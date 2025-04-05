Медведев после первого гола Соболева за «Зенит» в РПЛ: «Прорвет ли Александра? Спросите у него»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о результативности форварда команды Александра Соболева.

В субботу, 5 апреля, 28-летний нападающий забил первый гол за сине-бело-голубых в РПЛ. Он отличился матче 23-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

«Прорвет ли Соболева? Спросите у него», — заявил Медведев.

До этого Соболев забивал в чемпионате России около года назад — 7 апреля 2024 года. Тогда он еще выступал за «Спартак» и оформил дубль в матче против московского «Динамо» (2:1).