, можно понять. Все-таки человек только пришел в клуб, не получил усиления состава, напротив, потерял Крала, объективно Витории сложно. Но терпение тоже не безгранично. Тем более в преддверии празднования столетия «Спартака», с которым связывали такие радужные надежды.

В общем, на кону в дерби многое. Осталось узнать, кто сорвет банк.

Джордан Ларссон и&nbsp;Игорь Акинфеев.Основная информация по дерби ЦСКА — «Спартак»

Дерби — центральный матч тура по вывеске. Но не по результатам ЦСКА и «Спартака»

К 8-му туру чемпионата России ЦСКА и «Спартак» подошли на непривычно низких местах. Обе команды набрали по 10 очков и идут восьмой и девятой. Рейтинг главного дерби страны, который высчитывается по среднему месту участников встречи, составляет 8,5 балла. Такой же показатель был у игры «Ахмат» — «Краснодар», а матчи «Рубин» — «Зенит» и «Сочи» — «Динамо» чисто математически гораздо больше соответствуют статусу центральных.

Рейтинг матчей 8-го тура РПЛ.
Рейтинг матчей 8-го тура РПЛ.

Всего в четвертый раз в истории чемпионатов России рейтинг матча ЦСКА — «Спартак» равен 8,5. Ранее подобное случалось в 1997 и 2000 годах, когда армейцы располагались внизу турнирной таблицы, и в 1998-м, когда команды тоже занимали восьмое и девятое места, но у красно-белых было на две игры меньше. Самое слабое по рейтингу дерби (9,0) состоялось 31 марта 2001 года. В тот день шедший вторым «Спартак» победил замыкавший пелотон ЦСКА с минимальным счетом благодаря голу Василия Баранова.

Матчи ЦСКА и «Спартака» с самым низким рейтингом в чемпионатах России.
Матчи ЦСКА и «Спартака» с самым низким рейтингом в чемпионатах России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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