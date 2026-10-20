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Локомотив выразил соболезнования после смерти Олега Гарина

«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Олега Гарина

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего команды Олега Гарина.

О кончине экс-футболиста стало известно 20 октября. Ему было 60 лет.

«Олег Сергеевич — легендарный форвард «Локомотива». Его достижение — 20 голов в одном чемпионате — до сих пор клубный рекорд. Также на его счету четыре хет-трика, из них три в том самом сезоне-1994.

Это большая потеря. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Вечная память легенде», — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Гарин выступал за «Локомотив» с 1993 по 1997 годы. Он провел 118 матчей и забил 40 голов. Также Гарин играл в «Луче», «Океане», московском «Динамо», «Алании», «Химках», «Витязе» и «Женисе» из Казахстана.

Олег Гарин.Умер Олег Гарин — легенда и рекордсмен «Локомотива». Ему было 60 лет

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Источник: ФК «Локомотив»
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Олег Гарин
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РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Гарина
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Рубин

 10 1 2
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