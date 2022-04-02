Обстоятельный разговор о нынешнем состоянии и перспективах красно-зеленых.

Алексей Михайлович — человек футбольный. На аватарке в мессенджере стоит не портрет или какой-то театральный сюжет, а фотография заполненной трибуны стадиона «Локомотив» на матче Лиги чемпионов. Агранович встретил меня в клубной куртке «Ливерпуля». Он хорошо знаком со многими людьми из мира футбола и сам периодически выходит на поле в любительских турнирах. Дружит с влюбленными в игру участниками «Квартета И». Поэтому его мнение о любимом клубе особенно интересно.

Когда-то болеть за «Динамо» было грустно

— Почему начали болеть за железнодорожников, ведь в годы вашей юности — в 80-е — они выступали в первой союзной лиге?

— Футбол полюбил в раннем возрасте, у меня и папа, и дедушка его обожали. Жили мы недалеко от стадиона «Динамо», много времени проводил там, ходил на матчи, поэтому начал поддерживать бело-голубых — как и отец. А в 1996 году мы внутри нашего сообщества придумали турнир «Кубок Центрального дома актера», который проводили за два дня. Много лет занимались этим, а одним из участников была команда Малого театра — ее тренировал Валерий Александрович Баринов, страстный поклонник «Локо».

В начале 2000-х красно-зеленые начали прибавлять, расти. И в 2002 году я попросил Валерия Александровича познакомить меня с Валерием Николаевичем Филатовым, потому что коллектив становился одним из сильнейших в стране, а болельщиков было мало. Решил попробовать поработать над их привлечением. Тем более я тогда немного занимался маркетингом, а весь проект мне был симпатичен.

С «Динамо» же все сложно: иногда просыпался без мотивации, без настроения и в какой-то момент понял, что проблема в моем болении за него. Да, брали пару кубков, блистал когда-то кумир Игорь Добровольский, но в целом тот период не слишком радостный. Грустное тогда это было дело — болеть за «Динамо»... Не то что сейчас.

Алексей Агранович. Фото Global Look Press

Так вот, познакомился с Валерием Николаевичем, с тогдашним коммерческим директором «Локо» Давидом Шагиняном — стали с ними работать. Подготовили большую программу с целью увеличения посещаемости матчей. Провели исследование механизмов формирования пристрастий людей.

Выяснилось, что есть две основные группы: генетическая — там передают любовь к клубу через поколения и изменить что-то практически невозможно, и те, кто поддерживает победителей. Вот за эту аудиторию мы и боролись, тем более в начале нулевых успехи «Спартака» пошли на убыль, в то время как «Локомотив» и ЦСКА начали брать трофеи. Стали ходить на футбол, бывали на выездах, хотели понять клуб изнутри. И в какой-то момент прикипел к «Локо», стал за него болеть не только «по работе», но и душой.

Дальше пошли разные пертурбации, но пережил трудные времена, не переставал поддерживать «Локо». И так уже 20 лет.

Семин — икона. Но я понимал Кикнадзе

— Вы сказали «грустное тогда это было дело — болеть за «Динамо». А за «Локо» сейчас — не грустное? Вроде бы и чемпионство было всего четыре года назад, но потом опять начались разброд и шатание.

— Я бы сказал, немножко тревожно. Это очень сложная вещь — поверьте, поскольку немного знаю ситуацию в клубе изнутри. Например, давно и хорошо знаком с Кикнадзе. Считаю, что во время его работы в «Локо» у сторон преобладали эмоции. Болельщики были несправедливы к Василию Александровичу в том, как он выстраивал клуб и команду. И сам он многое принимал слишком близко к сердцу. Но все, что фанаты делали по отношению к нему, — это некрасиво.

Василий Кикнадзе. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вы поддерживали Кикназде, когда тот убирал с тренерского поста Юрия Семина? Или сохраняли некий нейтралитет?

— Юрий Палыч без вопросов икона. Но я понимал Кикнадзе. «Локомотив» пытался выйти на новый качественный уровень. Семин, на мой взгляд, однозначно должен был остаться в клубе — и не в номинальной роли. Есть же пример Фергюсона и «МЮ». Тем более приглашение Марко Николича оказалось достаточно удачным. Если бы мы жили в идеальном мире, то тандем Семин — Николич мог бы хорошо трудиться вместе. Но человеческий фактор всегда играет большую роль.

Все участники — сложные люди, и Юрий Палыч не исключение. Как говорил мой дедушка: «Не мармеладка». У всех свои амбиции и цели. Из-за того самого человеческого фактора многое не складывалось — взять тот же расход Филатова с Семиным, которые перестали общаться. У людей в какой-то момент оказалось разное видение ситуации, а перешагнуть через свои амбиции не удалось.

Приглашение Рангника: романтично, но утопично

— Поначалу процентов 90 болельщиков приняло Николича в штыки. Но потом серб начал давать результат и его стали поддерживать. Притом что любовь к Семину осталась.

— Да. И при этом Кикназде все равно остался врагом.

— Но вот он покидает «Локо», все радуются. Приходит Александр Плутник, появляется команда управленцев во главе с Ральфом Рангником, Томас Цорн оказывается в «Локо», а затем и главный тренер Маркус Гисдоль, о котором в России почти не слышали. Какие чувства вызвали эти перемены? Притом что Гисдоль «спрыгнул» при первой же возможности.

— Могу утверждать, что Плутник фанатично любит футбол. Видел переживания Александра на матче за Суперкубок страны в Калининграде, когда уступили «Зениту». Он очень искренен.

Допустим, в клуб АПЛ может прийти человек из большого бизнеса, он попадет в отлаженную десятилетиями систему. А в нашем случае такой системы просто нет. Ведь тандем Филатов — Семин распался, Смородская начала строить новый клуб — закончить не успела, потом очень краткосрочные периоды Геркуса и Кикназде. Постоянно разрушалось то, что делали предшественники, приходилось строить все сначала. А ведь так никакое здание не возведешь — если все время разбирать до основания, а потом собирать, то ничего не получится.

Но точно знаю, что Плутник пришел в клуб с идеей.

— В чем она заключается?

— Насколько понимаю, его команда пытается сделать «Локомотив» самоокупаемым. Приоритет — воспитанию молодых талантливых игроков, доведению их до определенного уровня и продаже. Это модель, по которой небезуспешно существуют многие клубы из Европы, например «Аякс».

Но, как мне кажется, невозможно «выстроить коммунизм в отдельно взятой стране», если вся система существует по другим правилам. То есть идея с ориентацией на тот же «Аякс» в российском футболе выглядит немного утопичной.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

— Считаете, что все клубы должны существовать в каком-то едином ключе?

— Да. Потому что критерии, по которым оценивают успешность у нас и в развитых футбольных странах, разные. Понятно, что все команды хотят побеждать, но почему на матчах условного английского клуба из третьей лиги трибуны переполнены, хотя команда ни разу в истории не выступала в АПЛ? Потому что акцент делается на другом.

У нас либо ты становишься чемпионом, либо непонятно зачем существуешь. Уровень противостояния в матчах середняков, где ничего не надо никому доказывать, низкий. Сложная система управления: агенты, кто кому принадлежит, госфинансирование — сегодняшний губернатор любит футбол, а тот, кто пришел на смену, — нет. Все это зыбко, перспективы непонятны, множество нюансов.

Сейчас, на мой взгляд, руководить российским клубом и быть успешным может только тот, кто хорошо понимает, как это устроено в РПЛ. Рангник не такой человек. Это успешный тренер и менеджер на Западе.

— Приглашение немецкого специалиста в нашу среду было не до конца обдуманным решением? Ведь Рангник не знает специфику российского футбола.

— Если представить, что «Локомотивом» более двадцати лет руководят Семин и Филатов, которые все здесь создали и позвали в клуб Рангника, то это работало бы. А в ситуации, когда пришли новые люди с небольшим опытом в системе российского футбола и пригласили такого специалиста, это выглядело романтично, но не очень реалистично.

Могу понять Рангника в плане ухода в «МЮ» — это пик карьеры. Гисдоль же — странный тренер. Считалось, что он хорошо готовит молодежь, но в итоге в команде его уже нет.

Евсеев — очень интересная фигура

— Тем не менее надо отдать должное Марвину Компперу — он, в отличие от Гисдоля, никуда не сбежал. Однако встает вопрос — кто следующий тренер «Локо»? Притом что назначение Семина в нынешних условиях невозможно.

— В клубе не может быть сразу два харизматика... Иностранцев выносим за скобки, а из россиян первым на ум приходит Вадим Евсеев.

Свой. Замечательный человек, способен выстраивать команды. Когда сам играл, то никогда не чувствовал боли, может, не такой техничный, как некоторые партнеры, но боец. Если вспоминать самые яркие моменты в истории сборной России за последние 20—30 лет, то никогда не забудем Уэльс, тот гол Вадима и легендарную фразу после него. Евсеева переполняли эмоции, а футбол — это и есть эмоции. Именно за ними люди идут на трибуны.

В этом смысле Вадим — идеальный человек. Его бы точно приняли болельщики. Вопрос, насколько Евсеев рифмуется с нынешним руководством «Локомотива» и с той программой, которая выбрана. Впрочем, мы же понимаем, что за последний месяц ситуация так сильно поменялась, что концепция тоже должна претерпеть изменения.

Евсеев, Лоськов, Пашинин — люди, которые хорошо знают наш футбол и которые могли бы сделать симпатичную команду. Это была бы интересная история.

Вадим Евсеев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Вот когда пошли разговоры про Карпина... Мне кажется, что Валерий — нелокомотивский тренер.

— Пряжка D&G не очень популярна в «Локо»?

— Нет, приодеться-то все любят. Карпин очень обаятельный человек, говорит своим голосом. Знаете, бывает, что артист выходит на сцену и начинает вещать не присущим ему в жизни голосом. А Валерий остается самим собой — это всегда привлекательно. Но мне кажется, ему правильно тренировать «Ростов» — клуб, где его авторитет достаточно высок, где он полностью владеет ситуацией.

Странная история с Дзюбой... У тренера должна быть способность посмотреть на ситуацию со стороны, пойти на тот самый компромисс, отказаться от чего-то личного и не имеющего отношения к делу. В «Локомотиве» должен работать авторитетный и мудрый тренер. И в этом смысле Евсеев — очень интересная фигура.

— То есть, несмотря на последние пять-семь бурных лет, для вас идеальный «Локомотив» — это семья? Карпин немного не тех футбольных кровей, а Евсеев соответствует?

— Это тонкая материя. Вот пришел из ниоткуда Николич. Кикнадзе мне рассказывал, как его выбирали, с кем консультировались. Назначение неслучайно, рассматривались разные кандидатуры. Марко пришел и стал своим.

Или другой пример. Вот сейчас заиграл ЦСКА. До перерыва в чемпионате было довольно унылое зрелище. И вдруг выяснилось, что Алексей Березуцкий — замечательный тренер. И для армейцев — свой.

Карпин же, мне кажется, всегда оставался бы «приглашенным» тренером.

— А успешно работающий сейчас с «Ференцварошем» Черчесов?

— Станислав Саламович, как мне кажется, человек довольно авторитарный. У «Локомотива» несколько другие внутренние традиции. И они до сих пор сохраняются. Это команда единомышленников, в чем-то демократично устроенный коллектив.

— А что скажете о неплохо работающем в «Балтике» Игнашевиче?

— Дружу с Сергеем, из всех футболистов знаю его лучше всех. Это вообще удивительный человек, болею за него и надеюсь, что у него все получится. Очень умный, много читающий, часто бывает на спектаклях, в том числе и у нас, в «Гоголь-центре», разбирается, отличает антрепризу от авторского театра. Сергей погружен в культурную среду — это очень важно. Потому что культура — необходимый элемент любого процесса. Начиная от тяжелого машиностроения до футбола. Она открывает человеку интерес к жизни.

Ведь в чем смысл жизни? С моей точки зрения, только в одном — человеку должно быть интересно жить. У нас есть глобальная проблема в обществе — далеко не всем интересно по-настоящему жить. А когда тебе самому интересно, вокруг все начинает по-другому устраиваться. Сережа Игнашевич из тех людей, которым интересно. И Евсеев, мне кажется, такой же — просто другого склада ума и других повадок.

Посмотрим, что у Сергея получится. С «Торпедо» был неплохой период. И в «Балтике» сейчас получается. Наверняка он со временем окажется в одном из клубов премьер-лиги. Сейчас вообще время новых.

Не понимаю логики расширения РПЛ

— Ваше отношение к инициативам РПЛ о расширении и о моратории на вылет? РФС свою позицию обозначил: создаем рабочую группу, ничего не продумав как следует, не делаем.

— Понимаете, с одной стороны, сейчас не лучшее время расширяться, поскольку мы не очень понимаем, в какой финансовой ситуации окажутся через несколько месяцев многие клубы. Я не могу понять логики идеи расширения, потому что у нас и при 16 командах видна разница в их уровне. Мне кажется, развитие коллектива зависит от количества встреч с равными и более сильными соперниками. Станет ли РПЛ сильнее, если там будет 18 участников?.. Не знаю за счет чего.

Что касается моратория, то с точки зрения того же развития важна конкуренция. В спорте это самое главное. Наш футбол устроен так, что мы тратим на него больше, чем он зарабатывает. Если в основных европейских лигах это на 100 процентов бизнес, то у нас немного по-другому. Идем своим путем, который работает на сиюминутный, «внутренний» результат, но не на развитие. Так вот если футбол это — бизнес, то он невозможен без конкуренции.

Мы опять шарахаемся, пытаемся пересобрать систему. Знаете, в детской книжке про Малыша и Карлсона есть история про то, как Карлсон решил вырастить персиковое дерево. Он достал горшок с цветами, вырвал эти цветы, засунул туда персиковую косточку, засыпал ее землей, полил и поставил. А дальше он каждый день прилетал, раскапывал землю, доставал косточку и смотрел, насколько она выросла. Так не работает. Если долгие годы не заниматься одной и той же работой, ничего не меняя, то тогда толком ничего не вырастет. Систему нужно утвердить и ввести мораторий на ее изменения. Вот за такой мораторий я обеими руками.

РПЛ. Федор Успенский, Фото «СЭ»

С моей точки зрения, российский футбол выиграл бы, если бы мы сейчас перестали гнаться за большими бюджетами, а начали бы потихонечку выстраивать все заново. Да, сначала это будет невысокий уровень. Но так, шаг за шагом, вырастет здоровый продукт, который станет развиваться за счет качества игры и количества болельщиков на трибунах. Следовательно, возрастет стоимость телеправ, потому что больше людей начнут хотеть смотреть.

Но мы должны понимать, что на это уйдет пять-семь, а то и десять лет. Это значит, что мы лишаем себя на это время некоторой иллюзии удовольствия от того, что играем, например, в Лиге чемпионов. А главное, это было бы шоковое, стрессовое решение, которое может изменить качество жизни большого количества людей, уже вовлеченных в эту систему. Поэтому и принять его крайне трудно. Но кажется, что только так можно по-настоящему вылечить наш футбол.