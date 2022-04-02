Снегопад чуть не отменил дерби. «Спартак» настаивал на переносе, но Карасев решил: можно играть!

Начало откладывали на час.

Форс-мажор дня — снегопад в Москве, из-за которого главный матч тура РПЛ «Локо» — «Спартак» оказался под угрозой срыва, а судьи остались без офсайдных линий ВАР. Поле «РЖД Арены» завалило так сильно, что начало дерби, которое было запланировано на 19.30, перенесли на час.

Состояние поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак» после чистки от снега.

«Спартак» выступал за перенос игры. «Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», — сообщили в пресс-службе клуба, пока делегаты еще не вынесли финального решения.

Паоло Ваноли во время уборки и осмотра поля успел эмоционально пообщаться с Сергеем Карасевым — главным судьей встречи, который после очистки поля должен был принять решение о проведении матча.

Паоло Ваноли (справа).

Итальянец, вероятно, не понимал, почему судья выступал за проведение игры в тяжелых условиях. Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков также заявил «СЭ», что играть в таких условиях команда не хотела.

«Мы против играть в таких условиях, в которых находится сейчас газон. Если «Локомотив» почистит поле, можно будет с большой натяжкой согласиться на матч», — сказал менеджер.

«Локомотив» выступил за то, чтобы провести матч и не отменять игру, — об этом сообщил глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

Десятки сотрудников стадиона сначала чистили снег на поле лопатами, а затем на газоне появилась специальная снегоуборочная техника.

Сотрудники стадиона «РЖД Арена» чистят поле от снега.

Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».

Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».

Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».

Примерно за полчаса службам удалось убрать большую часть снега с поля — визуально газон выглядел зеленым, но при этом оставалось непонятным, выдержит ли нагрузки дренаж.

В 20.00 Карасев вместе с делегатом и представителями команд обсуждал, в какое время начать матч. Рядом с судьей совещались спортивный директор «Локо» Томас Цорн и технический координатор «Спартака» Артем Ребров.

Артем Ребров (в красной шапке).

Итоговое решение рефери — начать игру в 20.30. Несмотря на то, что перед новым началом погода ухудшилась, а поле снова засыпало снегом, команды все-таки вышли на поле.