«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Олега Гарина

«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего команды Олега Гарина.

О кончине экс-футболиста стало известно 20 октября. Ему было 60 лет.

«Олег Сергеевич — легендарный форвард «Локомотива». Его достижение — 20 голов в одном чемпионате — до сих пор клубный рекорд. Также на его счету четыре хет-трика, из них три в том самом сезоне-1994.

Это большая потеря. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Вечная память легенде», — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Гарин выступал за «Локомотив» с 1993 по 1997 годы. Он провел 118 матчей и забил 40 голов. Также Гарин играл в «Луче», «Океане», московском «Динамо», «Алании», «Химках», «Витязе» и «Женисе» из Казахстана.

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