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ЦСКА попал под санкции США. Грозит ли это клубу?

Министерство финансов США ввело санкции против футбольного клуба ЦСКА
Константин Алексеев
,  
Владислав Зимагулов
«ВЭБ Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лого ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Разбираемся в вопросе.

Министерство финансов США ввело санкции против ПФК ЦСКА. Насколько это опасно для московской команды?

Что случилось

Весной 2020 года госкорпорация ВЭБ.РФ стала владельцем 77,63% акций ПФК, а вчера она и ее дочерние компании попали под санкции США. В их числе оказался и футбольный ЦСКА.

ВЭБ.РФ оперативно выступил с ответом.

«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов.

ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан», — говорится в заявлении пресс-службы ВЭБ.РФ.

 
Роман Бабаев. В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США

А вот что сказал «СЭ» гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

— Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права исходя из общепринятого тезиса, что «спорт должен находиться вне политики».

Лого ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Лого ЦСКА.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В чем именно заключаются санкции?

Под санкциями американского минфина находятся сотни организаций из России, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Сирии, Китая, КНДР и других стран. С ними американским компаниям запрещено заключать контракты и проводить какие-либо сделки, в том числе — финансовые операции. На любую организацию, нарушившую санкции, Минфин США накладывает крупный штраф, а в перспективе и она сама может угодить в черный список. Этого как огня боятся крупные банки, яростно блокирующие операции с «санкционными структурами».

А поскольку многие крупные финансовые центры находятся в Штатах, то субъекты хозяйственной деятельности, не только американские, при операциях с компаниями из черного списка могут столкнуться с трудностями. Особенно это касается новых деловых партнеров. Но если предприниматели идут навстречу друг другу, у них всегда есть возможность решить возможные проблемы с прохождением платежей.

 
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Ударит ли это по ПФК?

Нынешний случай — далеко не первый в спорте. В свое время, скажем, блокировали европейские счета российской гоночной команде SMP Racing, под санкциями США находятся «Ахмат» (не только футбольный, но и бойцовский клуб) и НОК Белоруссии. Если исходить из их опыта, то проблемы, конечно, возникают, но они преодолимы.

В какой-то момент организация сталкивается с тем, что не может провести деньги через определенный банк, что тормозит процесс. Однако со временем выход находится. Это вопрос финансистов и юристов, чтобы система заработала, а проводки пошли по новым путям.

Учитывая, что председатель совета директоров ЦСКА — Максим Орешкин, который много лет трудится в банковской сфере и был министром экономического развития РФ, с перенастройкой механизма проблем возникнуть не должно — на любом этапе к решению подключатся самые серьезные специалисты в данной области. У спортивных организаций, которые находятся под санкциями, теоретически могут возникнуть неувязки и со спонсорскими контрактами с мировыми брендами производителей экипировки. Однако и это вполне решаемо.

 
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Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

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