ЦСКА попал под санкции США. Грозит ли это клубу?

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Министерство финансов США ввело санкции против ПФК ЦСКА. Насколько это опасно для московской команды?

Что случилось

Весной 2020 года госкорпорация ВЭБ.РФ стала владельцем 77,63% акций ПФК, а вчера она и ее дочерние компании попали под санкции США. В их числе оказался и футбольный ЦСКА.

ВЭБ.РФ оперативно выступил с ответом.

«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов.

ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан», — говорится в заявлении пресс-службы ВЭБ.РФ.

А вот что сказал «СЭ» гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

— Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права исходя из общепринятого тезиса, что «спорт должен находиться вне политики».

Лого ЦСКА. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В чем именно заключаются санкции?

Под санкциями американского минфина находятся сотни организаций из России, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Сирии, Китая, КНДР и других стран. С ними американским компаниям запрещено заключать контракты и проводить какие-либо сделки, в том числе — финансовые операции. На любую организацию, нарушившую санкции, Минфин США накладывает крупный штраф, а в перспективе и она сама может угодить в черный список. Этого как огня боятся крупные банки, яростно блокирующие операции с «санкционными структурами».

А поскольку многие крупные финансовые центры находятся в Штатах, то субъекты хозяйственной деятельности, не только американские, при операциях с компаниями из черного списка могут столкнуться с трудностями. Особенно это касается новых деловых партнеров. Но если предприниматели идут навстречу друг другу, у них всегда есть возможность решить возможные проблемы с прохождением платежей.

Ударит ли это по ПФК?

Нынешний случай — далеко не первый в спорте. В свое время, скажем, блокировали европейские счета российской гоночной команде SMP Racing, под санкциями США находятся «Ахмат» (не только футбольный, но и бойцовский клуб) и НОК Белоруссии. Если исходить из их опыта, то проблемы, конечно, возникают, но они преодолимы.

В какой-то момент организация сталкивается с тем, что не может провести деньги через определенный банк, что тормозит процесс. Однако со временем выход находится. Это вопрос финансистов и юристов, чтобы система заработала, а проводки пошли по новым путям.

Учитывая, что председатель совета директоров ЦСКА — Максим Орешкин, который много лет трудится в банковской сфере и был министром экономического развития РФ, с перенастройкой механизма проблем возникнуть не должно — на любом этапе к решению подключатся самые серьезные специалисты в данной области. У спортивных организаций, которые находятся под санкциями, теоретически могут возникнуть неувязки и со спонсорскими контрактами с мировыми брендами производителей экипировки. Однако и это вполне решаемо.