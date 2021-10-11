Диету Карпина для футболистов сборной уже использовали в «Рубине». Игроки убегали из столовой в «Макдоналдс»
Новое меню сборной России — главное нововведение штаба Валерия Карпина. Он практиковал контроль веса и процента жира, а также вводил особый режим питания без сладкого во всех командах. Но сейчас на эту методику накладывается специфика коротких сборов — это в клубе можно постоянно мониторить вес, следить за питанием и контролировать меню. В национальной команде игроки под присмотром неделю или две, а после разъезжаются по клубам, где правила другие.
За контроль веса в сборной России отвечают испанские помощники Карпина. Из «Ростова» он позвал тренера по физподготовке Луиса Мартинеса, которому помогают Хуан Солья и Хуан Мартинес. Солья много лет отвечал за физподготовку у Хави Грасии. Хуан Мартинес также входил в штаб экс-тренера «Рубина», а после отъезда из Казани последовал за Грасией и в другие клубы.
В Казани эксперименты с питанием не прижились. И стали одной из причин, помешавших проекту звездного «Рубина» стать успешным.
Мартинес проверял даже тарелки. Игроки ели фастфуд, а на сборах ездили за шоколадками на заправку
В сезоне-2016/17 испанцы установили ограничения по меню в «Рубине»: никакого сладкого, молочных продуктов и сливочного масла; жесткий контроль веса. Все как в сборной при Карпине.
Обед новый тренерский штаб назначал за три часа до игры. В итоге первый же матч с «Амкаром» запомнился нулевой ничьей, травмами и несварением у нескольких футболистов. Дмитрий Кузнецов, также входивший в штаб Хави Грасии, рассказал «СЭ», как игроки мучились в перерыве: «За три часа до первой игры Хуан Солья потребовал от всех съесть по тарелке спагетти. И трое после первого тайма блевали. Потом эту практику убрали».
Творог, сырники, варенье, любые сладости — все это в «Рубине» также было под строгим запретом. Утро начиналось со взвешивания и проверки процента жира. За лишний вес игроков штрафовали. Кстати, эту же практику Грасия применял и в «Уотфорде».
«Они сразу решили поменять весь процесс, — анонимно рассказал «СЭ» один из сотрудников клуба. — У нас даже тренировки начинались в 10 утра. Доктора с испанцами очень жестко ругались. Они говорили, что у нас есть сезонные продукты, которые в России нельзя резко бросать. Тот же отказ от сливочного масла: в холодный период года от него нельзя отказываться, потому что он дает эластичность мышцам. Испанцы убрали все молоко, сладкое. Остались только протертые ягоды. Игроки пытались намазывать их на хлеб».
Следить за тем, что едят футболисты, должен был Хуан Мартинес. На раздаче он стоял и смотрел, кто и что накладывает. Игроки должны были буквально показывать ему содержимое тарелок.
Футболисты «Рубина» с трудом принимали новые правила. Уже много лет рядом с базой казанской команды находится «Макдоналдс», который для некоторых стал спасением в период диетических запретов. Когда футболисты заходили в столовую и видели меню, то сразу уходили через дорогу в ресторан быстрого питания. А на сборах в Австрии доходило до того, что футболисты брали велосипеды и ездили на заправку за шоколадками и газировкой. Все делалось втайне, чтобы испанцы не заметили.
«Сонг орал, что никогда в жизни не бегал так много»
Алекс Сонг, как рассказывают в «Рубине», заходил на кухню и просил поваров спрятать для него масло, молоко и сметану. При этом экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» ругался не только из-за питания, но из-за нагрузок, которые давал Хуан Солья.
«Игроки ворчали постоянно. Когда приехал Сонг, то он часто срывался и орал, что никогда в жизни не бегал так много», — вспомнил наш собеседник из «Рубина».
Увеличение нагрузок и резкая смена меню привели к многочисленным травмам. И, кстати, в сборной России тоже с этим проблемы. «Рубин» сразу потерял Канунникова из-за повреждения подколенного сухожилия, Жонатас тоже вылетел из-за мышечной травмы.
«В первой игре они порвались и выбыли на два месяца, тяжело восстанавливались. Но через четыре дня оба уже делали рывки по указанию Хуана. Это смутило», — вспоминает Кузнецов.
В итоге форварды пропустили начало сезона, но из-за такой реабилитации могли усугубить травмы.
С сухожилием мучился и Рубен Рочина (выбыл на месяц). Три месяца лечился Тарас Бурлак, два месяца — Денис Ткачук и Руслан Камболов.
Тяжелее всех резкую смену питания перенесли именно российские игроки. Ужин в «Рубине» перенесли на 20.00 — как показала практика, это слишком позднее время. Например, когда команда приехала на игру в Оренбург, то по местному времени ужинать пришлось в 22.00. Питание в самолете испанцы исключили, поэтому игроки поели перед вылетом, а в следующий раз — уже перед сном. По рассказам, такой режим привел к несварению и перед дневным матчем игроки мучились в туалете. В дальнейшем ужин начинался раньше.
На выезде в Грозном тоже не обошлось без казуса: это сейчас заранее можно отправлять меню в отели, а тогда в столице Чечни хороших гостиниц было не так много. Да и заранее уведомить сотрудников кухни о меню и рационе не удавалось.
«Когда команда пришла на обед, повара вытащили большую алюминиевую бадью с борщом, в котором жира больше, чем всего остального, — половник стоял! Надо было видеть лица испанцев. Конечно, они попросили это убрать подальше», — вспоминают в «Рубине».
Дмитрий Кузнецов уверен: испанцы слишком резко изменили вещи, которые стоило внедрять постепенно: «В Испании есть свои методы и диеты, но в чужой стране ты не имеешь права сразу запрещать продукты, которые люди ели постоянно. Сразу начинаются перебои, стресс для организма. Нужно было плавно отказываться от каких-то продуктов. Ну и нельзя было есть так поздно. Да, в Испании ужин всегда в 22.00, но у нас другие реалии».
Результаты «Рубина» тоже просели. Клуб потратился на Хави Грасию, его штаб и кучу звезд, но финишировал 9-м — ниже «Терека» и «Уфы». Летом Грасию уволили, а его эксперименты продолжились в «Уотфорде» и «Валенсии», где испанцы, кстати, тоже надолго не задержались.
Теперь Солья и Мартинес вернулись в Россию — видимо, по рекомендации Луиса Мартинеса. Карпин тоже фанат контроля веса футболистов, и теперь идеи, которые испанцы продвигали в «Рубине», используются и в сборной.
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