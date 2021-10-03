«Локомотив» — «Ростов»: следовало ли отменить гол в ворота железнодорожников?
20:44
На 31-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» арбитр Павел Кукуян ошибочно не остановил игру, а затем не отменил взятие ворот железнодорожников. В том моменте Николай Комличенко, когда мяч уже находился в игре, блокировал голкипера Даниила Худякова в площади ворот. Видеоассистенты Игорь Панин и Алексей Стипиди провели проверку, но в действия судьи не вмешались.
Эпизод матча 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов». Фото «СЭ»
Эпизод матча 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов». Фото «СЭ»
Эпизод матча 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов». Фото «СЭ»
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