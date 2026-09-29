Международная федерация бобслея и скелетона обсудит вопрос о возвращении россиян 27 октября

Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) вынесен на конгресс организации, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

IBSF проведет внеочередной конгресс в онлайн-формате 27 октября.

«Как следует из приглашения, этот вопрос будет представлен федерациям — членам IBSF для обсуждения и принятия решения. Необходимые материалы направят участникам до конгресса», — говорится в заявлении российской федерации.

В начале июля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации по отстранению россиян.

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