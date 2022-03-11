Расширение РПЛ выгодно только аутсайдерам. А без вылета нынешний сезон лишен смысла
Мнение
Не новая идея
Слухи об изменении количества клубов РПЛ ходят давно. Однако еще ни разу от слов не переходили к действиям. В 2019-м клубы на общем собрании обсуждали расширение чемпионата, год назад лига задумалась о сокращении до 12 команд, а сейчас мы снова близки к увеличению числа клубов. И, кажется, премьер-лига как никогда готова к реформе.
В пятницу ТАСС сообщил, что клубы РПЛ вынесли на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ в текущем сезоне. Кроме того, на собрании обсуждался и вопрос расширения лиги до 18 команд, но клубы пока не пришли к единому мнению.
Решение о расширении и моратории в любом случае будет утверждать исполком — его заседание назначено на 23 марта. Но как минимум невылет команд в этом сезоне очень вероятен, а значит, и расширение пойдет цепочкой. Если этого не произойдет, то взбунтуется вся верхушка ФНЛ. Самая вероятная схема на сегодняшний день — простейшая: 16 клубов остаются в элите, а две лучшие команды ФНЛ-1 просто добавятся в следующем сезоне.
Топы против
Нетрудно догадаться, что за мораторий выступают середняки и аутсайдеры премьер-лиги. Вылетать никто не хочет — в ФНЛ крутятся совершенно другие деньги. Расширение тоже плюс для них, в будущем уменьшится вероятность понижения в классе. А в контексте сегодняшнего дня у сторонников реформы появился еще один весомый аргумент — отток легионеров, который происходит сейчас, убивает спортивный принцип. Клубы, теряющие иностранцев, остались без защиты, ведь не могут компенсировать их уход — окно на вход закрыто. Этот аргумент может стать решающим.
Топ-клубы относятся к потенциальной реформе заметно прохладнее. Им как раз расширение не нужно, потому что увеличится число матчей со слабыми командами. Очевидно, что в ближайшее время нашу лигу ждет отток легионеров, уровень РПЛ и так снизится, поэтому добивать ее еще и расширением потенциальных борцов за выживание было бы неправильно.
Минусов больше, чем плюсов
Рейтинги у лиги тоже невысокие, а увеличение числа матчей с непривлекательными вывесками, да еще и без легионеров, вряд ли пойдет на пользу РПЛ. Подобную мысль еще до пятничного заседания клубов высказала в «СЭ» Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. Действительно, уровень лиги будет больше напоминать ФНЛ.
Апологеты реформы считают, что с 18 командами наша лига сможет заполнить пустой календарь следующего сезона. Проблема и правда есть: российский футбол рискует остаться без еврокубков, международных матчей и чемпионата мира как минимум в следующем сезоне, так что чем-то нужно будет заполнять дыры. Плюс четыре тура — частичный выход. Но что будет потом? Представим, что уже в сезоне-2023/24 Россия вернется в мировую футбольную семью. В этом случае, скорее всего, придется впихивать те самые четыре тура в зимние месяцы. Или обратно сокращать РПЛ.
Конечно, никуда не пропадет и тревога за будущее клубов. Увеличение числа команд означает увеличение вероятности появления нового «Тамбова». И что с лицензированием? Меньше года назад «Аланию» и «Оренбург» оставили в ФНЛ из-за проблем со стадионами. Очевидно, что и впредь эти проблемы будут возникать. Значит, придется снижать критерии к лицензированию, а соответственно, и уровень лиги.
Мораторий — зло
Сократить РПЛ до 12 команд было бы лучше — с точки зрения зрелищности лига бы выиграла. Сильнейшие российские футболисты могли бы регулярно играть друг с другом и хотя бы таким образом повышать собственный уровень. Кроме того, такая схема подразумевает и сокращения болота — команд из середины таблицы, которые ни за что не борются. С 18 командами этот пласт будет огромным, особенно если РПЛ окончательно изолируют от еврокубков и вверху таблицы желаемым останется лишь первое место.
По этой же причине нельзя лишать мотивации клубы в нынешнем сезоне. Если исполком РФС одобрит мораторий, то мы получим, что половине РПЛ уже ничего не нужно. Лишь те, кто еще участвует в борьбе за титул, будут настроены играть на максимуме. Для остальных последние туры превратятся в поле для экспериментов, а единственной мотивацией для футболистов останутся премиальные за три очка. Кроме того, будет нанесен и удар по ФНЛ: получится, что клубы второго по силе дивизиона по ходу сезона узнают, что третье и четвертое места превращаются в пустышки. Это несправедливо.
Если решили расширять лигу, то лучше хотя бы отправлять две последние команды РПЛ в стыковые матчи. В этом случае не надо будет менять регламент ФНЛ-1, и мотивация у аутсайдеров сохранится. И, кстати, в Европе расширение лиги происходит именно таким образом. Например, в 2002 году из французской лиги 1 вылетели два клуба, а поднялись четыре, а в 2004 году из итальянской серии А вылетели аж четыре клуба, а поднялись шесть. У нас же пока собираются просто добавить двух новичков. А где спортивный принцип?
Качество российского футбола в ближайшее время снизится, но его точно будут смотреть — люди все равно продолжат болеть за своих, и отъезд легионеров в этом смысле даже будет плюсом (больше местных ребят на поле). Но все реформы нужно проводить аккуратно — и не допустить серьезного падения в качестве, и сохранить те плюсы, которые есть у лиги.
*мнение автора может не совпадать с позицией редакции
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7