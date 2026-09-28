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IHF пригласила женскую сборную России по гандболу на Кубок наций

«Наша дипломатическая работа принесла результаты». IHF пригласила сборную России по гандболу на Кубок наций

Егор Сергеев
корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Хорошие новости.

Женская сборная России получила приглашение на Кубок наций от Международной федерации гандбола (IHF). Турнир пройдет с 25 по 29 ноября в болгарском Кранево.

«Это определенный прорыв»

Информацию сообщила Федерация гандбола России. Председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев назвал случившееся серьезным шагом для отечественного гандбола.

«Мы рады, что наша активная дипломатическая работа на всех уровнях по возвращению российских гандболистов на международную арену уже приносит конкретные результаты», — заявил Шишкарев в комментарии пресс-службе ФГР.

По его словам, Кубок наций особенно важен для основной команды, которая долгое время была фактически лишена возможности регулярно встречаться с соперниками высокого уровня.

«Главная женская сборная России последние четыре года в основном играла с командами Белоруссии и Китая. Европейцы от спаррингов вежливо отказывались, а среди представителей других континентов в принципе не так много соперников, соответствующих нашему уровню», — отметил глава ФГР.

Шишкарев считает, что участие в Кубке наций может стать очередным этапом на пути к полноценному возвращению России в международный гандбол.

«Я бы назвал это определенным прорывом перед допуском на главные соревнования в международном календаре — Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Убежден, через некоторое время мы увидим российских гандболистов уже на всех крупных турнирах», — сказал функционер.

Кубок наций пройдет с 25 по 29 ноября в болгарском Кранево. Окончательный состав участников и расписание матчей станут известны позднее.

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Постепенный процесс

Напомним, возвращение нашего гандбола в мир идет уже несколько месяцев. В июле IHF отменила запрет на участие российских сборных, официальных лиц и судей в международных соревнованиях под своей эгидой. Решение было принято советом организации с учетом соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета.

«IHF признает, что для полной реинтеграции может потребоваться переходный период как для российских, так и для белорусских команд. Тем не менее мы с нетерпением ждем их возвращения в международное гандбольное сообщество», — говорилось в заявлении федерации.

Еще весной российским юношеским сборным разрешили проводить и участвовать в товарищеских турнирах, а затем IHF допустила возможность предоставления российским командам wild card на отдельные международные соревнования. Следующим крупным шагом стало приглашение женской юниорской сборной России на чемпионат мира в Марокко. Турнир пройдет с 16 по 24 октября.

«Это очень важное, знаковое событие для российского гандбола. Четыре с половиной года наши спортсмены не имели возможности участвовать в официальных международных соревнованиях. Для многих это стало просто несбыточной мечтой», — говорил Шишкарев после решения о допуске юниорок.

Теперь очередь сыграть на международном турнире дошла и до женщин. Ждем, когда это станет нормой для всех сборных, — судя по всему, процесс ускоряется.

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Сборная России по гандболу
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