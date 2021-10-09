Российских судей соберут в Москве для встречи с Мелу Перейрой
Как стало известно «СЭ», на следующей неделе арбитров российской премьер-лиги соберут в Москве — им предстоит встреча с новым руководителем департамента судейства РФС Витором Мануэлом Мелу Перейрой, который пришел на смену Виктору Кашшаи.
О назначении португальца было объявлено 23 сентября. Он приступил к работе, вошел в экспертно-судейскую комиссию и просматривает игры чемпионата России. Заместителем Мелу Перейры стал финн Йоуни Хютия.
Напомню, что Кашшаи помогал его соотечественник Дьордь Ринг. С ним тоже расторгнут контракт.
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