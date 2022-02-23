Минфин США ввел санкции против футбольного клуба ЦСКА

Министерство финансов США ввело санкции против футбольного клуба ЦСКА, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства. Они вступают в силу с 22 февраля 2022 года.

В санкционный список в связи с кризисом вокруг Украины была включена госкорпорация ВЭБ и все ее дочерние структуры, в том числе футбольный клуб.

Напомим, ВЭБ стал владельцем 77,63 процента акций ПФК ЦСКА весной 2020 года.

ЦСКА после 18 туров идет на 4-м месте в турнирной табличе чемпионата России.