«Локомотив» — «Ростов»: судья простил Живоглядова, в ворота хозяев не назначен пенальти
На 28-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» арбитр Павел Кукуян, находясь в хорошей позиции, не увидел, что Дмитрий Живоглядов попытался сыграть в мяч, но вместо этого ударил по правой ноге Понтуса Альмквиста. Судье следовало наказать защитника железнодорожников 11-метровым ударом, но он предложил хозяевам поля выполнить удар от ворот.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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