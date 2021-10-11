Диету Карпина для футболистов сборной уже использовали в «Рубине». Игроки убегали из столовой в «Макдоналдс»

А на сборах ездили за шоколадками на заправку.

Новое меню сборной России — главное нововведение штаба Валерия Карпина. Он практиковал контроль веса и процента жира, а также вводил особый режим питания без сладкого во всех командах. Но сейчас на эту методику накладывается специфика коротких сборов — это в клубе можно постоянно мониторить вес, следить за питанием и контролировать меню. В национальной команде игроки под присмотром неделю или две, а после разъезжаются по клубам, где правила другие.

Тренерский штаб Хави Грасии в «Рубине». Фото ФК «Рубин»

За контроль веса в сборной России отвечают испанские помощники Карпина. Из «Ростова» он позвал тренера по физподготовке Луиса Мартинеса, которому помогают Хуан Солья и Хуан Мартинес. Солья много лет отвечал за физподготовку у Хави Грасии. Хуан Мартинес также входил в штаб экс-тренера «Рубина», а после отъезда из Казани последовал за Грасией и в другие клубы.

В Казани эксперименты с питанием не прижились. И стали одной из причин, помешавших проекту звездного «Рубина» стать успешным.

Мартинес проверял даже тарелки. Игроки ели фастфуд, а на сборах ездили за шоколадками на заправку

В сезоне-2016/17 испанцы установили ограничения по меню в «Рубине»: никакого сладкого, молочных продуктов и сливочного масла; жесткий контроль веса. Все как в сборной при Карпине.

Обед новый тренерский штаб назначал за три часа до игры. В итоге первый же матч с «Амкаром» запомнился нулевой ничьей, травмами и несварением у нескольких футболистов. Дмитрий Кузнецов, также входивший в штаб Хави Грасии, рассказал «СЭ», как игроки мучились в перерыве: «За три часа до первой игры Хуан Солья потребовал от всех съесть по тарелке спагетти. И трое после первого тайма блевали. Потом эту практику убрали».

Творог, сырники, варенье, любые сладости — все это в «Рубине» также было под строгим запретом. Утро начиналось со взвешивания и проверки процента жира. За лишний вес игроков штрафовали. Кстати, эту же практику Грасия применял и в «Уотфорде».

«Они сразу решили поменять весь процесс, — анонимно рассказал «СЭ» один из сотрудников клуба. — У нас даже тренировки начинались в 10 утра. Доктора с испанцами очень жестко ругались. Они говорили, что у нас есть сезонные продукты, которые в России нельзя резко бросать. Тот же отказ от сливочного масла: в холодный период года от него нельзя отказываться, потому что он дает эластичность мышцам. Испанцы убрали все молоко, сладкое. Остались только протертые ягоды. Игроки пытались намазывать их на хлеб».

Хуан Мартинес — справа. Фото РФС

Следить за тем, что едят футболисты, должен был Хуан Мартинес. На раздаче он стоял и смотрел, кто и что накладывает. Игроки должны были буквально показывать ему содержимое тарелок.

Футболисты «Рубина» с трудом принимали новые правила. Уже много лет рядом с базой казанской команды находится «Макдоналдс», который для некоторых стал спасением в период диетических запретов. Когда футболисты заходили в столовую и видели меню, то сразу уходили через дорогу в ресторан быстрого питания. А на сборах в Австрии доходило до того, что футболисты брали велосипеды и ездили на заправку за шоколадками и газировкой. Все делалось втайне, чтобы испанцы не заметили.

«Сонг орал, что никогда в жизни не бегал так много»

Алекс Сонг, как рассказывают в «Рубине», заходил на кухню и просил поваров спрятать для него масло, молоко и сметану. При этом экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» ругался не только из-за питания, но из-за нагрузок, которые давал Хуан Солья.

«Игроки ворчали постоянно. Когда приехал Сонг, то он часто срывался и орал, что никогда в жизни не бегал так много», — вспомнил наш собеседник из «Рубина».

Хуан Солья. Фото РФС

Увеличение нагрузок и резкая смена меню привели к многочисленным травмам. И, кстати, в сборной России тоже с этим проблемы. «Рубин» сразу потерял Канунникова из-за повреждения подколенного сухожилия, Жонатас тоже вылетел из-за мышечной травмы.

«В первой игре они порвались и выбыли на два месяца, тяжело восстанавливались. Но через четыре дня оба уже делали рывки по указанию Хуана. Это смутило», — вспоминает Кузнецов.

В итоге форварды пропустили начало сезона, но из-за такой реабилитации могли усугубить травмы.

С сухожилием мучился и Рубен Рочина (выбыл на месяц). Три месяца лечился Тарас Бурлак, два месяца — Денис Ткачук и Руслан Камболов.

Тяжелее всех резкую смену питания перенесли именно российские игроки. Ужин в «Рубине» перенесли на 20.00 — как показала практика, это слишком позднее время. Например, когда команда приехала на игру в Оренбург, то по местному времени ужинать пришлось в 22.00. Питание в самолете испанцы исключили, поэтому игроки поели перед вылетом, а в следующий раз — уже перед сном. По рассказам, такой режим привел к несварению и перед дневным матчем игроки мучились в туалете. В дальнейшем ужин начинался раньше.

На выезде в Грозном тоже не обошлось без казуса: это сейчас заранее можно отправлять меню в отели, а тогда в столице Чечни хороших гостиниц было не так много. Да и заранее уведомить сотрудников кухни о меню и рационе не удавалось.

«Когда команда пришла на обед, повара вытащили большую алюминиевую бадью с борщом, в котором жира больше, чем всего остального, — половник стоял! Надо было видеть лица испанцев. Конечно, они попросили это убрать подальше», — вспоминают в «Рубине».

Хави Грасия с помощниками. Фото ФК «Рубин»

Дмитрий Кузнецов уверен: испанцы слишком резко изменили вещи, которые стоило внедрять постепенно: «В Испании есть свои методы и диеты, но в чужой стране ты не имеешь права сразу запрещать продукты, которые люди ели постоянно. Сразу начинаются перебои, стресс для организма. Нужно было плавно отказываться от каких-то продуктов. Ну и нельзя было есть так поздно. Да, в Испании ужин всегда в 22.00, но у нас другие реалии».

Результаты «Рубина» тоже просели. Клуб потратился на Хави Грасию, его штаб и кучу звезд, но финишировал 9-м — ниже «Терека» и «Уфы». Летом Грасию уволили, а его эксперименты продолжились в «Уотфорде» и «Валенсии», где испанцы, кстати, тоже надолго не задержались.