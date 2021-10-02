«Динамо» — «Крылья Советов»: не назначен пенальти в ворота самарцев
На 58-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» (0:1) арбитр Евгений Кукуляк совершил серьезную ошибку, назначив угловой удар вместо пенальти в пользу бело-голубых.
В том эпизоде в штрафной площади самарцев Юрий Горшков, пытаясь выбить мяч, нарушил правила и сбил Арсена Захаряна. В мяч защитник гостей не сыграл — тот вылетел за пределы поля от ноги Захаряна.
Любопытно, что совсем недавно, в апреле этого года, Кукуляк уже оказывался в центре скандала в матче с участием «Динамо», в котором бело-голубые проиграли «Химкам». Тогда судья не назначил как минимум один пенальти в пользу динамовцев.
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