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РПЛ выразила соболезнования после смерти бывшего нападающего Локомотива Олега Гарина

РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Гарина

Игнат Заздравин
Корреспондент

РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью бывшего форварда «Локомотива» Олега Гарина.

О кончине спортсмена стало известно 20 октября. Ему было 60 лет.

«Не стало легендарного нападающего и бомбардира «Локомотива» Олега Гарина. В 1994-м он забил за сезон 20 голов в чемпионате России, что до сих пор является клубным рекордом для красно-зелёных. С командой он выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата, а также дважды Кубок России.

Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким Олега Гарина», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Гарин выступал за «Локомотив» с 1993 по 1997 годы. Он провел 118 матчей и забил 40 голов. Также Гарин играл в «Луче», «Океане», московском «Динамо», «Алании», «Химках», «Витязе» и «Женисе» из Казахстана.

Олег Гарин.Умер Олег Гарин — легенда и рекордсмен «Локомотива». Ему было 60 лет

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Источник: РПЛ
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ФК Локомотив (Москва)
Олег Гарин
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«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Олега Гарина
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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Максим Глушенков

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Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Иван Обляков
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 7
П
Педро
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Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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