Российских судей соберут в Москве для встречи с Мелу Перейрой

Как стало известно «СЭ», на следующей неделе арбитров российской премьер-лиги соберут в Москве — им предстоит встреча с новым руководителем департамента судейства РФС Витором Мануэлом Мелу Перейрой, который пришел на смену Виктору Кашшаи.

О назначении португальца было объявлено 23 сентября. Он приступил к работе, вошел в экспертно-судейскую комиссию и просматривает игры чемпионата России. Заместителем Мелу Перейры стал финн Йоуни Хютия.

Напомню, что Кашшаи помогал его соотечественник Дьордь Ринг. С ним тоже расторгнут контракт.