Превью дерби от Игоря Рабинера.

От субботнего дерби жду чего угодно, но не классного футбола. Веселого, зрелищного — возможно, но не классного. Форма обеих команд в последнее время не дает никаких оснований на него рассчитывать. Отсутствие игровой практики из-за перерыва на сборные — тем более.

«Локомотив» после зимнего перерыва и побега Маркуса Гисдоля бодр в атаке и кошмарен в обороне. Замена Мурило на Мампасси, может, в перспективе и обернется чем-то интересным, но пока в центре железнодорожной защиты дыра за дырой, ошибка за ошибкой. Не забудем и об отъезде во «Фламенго» Пабло. Об игровом балансе нет и речи, выиграть можно только одним способом — забить больше, чем пропустить.

И это, надо признать, периодически получается — как с «Химками» или «Ахматом», когда на два гола соперников «Локо» отвечал тремя своими. Победы в обеих этих встречах клубу из Черкизова приносили новички — Кухта и Изидор. У француза в трех матчах уже 3+1, у чеха — 2+1. Это, конечно, все равно далеко до феноменального показателя турецкого армейца Языджи, в четырех проведенных встречах ухитрившегося обогнать лучшего до того снайпера красно-синих Заболотного и забить шесть мячей, но все равно показатели более чем достойные.

Доставка им мяча идет в первую очередь через Жемалетдинова — третьего на сегодня в РПЛ по системе «гол плюс пас» с 12 очками (6+6) после Дзюбы и Агаларова. Вот только игру со «Спартаком» Рифат пропустит из-за перебора карточек. Кем его более или менее равноценно заменить — непонятно. Отсутствие Жемалетдинова для «Спартака» — большой подарок.

Впрочем, совсем не факт, что Паоло Ваноли сумеет этим воспользоваться. Пока работа итальянца вызывает больше вопросов, чем ответов. Из такого подбора игроков можно выжимать большее, но пока лишь матч с «Динамо» можно занести новому тренеру в безоговорочный позитив. И неправильно искать в этом какие-либо причины помимо игровых.

Момент матча между «Спартаком» и «Локомотивом» в первом круге. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В последние недели в публичном пространстве много Заремы, что, конечно, всегда интересно, ярко — одна «красная карточка цвета адского пламени» чего стоит — и читаемо, но, на мой взгляд, не всегда конструктивно. В основном жена владельца красно-белых педалирует тему судейства. «Спартак» играл хорошо в Европе, потому что там не судят Ивановы и Мешковы», — таким был заголовок ее недавней колонки в «СЭ».

Ошибки арбитров против «Спартака» в последнее время, конечно, были. Они вообще есть всегда — когда в одну сторону, когда в другую. Но делать из одного сомнительно (даже не неверно, судя по расхождениям в оценках ЭСК, а именно сомнительно!) истолкованного фола Гоцука целую историю и фактически объяснять ею невыигрыш у «Нижнего Новгорода», по-моему, странно. Не говоря уже о домашнем поражении от «Краснодара» без девяти легионеров, добиравшегося до Москвы на перекладных и не тренировавшегося накануне игры.

«Спартак» с его бюджетом и амбициями берет в двух матчах с новичком премьер-лиги, обладающим скромнейшим составом, одно очко! Этому не может быть никаких оправданий. Да, Промес в кои-то веки не забил пенальти, причем произошло это максимально нелепо. Но человеку, вошедшему в десятку лучших снайперов клуба за всю его историю, можно такую оплошность простить, тем более при той игре, которую он в целом (но не в Нижнем) показывает после зимы. Но не имеет права «Спартак» после 22-го тура опережать команду Александра Кержакова на три очка и два места в таблице! При чем тут «Ивановы и Мешковы»? Какое они имеют отношение к разности мячей «минус семь», которая сейчас фигурирует в таблице у команды?

Вечные разговоры разных людей об антиспартаковском заговоре (называться это может по-разному, но суть одна) прямо сейчас ничего, кроме улыбки, не вызывают. Ребята, ну кому вы нужны со своим девятым местом? Чтобы скинуть вас на десятое? Вылететь «Спартак» все равно не вылетит, выше седьмого места точно не поднимется, максимум, кого может обогнать, — «Ахмат» и «Крылья». И то далеко не факт, ведь грозненцы опережают красно-белых на четыре очка, а самарцы, имеющиеся к тому же одну игру в запасе, — на пять.

Паоло Ваноли. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

За время паузы случился первый заметный уход легионера в «Спартаке» — команду покинул Айртон, отправившийся на медосмотр во «Фламенго». Если его реально продадут за 10 миллионов долларов — в сложившейся ситуации это будет огромный коммерческий успех для Луки Каттани и «Спартака» в целом. Бразилец играл от звонка до звонка, давал красно-белым скорость, динамику, был довольно стабилен, но стал ролевым игроком, и нельзя сказать, что обеспечивал результат. Его эффективность впереди была явно недостаточна для латераля, почти всегда играющего по схеме с тремя центральными защитниками, а значит, в значительной степени обязанного заниматься атакой.

В нынешнем чемпионате России у него всего одно очко по системе «гол плюс пас» в 21 матче (первый гол в матче с «Химками», выигранном 3:1), а в 33 встречах всех турниров, включая Лигу Европы, — 1+1. Сравним это с 2+3 куда более дешевого зенитовца Данила Кругового, да что там далеко ходить — с четырьмя голами за «Арсенал» перешедшего зимой в «Спартак» Даниила Хлусевича. Про прошлогоднего Дугласа Сантоса, набравшего в сезоне-2020/21 3+11 (в этом у зенитовца отчего-то 0+1), уже и не говорю.

Умеющий играть на обоих флангах Хлусевич, а не Классен, думаю, и станет первой опцией на вакантную теперь позицию левого защитника в основном составе. Свой потенциал новичок показал в кубковом матче с «Кубанью», пусть это и клуб ФНЛ. Возможен, впрочем, и вариант, при котором Хлусевич выйдет справа, а Мозес, хорошо отыгравший слева тайм с «Нижним Новгородом» — снова там.

По первым матчам приятное впечатление производил Шамар Николсон, но по факту в чемпионате Изидор с Кухтой пока эффективнее — а хет-трик ямайца пришелся на игру с «Кубанью». Пора бы уже напомнить о себе Соболеву, не получавшему настоящего шанса с дерби против ЦСКА. Но есть ощущение — надеюсь, обманчивое, — что Ваноли достаточно быстро определился с основными и резервными игроками, и разделение это достаточно жесткое. Расстроен, что во вторую категорию попал Игнатов, у которого так хорошо шло дело при Руе Витории. Зато при Ваноли засверкал Бакаев.

Любопытно, чьи ворота они будут атаковать — Худякова или Гильерме. 18-летний голкипер вполне освоился в РПЛ, стал по-настоящему спасать — и безропотно уступать дорогу возвращающемуся после травмы экс-капитану наверняка не станет. Но если Комппер со «Спартаком» сделает ставку на Худякову, у того права на ошибку не будет.

С турнирной же точки зрения эта игра более интересна «Локомотиву». Если «Спартак» завис в самой середине таблицы и из нее ни выбраться наверх (девять очков до топ-5), ни упасть вниз (семь очков до зоны стыков), то «Локо» еще может побороться за четвертое место, на котором сейчас находится «Сочи» и опережает команду Комппера на четыре очка при игре в запасе. Правда, это место в текущих условиях вряд ли что-то даст. А взобраться на третье при форме и качестве игры нынешнего ЦСКА и восьми очках отставания от него — нереально.

Для «Спартака» же каждый матч теперь — построение команды на будущее, а сейчас — подготовка к четвертьфиналу Кубка против того же ЦСКА. Нельзя думать, что, прохлаждаясь в первенстве, можно по заказу взять и шикарно отыграть в кубковом матче. Но теперь он однозначно превратился в главную игру весны для красно-белых.

А дерби с «Локо» — просто одна из прелюдий к ней.