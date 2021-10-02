ЦСКА — «Краснодар»: два года назад Гинер предлагал Егорову застрелиться за ошибку судьи, что скажет сейчас Галицкий?
На 90-й минуте матча Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» (0:0) арбитр Владимир Москалев не усмотрел нарушения правил в действиях игрока армейцев Игоря Дивеева и не наказал его 11-метровым ударом.
После этого все внимание переключилось на видеоарбитра Василия Казарцева, который после достаточно длительной проверки, судя по всему, тоже не определил, что Дивеев сфолил. Любопытно, что два года назад после игры этих же команд президент ЦСКА Евгений Гинер был очень недоволен работой судьи Казарцева и предлагал Александру Егорову, который тогда возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС, застрелиться. Что скажут сейчас руководители «быков»?
Но почему же не назначен пенальти в эпизоде, когда, судя по записи, сделанной одной из камер, можно предположить, что Дивеев сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой?
Ответ может быть только один: Казарцев и помогавший ему Арам Петросян не нашли на имевшихся в их распоряжении повторах убедительных доказательств игры рукой. Подчеркну: я только предполагаю, а не утверждаю. Но это, на мой взгляд, вероятное объяснение случившегося в конце матча.
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