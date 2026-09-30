Самый недооцененный форвард поколения. 40-летний Жиру готовится к прощанию с футболом

За что мы любим Оливье.

За день до своего 40-летия Оливье Жиру признался, что нынешний сезон, скорее всего, станет для него последним. Новость прошла как-то буднично — футбольный мир вспоминает о французе от случая к случаю: вот перешел в «Арсенал», вот забил чудо-гол, вот побил бомбардирский рекорд сборной Франции. Между такими событиями Жиру будто пропадал из поля зрения — делал свою работу, пока очередное достижение не заставляло снова заговорить о нем.

Таков Оливье был и на поле. Во всех топ-клубах, как и в сборной, он редко считался главной звездой, а на отдельных этапах карьеры оказывался в запасе. Но всякий раз Жиру доказывал, что заслуживает выходить в основе.

У него не было скорости Анри, пластики Ибрагимовича или голевого чутья Левандовски. Жиру вообще довольно легко было объяснить через то, чего он не умеет. «Я не могу взять мяч и ускориться, как Мбаппе, — говорит Оливье. — С моими габаритами не могу делать то, что Неймар. Я не машина, как Роналду. Я не устраиваю шоу. Но я делаю как Жиру».

В этом «делаю как Жиру» — вся его карьера. Оливье не отличался скоростью или дриблингом, зато брал свое благодаря росту, хладнокровию и игровому мышлению. Последнее — самый выдающийся навык француза. И быстро соображать на поле ему пришлось учиться очень рано.

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Когда Жиру стукнул 21, «Гренобль» отправил его в аренду в «Истр» — в третий французский дивизион. Сам Оливье позже рассказывал, что тренер Меха Баждаревич сказал ему в лицо: «У тебя нет уровня даже для Лиги 2, не говоря уже о Лиге 1».

Баждаревич спустя годы отрицал эту формулировку, но критика действительно была. Жиру тогда и правда, похоже, не особо походил на футболиста с большими задатками. Но он доказал, что может быть полезен — забил 14 голов за «Истр», чуть позже, уже в «Туре», стал лучшим бомбардиром Лиги 2.

Жиру понимал, как важно выкладываться на максимум. Его старший брат Ромен (они, кстати, невероятно похожи) считался куда более талантливым: был в системе «Осера», около 40 раз выступил за юношеские сборные Франции, выходил на поле вместе с юными Анри, Трезеге и Анелька, но профессионалом в итоге не стал и построил карьеру диетолога.

Ну а Оливье продолжал терпеть и карабкаться. Незадолго до 24-летия он дебютировал в Лиге 1, в 25 впервые примерил футболку первой сборной и стал чемпионом Франции с «Монпелье», параллельно забрав приз лучшему бомбардиру. Дальше были большие сезоны в АПЛ в футболках «Арсенала» и «Челси». В Лондоне, кстати, сомневались, подойдет ли такой габаритный форвард под комбинационный стиль «канониров». Как оказалось — идеально.

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Мастер одного касания

Лучше всего Жиру объясняет гол, который забил вообще не он. В октябре 2013-го «Арсенал» разыграл против «Норвича» одну из самых красивых комбинаций в истории Премьер-лиги. Касорла отдал Уилширу, тот вернул мяч, а дальше в эпизод дважды включился Жиру. Сначала одним касанием сбросил Уилширу, стянув на себя обоих центральных защитников, а через секунду получил мяч обратно и снова в одно касание внешней стороной стопы отправил партнера один на один. Жиру в этой атаке никого не обвел, почти не двигался с мячом и не нанес удара, но два его касания стали ключевыми в этой комбинации.

Он никогда не был нападающим, который получает мяч в 30 метрах от ворот и сам создает гол из ничего. Принять спиной, поставить корпус, дождаться движения партнера и без лишних касаний максимально полезно продолжить атаку — в этом весь Оливье. Потому-то он и остается востребованным в топ-5 лиг даже в свои 40. Венгер после того матча с «Норвичем» отдельно отмечал, насколько Жиру изменился после приезда в Англию: «Если сравнить его технический уровень с тем, каким он был, когда пришел, прогресс огромный. Теперь ему гораздо больше нравится комбинировать. Из игрока, который думал только: «Я должен забить», он превратился в настоящего командного футболиста».

Игра первым касанием вообще стала главным оружием Жиру. Он сам объяснял это очень просто: «Большую часть времени я нахожусь спиной к воротам и пытаюсь подыграть другим через стенку. Так мы много играли, например, с Азаром. Мой тип игры — создавать моменты для партнеров, а затем открыться в штрафной».

Отсюда же постоянная работа над ударами без обработки. Жиру прекрасно понимал собственные ограничения: если нападающий не может убежать от защитника, значит, нельзя давать защитнику время накрыть его. И Оливье идеально использовал этот тайминг, чтобы получить преимущество.

Так появилось огромное разнообразие его голов. Жиру мог замкнуть прострел носком, подставить пятку, пробить в падении, головой, с лета, внешней стороной стопы. Знаменитый «скорпион» в ворота «Кристал Пэлас» выглядит каким-то цирковым трюком, но по логике это же классический Оливье: сложный мяч идет за спину, времени на обработку нет — значит, нужно придумать способ решить эпизод одним касанием.

Так же Жиру компенсировал отсутствие скорости. Например, Оливье был королем открываний на ближней штанге. Зачастую опекавший его защитник был быстрее, но француз начинал движение в правильный момент и добирался до мяча раньше. Жиру говорил, что понимает: защитники прекрасно осведомлены о его любимом движении — сделать ложный рывок к дальней штанге и затем резко открыться на ближней.

«Все знают качество передач Де Брейне, но он продолжает снова и снова отдавать голевые. Знать сильную сторону соперника и суметь ее нейтрализовать — разные вещи», — объяснял Оливье.

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Любимчик партнеров по команде

В том числе благодаря навыкам завершения, подыгрыша и здоровому альтруизму Жиру был любимчиком среди всех партнеров по атаке, с которыми работал. И Мбаппе, и Гризманн, и Азар с Алексисом не раз говорили, что его действия освобождали для них пространство.

«Оливье важен для нашего стиля, нам нужна его игра в подыгрыше. Он полезен в воздухе, помогает при обороне, делает очень многое для баланса команды. Игроки рядом получают пользу от его присутствия, потому что он постоянно притягивает внимание защитников», — объяснял Дидье Дешам после ЧМ-2018.

Тот чемпионат мира стал, наверное, самым наглядным доказательством ценности. Основной центрфорвард будущего чемпиона не забил ни разу, но принес невероятную пользу. Именно благодаря наличию Оливье Дешам имел возможность отказаться от услуг Бензема, когда у того возникли проблемы с законом.

При этом превращать Жиру в бескорыстного «форварда без голов» тоже несправедливо. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции до того, как его обошел Мбаппе, забил больше 100 мячей за «Арсенал», решал важнейшие матчи за «Челси» и «Милан». Просто его ценность никогда не ограничивалась последним касанием. Дешам однажды довольно точно сказал: «Нельзя требовать от него того, что делают другие нападающие. Но когда его нет, понимаешь, насколько он полезен».

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Старший брат

Но пользу команде Жиру приносит не только на поле. Тут стоит отметить человеческую сторону Оливье — несмотря на миллионы и модельную внешность, он остается простым мужиком: сам водит детей в школу, объединяет вокруг себя раздевалку, много общается с молодыми и следит за трендами.

Когда в сборную Франции вернулся Бензема, Жиру принял это со спокойствием и подчеркнул, что уважает новую иерархию и принимает роль запасного. Да и это все-таки он первым бежал поздравлять Карима, когда тот забивал на Евро-2020.

Это не значит, что Жиру был человеком без амбиций. Он болезненно хотел играть и забивать, конкурирует за место в основе и в свои 40 лет плюс сам признавался, что без внутренней злости такой карьеры бы не построил. Но амбиции никогда не становились проблемой для команды. Даже в «Челси», когда место чаще получал Альваро Мората, Жиру говорил, что тот провел хорошую предсезонку и потому совершенно логично начал сезон основным.

Оливье Жиру и Альваро Мората в «Челси». Фото Getty Images

В «Милан» он приехал в 34 года уже чемпионом мира и победителем Лиги чемпионов, но на первой же пресс-конференции обозначил свою роль: «Я хочу помогать молодым расти и раскрывать свой потенциал. Хочу быть для них своего рода старшим братом — так было и в «Арсенале», и в «Челси». Люди помнят тебя великим футболистом, но прежде всего хорошим человеком».

Давайте признаемся — Жиру не какое-то открытие в мире футбола. Да, он крутой и полезный форвард, но сколько таких мы видели? Оливье же своим образом оставляет очень приятный флер. Человека, который раскрыл свои задатки на максимум. Человека, который держал баланс между амбициозностью и служением делу. Человека, к которому невозможно относиться плохо. А это порой куда важнее бомбардирских рекордов и «Золотых мячей».