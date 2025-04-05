Соболев посвятил маме первый гол за «Зенит» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1), в котором он забил первый гол за сине-бело-голубых в РПЛ.

28-летний форвард забил в турнире впервые с 7 апреля 2024 года. Тогда он, защищая цвета «Спартака», оформил дубль в игре против московского «Динамо» (2:1).

«Игра была боевая. К сожалению, момент, в котором мы гол пропустили, можно назвать нашей ошибкой, поэтому не получилось выиграть. А мой гол? Ничего особенного. Хотел забить второй, но, к сожалению, не получилось. Если быть объективным, это был большой матч. «Локомотиву» нужно отдать должное, потому что они проиграли предыдущую встречу и хотели на своем стадионе с чемпионом страны показать хорошую игру. В принципе, могу сказать, что они ее и показали, дали бой. Да и мы тоже бились, старались. Посвящу ли кому-нибудь долгожданный гол? Маме!» — приводит пресс-служба питерского клуба слова Соболева.

«Зенит» с 47 очками сохраняет второе место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 13 апреля против «Краснодара».