РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Гарина

РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью бывшего форварда «Локомотива» Олега Гарина.

О кончине спортсмена стало известно 20 октября. Ему было 60 лет.

«Не стало легендарного нападающего и бомбардира «Локомотива» Олега Гарина. В 1994-м он забил за сезон 20 голов в чемпионате России, что до сих пор является клубным рекордом для красно-зелёных. С командой он выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата, а также дважды Кубок России.

Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким Олега Гарина», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Гарин выступал за «Локомотив» с 1993 по 1997 годы. Он провел 118 матчей и забил 40 голов. Также Гарин играл в «Луче», «Океане», московском «Динамо», «Алании», «Химках», «Витязе» и «Женисе» из Казахстана.

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