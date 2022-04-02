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Снегопад чуть не отменил дерби. «Спартак» настаивал на переносе, но Карасев решил: можно играть!

Матч «Локомотив» — «Спартак» был отложен из-за снегопада
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Снежные сугробы на стадионе «Локомотива» перед дерби со «Спартаком».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Состояние поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак» после чистки от снега.
Паоло Ваноли (справа).
Сотрудники стадиона «РЖД Арена» чистят поле от снега.
Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Артем Ребров (в красной шапке).
1/8
Начало откладывали на час.

Форс-мажор дня — снегопад в Москве, из-за которого главный матч тура РПЛ «Локо» — «Спартак» оказался под угрозой срыва, а судьи остались без офсайдных линий ВАР. Поле «РЖД Арены» завалило так сильно, что начало дерби, которое было запланировано на 19.30, перенесли на час.

Фото.
Состояние поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак» после чистки от снега.

«Спартак» выступал за перенос игры. «Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», — сообщили в пресс-службе клуба, пока делегаты еще не вынесли финального решения.

Паоло Ваноли во время уборки и осмотра поля успел эмоционально пообщаться с Сергеем Карасевым — главным судьей встречи, который после очистки поля должен был принять решение о проведении матча.

Паоло Ваноли (справа).
Паоло Ваноли (справа).

Итальянец, вероятно, не понимал, почему судья выступал за проведение игры в тяжелых условиях. Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков также заявил «СЭ», что играть в таких условиях команда не хотела.

«Мы против играть в таких условиях, в которых находится сейчас газон. Если «Локомотив» почистит поле, можно будет с большой натяжкой согласиться на матч», — сказал менеджер.

«Локомотив» выступил за то, чтобы провести матч и не отменять игру, — об этом сообщил глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

Десятки сотрудников стадиона сначала чистили снег на поле лопатами, а затем на газоне появилась специальная снегоуборочная техника.

Сотрудники стадиона «РЖД Арена» чистят поле от снега.
Сотрудники стадиона «РЖД Арена» чистят поле от снега.
Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Чистка поля перед матчем «Локомотив» — «Спартак».

Примерно за полчаса службам удалось убрать большую часть снега с поля — визуально газон выглядел зеленым, но при этом оставалось непонятным, выдержит ли нагрузки дренаж.

В 20.00 Карасев вместе с делегатом и представителями команд обсуждал, в какое время начать матч. Рядом с судьей совещались спортивный директор «Локо» Томас Цорн и технический координатор «Спартака» Артем Ребров.

Артем Ребров (в красной шапке).
Артем Ребров (в красной шапке).

Итоговое решение рефери — начать игру в 20.30. Несмотря на то, что перед новым началом погода ухудшилась, а поле снова засыпало снегом, команды все-таки вышли на поле.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Артем Ребров
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
Паоло Ваноли
Сергей Карасев (судья)
4
3
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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