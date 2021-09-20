Два московских клуба подходят к битве на «ВЭБ Арене» на непривычно низких местах.

Матчи ЦСКА со «Спартаком» в последние двадцать лет стали культовыми. Но если и дальше дела пойдут такими темпами, то этот тезис придется пересматривать. Ну что это за дерби на все времена, когда встречаются восьмой и девятый в турнирной таблице?

В XXI веке еще не случалось такого, чтобы и один и другой соперник к моменту очной битвы располагались так низко. Да и вообще за всю российскую историю подобное происходило лишь раз — в первом круге ЧР-1998, когда тоже играли 8-я и 9-я команды (сумма мест — 17). Правда, тогда «Спартак» имел два матча в запасе, а в итоге, напомню, стал чемпионом. Сейчас подобное представить крайне сложно, если вообще возможно. Армейцы же после суперрывка во втором круге взяли серебро.

Был, правда, еще 2001 год, когда красно-белые располагались на второй строчке, а ЦСКА — на 16-й (сумма мест — 18), но это произошло еще в 3-м туре, да и дела шли печально только у ПФК.

В общем, как ни крути, дерби на сей раз пройдет в переломный момент — у каждого коллектива ворох проблем. Тем ценнее окажется победа над сверхпринципиальным оппонентом.

И для Алексея Березуцкого, и для Руя Витории важность встречи невозможно переоценить. Не забывайте, что молодого армейского тренера назначили вместо Ивицы Олича довольно неожиданно — хорват провел лишь несколько туров в конце предыдущего чемпионата. Ради чего столь внезапная рокировка одного начинающего специалиста на другого? Ради девятого места? Притом что после мощной трансферной кампании годичной давности в ЦСКА наверняка большие ожидания. Хорошо, год отводим на адаптацию, но на второй акционеры явно захотят видеть плоды. А их пока не наблюдается.

Возьмут три очка армейцы — Березуцкий резко поправит свои дела. Спартаковцам щелкнуть по носу — раз. К лидирующей группе подтянуться — два. Совсем другое настроение. А проиграют... Ну вы понимаете.

Примерно то же самое касается и Витории, попавшего в сложнейшую ситуацию, когда наверху дерутся, а у тренеров и футболистов чубы трещат. От португальца ждали если не чудес, как на предсезонном турнире, где громили всех подряд, то хотя бы выступлений на уровне Доменико Тедеско — нахождения в лидирующей тройке. Желательно с более зрелищным футболом, чем в сезоне-2020/21, ведь немецкого специалиста критиковали за излишне прямолинейную игру.

Пока что «Спартак» не то что шага вперед не сделал, а уверенно пятится назад. И поражение от армейцев стало бы еще одним ударом по позициям Руя после фиаско с «Легией». Руководителей, публично выражающих пока поддержку португальцу, можно понять. Все-таки человек только пришел в клуб, не получил усиления состава, напротив, потерял Крала, объективно Витории сложно. Но терпение тоже не безгранично. Тем более в преддверии празднования столетия «Спартака», с которым связывали такие радужные надежды.

В общем, на кону в дерби многое. Осталось узнать, кто сорвет банк.

Дерби — центральный матч тура по вывеске. Но не по результатам ЦСКА и «Спартака»

К 8-му туру чемпионата России ЦСКА и «Спартак» подошли на непривычно низких местах. Обе команды набрали по 10 очков и идут восьмой и девятой. Рейтинг главного дерби страны, который высчитывается по среднему месту участников встречи, составляет 8,5 балла. Такой же показатель был у игры «Ахмат» — «Краснодар», а матчи «Рубин» — «Зенит» и «Сочи» — «Динамо» чисто математически гораздо больше соответствуют статусу центральных.

Рейтинг матчей 8-го тура РПЛ.

Всего в четвертый раз в истории чемпионатов России рейтинг матча ЦСКА — «Спартак» равен 8,5. Ранее подобное случалось в 1997 и 2000 годах, когда армейцы располагались внизу турнирной таблицы, и в 1998-м, когда команды тоже занимали восьмое и девятое места, но у красно-белых было на две игры меньше. Самое слабое по рейтингу дерби (9,0) состоялось 31 марта 2001 года. В тот день шедший вторым «Спартак» победил замыкавший пелотон ЦСКА с минимальным счетом благодаря голу Василия Баранова.