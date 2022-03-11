Расширение РПЛ выгодно только аутсайдерам. А без вылета нынешний сезон лишен смысла

Судя по всему, премьер-лигу ждут реформы.

Мнение

Не новая идея

Слухи об изменении количества клубов РПЛ ходят давно. Однако еще ни разу от слов не переходили к действиям. В 2019-м клубы на общем собрании обсуждали расширение чемпионата, год назад лига задумалась о сокращении до 12 команд, а сейчас мы снова близки к увеличению числа клубов. И, кажется, премьер-лига как никогда готова к реформе.

В пятницу ТАСС сообщил, что клубы РПЛ вынесли на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ в текущем сезоне. Кроме того, на собрании обсуждался и вопрос расширения лиги до 18 команд, но клубы пока не пришли к единому мнению.

Решение о расширении и моратории в любом случае будет утверждать исполком — его заседание назначено на 23 марта. Но как минимум невылет команд в этом сезоне очень вероятен, а значит, и расширение пойдет цепочкой. Если этого не произойдет, то взбунтуется вся верхушка ФНЛ. Самая вероятная схема на сегодняшний день — простейшая: 16 клубов остаются в элите, а две лучшие команды ФНЛ-1 просто добавятся в следующем сезоне.

Топы против

Нетрудно догадаться, что за мораторий выступают середняки и аутсайдеры премьер-лиги. Вылетать никто не хочет — в ФНЛ крутятся совершенно другие деньги. Расширение тоже плюс для них, в будущем уменьшится вероятность понижения в классе. А в контексте сегодняшнего дня у сторонников реформы появился еще один весомый аргумент — отток легионеров, который происходит сейчас, убивает спортивный принцип. Клубы, теряющие иностранцев, остались без защиты, ведь не могут компенсировать их уход — окно на вход закрыто. Этот аргумент может стать решающим.

Топ-клубы относятся к потенциальной реформе заметно прохладнее. Им как раз расширение не нужно, потому что увеличится число матчей со слабыми командами. Очевидно, что в ближайшее время нашу лигу ждет отток легионеров, уровень РПЛ и так снизится, поэтому добивать ее еще и расширением потенциальных борцов за выживание было бы неправильно.

Минусов больше, чем плюсов

Рейтинги у лиги тоже невысокие, а увеличение числа матчей с непривлекательными вывесками, да еще и без легионеров, вряд ли пойдет на пользу РПЛ. Подобную мысль еще до пятничного заседания клубов высказала в «СЭ» Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. Действительно, уровень лиги будет больше напоминать ФНЛ.

Апологеты реформы считают, что с 18 командами наша лига сможет заполнить пустой календарь следующего сезона. Проблема и правда есть: российский футбол рискует остаться без еврокубков, международных матчей и чемпионата мира как минимум в следующем сезоне, так что чем-то нужно будет заполнять дыры. Плюс четыре тура — частичный выход. Но что будет потом? Представим, что уже в сезоне-2023/24 Россия вернется в мировую футбольную семью. В этом случае, скорее всего, придется впихивать те самые четыре тура в зимние месяцы. Или обратно сокращать РПЛ.

Конечно, никуда не пропадет и тревога за будущее клубов. Увеличение числа команд означает увеличение вероятности появления нового «Тамбова». И что с лицензированием? Меньше года назад «Аланию» и «Оренбург» оставили в ФНЛ из-за проблем со стадионами. Очевидно, что и впредь эти проблемы будут возникать. Значит, придется снижать критерии к лицензированию, а соответственно, и уровень лиги.

Мораторий — зло

Сократить РПЛ до 12 команд было бы лучше — с точки зрения зрелищности лига бы выиграла. Сильнейшие российские футболисты могли бы регулярно играть друг с другом и хотя бы таким образом повышать собственный уровень. Кроме того, такая схема подразумевает и сокращения болота — команд из середины таблицы, которые ни за что не борются. С 18 командами этот пласт будет огромным, особенно если РПЛ окончательно изолируют от еврокубков и вверху таблицы желаемым останется лишь первое место.

По этой же причине нельзя лишать мотивации клубы в нынешнем сезоне. Если исполком РФС одобрит мораторий, то мы получим, что половине РПЛ уже ничего не нужно. Лишь те, кто еще участвует в борьбе за титул, будут настроены играть на максимуме. Для остальных последние туры превратятся в поле для экспериментов, а единственной мотивацией для футболистов останутся премиальные за три очка. Кроме того, будет нанесен и удар по ФНЛ: получится, что клубы второго по силе дивизиона по ходу сезона узнают, что третье и четвертое места превращаются в пустышки. Это несправедливо.

Если решили расширять лигу, то лучше хотя бы отправлять две последние команды РПЛ в стыковые матчи. В этом случае не надо будет менять регламент ФНЛ-1, и мотивация у аутсайдеров сохранится. И, кстати, в Европе расширение лиги происходит именно таким образом. Например, в 2002 году из французской лиги 1 вылетели два клуба, а поднялись четыре, а в 2004 году из итальянской серии А вылетели аж четыре клуба, а поднялись шесть. У нас же пока собираются просто добавить двух новичков. А где спортивный принцип?

Качество российского футбола в ближайшее время снизится, но его точно будут смотреть — люди все равно продолжат болеть за своих, и отъезд легионеров в этом смысле даже будет плюсом (больше местных ребят на поле). Но все реформы нужно проводить аккуратно — и не допустить серьезного падения в качестве, и сохранить те плюсы, которые есть у лиги.

*мнение автора может не совпадать с позицией редакции