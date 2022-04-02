Снегопад чуть не отменил дерби. «Спартак» настаивал на переносе, но Карасев решил: можно играть!
Форс-мажор дня — снегопад в Москве, из-за которого главный матч тура РПЛ «Локо» — «Спартак» оказался под угрозой срыва, а судьи остались без офсайдных линий ВАР. Поле «РЖД Арены» завалило так сильно, что начало дерби, которое было запланировано на 19.30, перенесли на час.
«Спартак» выступал за перенос игры. «Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», — сообщили в пресс-службе клуба, пока делегаты еще не вынесли финального решения.
Паоло Ваноли во время уборки и осмотра поля успел эмоционально пообщаться с Сергеем Карасевым — главным судьей встречи, который после очистки поля должен был принять решение о проведении матча.
Итальянец, вероятно, не понимал, почему судья выступал за проведение игры в тяжелых условиях. Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков также заявил «СЭ», что играть в таких условиях команда не хотела.
«Мы против играть в таких условиях, в которых находится сейчас газон. Если «Локомотив» почистит поле, можно будет с большой натяжкой согласиться на матч», — сказал менеджер.
«Локомотив» выступил за то, чтобы провести матч и не отменять игру, — об этом сообщил глава РПЛ Ашот Хачатурянц.
Десятки сотрудников стадиона сначала чистили снег на поле лопатами, а затем на газоне появилась специальная снегоуборочная техника.
Примерно за полчаса службам удалось убрать большую часть снега с поля — визуально газон выглядел зеленым, но при этом оставалось непонятным, выдержит ли нагрузки дренаж.
В 20.00 Карасев вместе с делегатом и представителями команд обсуждал, в какое время начать матч. Рядом с судьей совещались спортивный директор «Локо» Томас Цорн и технический координатор «Спартака» Артем Ребров.
Итоговое решение рефери — начать игру в 20.30. Несмотря на то, что перед новым началом погода ухудшилась, а поле снова засыпало снегом, команды все-таки вышли на поле.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0