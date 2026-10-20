Онопко вспомнил об общении с Симоняном: «Всегда жил футболом и сборной»

Тренер сборной России и бывший футболист «Спартака» Виктор Онопко в комментарии для «СЭ» вспомнил об общении с легендой красно-белых Никитой Симоняном.

«Когда я работал в РФС, мы очень часто общались. У нас кабинеты были рядом. Он заходил ко мне, мы обсуждали юношеские сборные и первую команду. Никита Павлович вечно интересовался матчами сборной, «Спартака». Всегда жил футболом и сборной. Постоянно был на позитиве и надеялся только на лучшее», — сказал Онопко «СЭ».

В качестве игрока Симонян четыре раза становился чемпионом СССР со «Спартаком» (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выигрывал Кубок СССР (1950, 1958). В качестве тренера он дважды приводил красно-белых к чемпионству (1962, 1969) и трижды — к победе в Кубке СССР (1963, 1965, 1971).

Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

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