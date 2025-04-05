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5 апреля 2025, 20:49

Соболев посвятил маме первый гол за «Зенит» в РПЛ

Алина Савинова
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1), в котором он забил первый гол за сине-бело-голубых в РПЛ.

28-летний форвард забил в турнире впервые с 7 апреля 2024 года. Тогда он, защищая цвета «Спартака», оформил дубль в игре против московского «Динамо» (2:1).

«Игра была боевая. К сожалению, момент, в котором мы гол пропустили, можно назвать нашей ошибкой, поэтому не получилось выиграть. А мой гол? Ничего особенного. Хотел забить второй, но, к сожалению, не получилось. Если быть объективным, это был большой матч. «Локомотиву» нужно отдать должное, потому что они проиграли предыдущую встречу и хотели на своем стадионе с чемпионом страны показать хорошую игру. В принципе, могу сказать, что они ее и показали, дали бой. Да и мы тоже бились, старались. Посвящу ли кому-нибудь долгожданный гол? Маме!» — приводит пресс-служба питерского клуба слова Соболева.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;.Соболев спас «Зенит», но ничья с «Локо» — шанс для конкурентов. Воспользуются ли им «Краснодар» и «Спартак»?

«Зенит» с 47 очками сохраняет второе место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 13 апреля против «Краснодара».

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Александр Соболев
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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