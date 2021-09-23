«Уровень российских арбитров достаточно хорош, но он может стать еще лучше». Первые слова Витора Перейры во главе департамента судейства

Витор Перейра — о российских судьях, задачах и планах на будущее.

В четверг было официально объявлено о назначении португальского специалиста Витора Перейры на должность руководителя департамента судейства. После официального объявления глава судейского комитета Ашот Хачатурянц и Витор Мануэл Перейра ответили на вопросы журналистов.

Перейра: «Человеческие ошибки судей мы сможем объяснить с максимальной легкостью и прозрачностью»

— Я очень горд оказаться здесь, — начал Перейра. — Для меня было большой честью получить подобное приглашение и работать в такой великой стране. У меня богатый опыт работы профессиональным судьей, при этом я более 15 лет работал в четырех странах в качестве руководителя департамента. Это новое большое испытание для меня. Здесь подобралась очень большая команда, которая готова работать ради улучшения уровня судейства. Я знаю, что это большая страна, в которой 83 региона. Между ними много отличий. Но я верю, что мы вместе сможем улучшить уровень судейства.

Мы планируем сделать этот процесс максимально прозрачным и установить связь между всеми участниками футбольного мира. У нас всегда будут открыты двери для вас. Мы всегда будем разъяснять любые интересующие вас вопросы. Постараемся быть максимально контактными и хотели бы построить открытые отношения.

— Расскажите об основных направлениях вашей работы.

- Нашу работу можно разделить на два направления. Первое — соревнования высшего уровня, где мы будем работать над улучшением уровня судейства, над тем, чтобы судьи получали сертификаты ВАР, над качеством взаимодействия судей на поле. Второе — более широкое направление, связанное с улучшением системы образования судьей. Будем помогать выстраивать карьерную пирамиду.

Также еще одним важным компонентом будет выработка единства интерпретации моментов, чтобы матчи нашего чемпионата были быстрее и радовали глаз зрителя. Над этим мы будем работать. У нас уже есть четкая структура, есть судейский комитет, есть академия. Я надеюсь, что вместе мы сможем сделать так, чтобы уровень футбола в России стал лучше.

— Вы сказали, что хотите сделать свою работу более прозрачной. Значит ли это, что судьи смогут давать интервью? Или вы сами после каждого тура будете объяснять спорные моменты?

— У судей будут представители, которые будут давать интервью. Им самим не придется отчитываться по своим действиям. Мы будем готовы взять на себя ответственность за все. Сами судьи будут работать на поле и в ВАР-центре. Наша задача — работать вместе с ними. В том числе чтобы избежать каких-то скандальных ситуаций. Думаю, что человеческие ошибки мы сможем объяснить с максимальной легкостью и прозрачностью.

— Успели ли познакомиться с кем-то из российских судей?

— Да, я встречался с ними в качестве инструктора и инспектора игр. Но сейчас не лучшее время, чтобы об этом говорить.

— Войдете ли вы в ЭСК вместо Кашшаи? Работая в Греции, вы назначали арбитров-иностранцев на финал Кубка страны. Планируете ли аналогичные шаги в России?

— Естественно, я буду в нее входить и занимать ту должность, на которую был назначен. Что касается, второго вопроса, то нет. Мы считаем, что у российских арбитров достаточно хороший уровень судейства, но он может стать еще лучше. Над этим мы будем работать. Но при этом я должен сказать, что клубы доверяют российским судьям. Это достаточное обоснование, чтобы обходиться только ими.

— Судя по публикациям СМИ, шесть лет назад вас обвиняли, что вы оказываете давление на судей и добиваетесь особого отношения к «Бенфике». Сейчас московским «Спартаком» руководит бывший главный тренер «Бенфики». Как можете это прокомментировать?

— Я с рождения болею за «Спортинг», злейшего врага «Бенфики» (смеется).

Хачатурянц: «Перед Витором стоит задача реформирования системы обучения судей»

- Витор Перейра — это уникальный человек, — представил Хачатурянц португальца. — Он профессиональный судья с богатейшим опытом и функционер в этой области на протяжении многих лет. Именно такое сочетание качеств необходимо судейскому корпусу для успешного завершения реформы, которая была начата почти год назад. Витор — очень известный человек в системе УЕФА, отзывы о его работе есть в прессе. Сочетание этих факторов и стало главной причиной назначения. Россиян мы не рассматривали.

— Какие задачи стоят перед Витором?

— В первую очередь анализ текущего судейства в России и реформа системы обучения судей. Это очень важный для нас момент. Также одной из задач является создание единой методологической базы для обучения. Витор является автором книги «Таланты и наставники». Она станет одним из учебников для наших судей. Думаю, что до конца года Витор составит дорожную карту своей работы. Мы рассчитываем, что она будет проведена в ближайшие два года с возможным дальнейшим продолжением. Но до конца года мы надеемся получить эту дорожную карту по тем шагам, которые будут предприняты.

— Одним из ключевых факторов стала рекомендация Роберто Розетти? Кто был остальными кандидатами на данный пост?

— Мы с уважением относимся к позиции Роберто Розетти, но не просим никаких рекомендаций для принятий наших решений. Это важно. Я бы не хотел оглашать список кандидатов. Это может быть неправильно понято людьми, которые не прошли этот отбор. Это будет не совсем этично.

— Виктор Кашшаи говорил, что передает эстафету коллеге на беспрецедентной высоте. А вы как считаете?

— Определение высоты — субъективный фактор. Виктор с нами начал работу, когда мы начали эти реформы. Что-то получалось, что-то нет. Но он проделал большую работу, за что мы ему очень благодарны. Пришел момент, когда мы вышли на определенный уровень, и нам нужен был человек с другими качествами, чтобы эти реформы завершить. Мы благодарны Виктору за его работу. Вопрос высоты относителен. До сих пор наша реформа не завершена, мы находимся в процессе. Да, мы избегаем каких-либо скандалов, но вопросы остаются. Мы знаем, в какую точку мы хотим прийти. Я бы хотел расширить ответ Витора: у нас до сих пор есть ЭСК, где определяется решение по спорным вопросам. Витор войдет в нее, и его работа в ней будет очень важна.

— Известно, кто будет отвечать за видеоарбитров?

— Административно ничего не изменилось. Что касается технической части, мы находимся в поиске такого эксперта. У нас есть несколько кандидатур. До конца года мы этот вопрос решим. Рассматриваем ли российских специалистов? Нет.

— Вы несколько раз сказали, что не рассматриваете российских специалистов. Говорит ли это о низком уровне управленцев?

— Вы абсолютно неправильно меня поняли. У нас на многих постах работают граждане России. Если вернуться к ВАР, то это абсолютно новый инструмент в мире. Мы ищем эксперта, который бы обладал определенным опытом и знаниями этой системы. Мы сразу не стали внедрять ВАР, а пришли к этому с небольшим опозданием. Чтобы как можно быстрее ликвидировать это отставание, нам нужны профессиональные эксперты, которые на сегодняшний день присутствуют на Западе.

— Зарплата Витора Перейры больше или меньше, чем у его предшественника?

— Не буду отвечать на этот вопрос. Он некорректный.