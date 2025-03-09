Быстров — о Соболеве: «Он пасовал? Так и Радимов может. Где голы?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил игру форварда питерцев Александра Соболева в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

— Соболеву здорово досталось от прессы и болельщиков за две симуляции в игре с ЦСКА. Как он вам вчера за те 20 минут, что провел на поле? Две его передачи вполне могли стать голевыми.

— Вы о чем? Какие передачи?

— Почти голевые — на Горшкова и Мимовича.

— Хм. Он же нападающий. И с такой командой, которая идет на вылет, должен забивать голы! Понимаете? Ему надо себя проявлять уже. А пасовать... Поставьте даже сейчас Радимова в центр поля, и он будет пасовать намного лучше того же Соболева.

— Думаете?

— Да я не думаю, а просто в этом уверен.

— Значит, не понимаете, зачем «Зенит» взял Соболева?

— Да я-то понимаю. Я не понимаю, почему он так играет. Вот и все.

— Так зачем взяли?

— Российский паспорт.

В этом сезоне 28-летний нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей в 18 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.