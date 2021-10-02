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Судейство

ЦСКА — «Краснодар»: два года назад Гинер предлагал Егорову застрелиться за ошибку судьи, что скажет сейчас Галицкий?

21:40
ЦСКА — «Краснодар»: эпизод с Дивеевым.
ЦСКА — «Краснодар»: эпизод с Дивеевым.
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На 90-й минуте матча Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» (0:0) арбитр Владимир Москалев не усмотрел нарушения правил в действиях игрока армейцев Игоря Дивеева и не наказал его 11-метровым ударом.

Спорный момент в&nbsp;штрафной ЦСКА. Скандальное решение в матче ЦСКА — «Краснодар»: почему в ворота ЦСКА не назначили пенальти в конце игры?

После этого все внимание переключилось на видеоарбитра Василия Казарцева, который после достаточно длительной проверки, судя по всему, тоже не определил, что Дивеев сфолил. Любопытно, что два года назад после игры этих же команд президент ЦСКА Евгений Гинер был очень недоволен работой судьи Казарцева и предлагал Александру Егорову, который тогда возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС, застрелиться. Что скажут сейчас руководители «быков»?

Но почему же не назначен пенальти в эпизоде, когда, судя по записи, сделанной одной из камер, можно предположить, что Дивеев сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой?

Ответ может быть только один: Казарцев и помогавший ему Арам Петросян не нашли на имевшихся в их распоряжении повторах убедительных доказательств игры рукой. Подчеркну: я только предполагаю, а не утверждаю. Но это, на мой взгляд, вероятное объяснение случившегося в конце матча.

ЦСКА — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

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Александр Бобров все материалы автора

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