В ВЭБ заявили, что продолжат исполнять принятые на себя обязательства, несмотря на санкции

Компания ВЭБ.РФ выступила с заявлением, в котором отреагировала на введение санкций в ее адрес со стороны Министерства финансов США.

«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов.



ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан», — приводит ТАСС заявление ВЭБ.

Вчера, 22 февраля, компания ВЭБ.РФ и все ее дочерние структуры были включены в санкционный список Министерства финансов США в связи с ситуацией вокруг Украины. В том числе под действие санкций попал футбольный ЦСКА, поскольку ВЭБ является владельцем мажоритарного пакета акций клуба.

ВЭБ стал владельцем 77,63 процента акций ПФК ЦСКА весной 2020 года.