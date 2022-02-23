ЦСКА попал под санкции США. Грозит ли это клубу?
Министерство финансов США ввело санкции против ПФК ЦСКА. Насколько это опасно для московской команды?
Что случилось
Весной 2020 года госкорпорация ВЭБ.РФ стала владельцем 77,63% акций ПФК, а вчера она и ее дочерние компании попали под санкции США. В их числе оказался и футбольный ЦСКА.
ВЭБ.РФ оперативно выступил с ответом.
«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов.
ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан», — говорится в заявлении пресс-службы ВЭБ.РФ.
А вот что сказал «СЭ» гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.
— Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права исходя из общепринятого тезиса, что «спорт должен находиться вне политики».
В чем именно заключаются санкции?
Под санкциями американского минфина находятся сотни организаций из России, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Сирии, Китая, КНДР и других стран. С ними американским компаниям запрещено заключать контракты и проводить какие-либо сделки, в том числе — финансовые операции. На любую организацию, нарушившую санкции, Минфин США накладывает крупный штраф, а в перспективе и она сама может угодить в черный список. Этого как огня боятся крупные банки, яростно блокирующие операции с «санкционными структурами».
А поскольку многие крупные финансовые центры находятся в Штатах, то субъекты хозяйственной деятельности, не только американские, при операциях с компаниями из черного списка могут столкнуться с трудностями. Особенно это касается новых деловых партнеров. Но если предприниматели идут навстречу друг другу, у них всегда есть возможность решить возможные проблемы с прохождением платежей.
Ударит ли это по ПФК?
Нынешний случай — далеко не первый в спорте. В свое время, скажем, блокировали европейские счета российской гоночной команде SMP Racing, под санкциями США находятся «Ахмат» (не только футбольный, но и бойцовский клуб) и НОК Белоруссии. Если исходить из их опыта, то проблемы, конечно, возникают, но они преодолимы.
В какой-то момент организация сталкивается с тем, что не может провести деньги через определенный банк, что тормозит процесс. Однако со временем выход находится. Это вопрос финансистов и юристов, чтобы система заработала, а проводки пошли по новым путям.
Учитывая, что председатель совета директоров ЦСКА — Максим Орешкин, который много лет трудится в банковской сфере и был министром экономического развития РФ, с перенастройкой механизма проблем возникнуть не должно — на любом этапе к решению подключатся самые серьезные специалисты в данной области. У спортивных организаций, которые находятся под санкциями, теоретически могут возникнуть неувязки и со спонсорскими контрактами с мировыми брендами производителей экипировки. Однако и это вполне решаемо.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7