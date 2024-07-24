Амарал — пока провал. Рабинер — о ключевых решениях спортивного директора «Спартака»
У меня все больше вопросов к Томашу Амаралу, а также к тем господам из «Лукойла», которые его назначили спортивным директором «Спартака» без опыта какой-либо работы на этой должности. Человек был старшим скаутом «Бенфики», и этого факта им оказалось достаточно. Хотя поиск игроков — это только небольшая часть работы спортдира. На выходе получается, что на «Спартаке» опять учатся.
Какое отношение работа в «Бенфике» на другой должности имеет к реалиям времени, когда из Европы в РПЛ никто не едет, еврокубков нет и неизвестно, когда будут? А представление, будто работа старшим скаутом «Бенфики» подгонит в «Спартак» кучу талантливых легионеров с других континентов, пока воплотилось в Угальде (13 миллионов евро, второй трансфер в истории «Спартака» после Тила и 0 голов на данный момент) и 32-летнего Виллиана Жозе.
Тот приехал настолько растренированным, что не скинул лишний вес и не готов играть даже спустя три недели после появления. Контракт заключен 1 июля, а 21-го его не взяли в Оренбург. Это неликвид, и даже если в «Спартаке» он что-то забьет, в этом возрасте его уже никуда не продать. Стратегическое приобретение! Для него надо было пригласить в клуб старшего скаута «Бенфики».
За два трансферных окна не взяли ни одного российского футболиста из других клубов (притом что «Спартаку» до «Зенита» предлагали и Латышонка, и Горшкова). Последними были еще Зиньковский с Пруцевым в 2022-м. Нет, конечно, было ясно, что назначение спортивным директором очередного иностранца и не предполагает акцента на игроках из своей страны. Но на ком тогда вообще акцент, если русских не берут, европейцы в принципе не едут и не поедут при предлагаемых обстоятельствах; ликвидные бразильцы типа Педро предпочитают «Зенит», а даже сидящего уже неделю в Москве аргентинца Барко все еще подписать не могут?
Амарал, тут надо отдать ему должное, в начале мая после победы над «Динамо» четко сказал, что выбор нового главного тренера — на нем и отвечать за него будет он. Насчет «отвечать» — выяснить только предстоит, но Станковича действительно выбрал португалец, среди прочих советовавшийся с Жозе Моуринью, у которого серб был важным игроком в «Интере».
Но игроком, не тренером! Чемпионство с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем», с которыми выигрывают все (при вылете с «Сампдорией»), — не аргумент для выбора в «Спартак». Потому что ни одной творческой причины тут нет — ни один клуб он не поднял, не развил, не поставил игру, футболисты при нем не выходили на новый уровень. Его взяли только за громкое имя в иной роли — так же, как самого Амарала взяли за громкое имя его бывшего клуба, где у него тоже были другие функции.
Вот дословная фраза Амарала после победы над «Динамо»: «Слишкович точно продолжит работать в «Спартаке». В итоге спортдир не выполнил обещание, и человек, быстро нашедший оптимальную для того набора игроков формулу и десять матчей в РПЛ не проигрывавший, из «Спартака» ушел. Все началось заново. И старт Станковича в Оренбурге мы видели.
Амарал еще в начале мая заявил, что «Спартак» не рассматривает кандидатуры Черчесова и Карпина. Окей, ты пошел на то, чтобы два самых опытных и имеющих прямое отношение к клубу тренера не рассматривались — тогда приводи человека, который своим профессионализмом заставит о них забыть.
Дай Бог, чтобы Деян все доказал, но пока он удивляется, что команда с наибольшим количеством длинных передач в РПЛ в прошлом сезоне обыгрывает «Спартак» этими самыми длинными передачами, а красно-белые, действуя с высокой линией обороны при двух медленных центральных защитниках, допускают рекордное количество быстрых атак на свои ворота в истории.
Как, на каких основаниях в «Спартак» подбирают людей на ключевые позиции — остается только изумляться. Пока все, что делает в «Спартаке» Амарал — это провал. И почему должно быть по-другому, когда человек, никогда не работавший в этой роли, прибывает в незнакомую ему страну, куда в силу известных причин мало кто из игроков и тренеров готов ехать, — совершенно непонятно.
«Лукойл», назначая Амарала, сделал для этого провала все.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1