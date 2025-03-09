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Быстров — о Соболеве: «Он пасовал? Так и Радимов может. Где голы?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Владимир Быстров.
Фото Кристина Коровникова, архив «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил игру форварда питерцев Александра Соболева в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

— Соболеву здорово досталось от прессы и болельщиков за две симуляции в игре с ЦСКА. Как он вам вчера за те 20 минут, что провел на поле? Две его передачи вполне могли стать голевыми.

— Вы о чем? Какие передачи?

— Почти голевые — на Горшкова и Мимовича.

— Хм. Он же нападающий. И с такой командой, которая идет на вылет, должен забивать голы! Понимаете? Ему надо себя проявлять уже. А пасовать... Поставьте даже сейчас Радимова в центр поля, и он будет пасовать намного лучше того же Соболева.

— Думаете?

— Да я не думаю, а просто в этом уверен.

— Значит, не понимаете, зачем «Зенит» взял Соболева?

— Да я-то понимаю. Я не понимаю, почему он так играет. Вот и все.

— Так зачем взяли?

— Российский паспорт.

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В этом сезоне 28-летний нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей в 18 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

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Александр Соболев
Владимир Быстров
РПЛ
ФК Зенит
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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