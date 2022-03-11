Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:45

Расширение РПЛ выгодно только аутсайдерам. А без вылета нынешний сезон лишен смысла

Корреспондент «СЭ» объяснил, почему расширение РПЛ выгодно только аутсайдерам
Гоша Чернов
Корреспондент
«Химки» Дениса Глушакова (слева) занимают последнее место в чемпионате России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Судя по всему, премьер-лигу ждут реформы.

Мнение

Не новая идея

Слухи об изменении количества клубов РПЛ ходят давно. Однако еще ни разу от слов не переходили к действиям. В 2019-м клубы на общем собрании обсуждали расширение чемпионата, год назад лига задумалась о сокращении до 12 команд, а сейчас мы снова близки к увеличению числа клубов. И, кажется, премьер-лига как никогда готова к реформе.

РПЛ. Клубы РПЛ вынесли на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ

В пятницу ТАСС сообщил, что клубы РПЛ вынесли на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ в текущем сезоне. Кроме того, на собрании обсуждался и вопрос расширения лиги до 18 команд, но клубы пока не пришли к единому мнению.

Решение о расширении и моратории в любом случае будет утверждать исполком — его заседание назначено на 23 марта. Но как минимум невылет команд в этом сезоне очень вероятен, а значит, и расширение пойдет цепочкой. Если этого не произойдет, то взбунтуется вся верхушка ФНЛ. Самая вероятная схема на сегодняшний день — простейшая: 16 клубов остаются в элите, а две лучшие команды ФНЛ-1 просто добавятся в следующем сезоне.

Топы против

Нетрудно догадаться, что за мораторий выступают середняки и аутсайдеры премьер-лиги. Вылетать никто не хочет — в ФНЛ крутятся совершенно другие деньги. Расширение тоже плюс для них, в будущем уменьшится вероятность понижения в классе. А в контексте сегодняшнего дня у сторонников реформы появился еще один весомый аргумент — отток легионеров, который происходит сейчас, убивает спортивный принцип. Клубы, теряющие иностранцев, остались без защиты, ведь не могут компенсировать их уход — окно на вход закрыто. Этот аргумент может стать решающим.

Зарема Салихова. «Мы хотим получить турнир уровня ФНЛ?» Зарема Салихова — об изменениях в РПЛ

Топ-клубы относятся к потенциальной реформе заметно прохладнее. Им как раз расширение не нужно, потому что увеличится число матчей со слабыми командами. Очевидно, что в ближайшее время нашу лигу ждет отток легионеров, уровень РПЛ и так снизится, поэтому добивать ее еще и расширением потенциальных борцов за выживание было бы неправильно.

Минусов больше, чем плюсов

Рейтинги у лиги тоже невысокие, а увеличение числа матчей с непривлекательными вывесками, да еще и без легионеров, вряд ли пойдет на пользу РПЛ. Подобную мысль еще до пятничного заседания клубов высказала в «СЭ» Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. Действительно, уровень лиги будет больше напоминать ФНЛ.

Апологеты реформы считают, что с 18 командами наша лига сможет заполнить пустой календарь следующего сезона. Проблема и правда есть: российский футбол рискует остаться без еврокубков, международных матчей и чемпионата мира как минимум в следующем сезоне, так что чем-то нужно будет заполнять дыры. Плюс четыре тура — частичный выход. Но что будет потом? Представим, что уже в сезоне-2023/24 Россия вернется в мировую футбольную семью. В этом случае, скорее всего, придется впихивать те самые четыре тура в зимние месяцы. Или обратно сокращать РПЛ.

Спартаковец Георгий Джикия и&nbsp;армеец Игорь Акинфеев. РФС направил в правительство предложения по поддержке футбола. Инсайды «СЭ»

Конечно, никуда не пропадет и тревога за будущее клубов. Увеличение числа команд означает увеличение вероятности появления нового «Тамбова». И что с лицензированием? Меньше года назад «Аланию» и «Оренбург» оставили в ФНЛ из-за проблем со стадионами. Очевидно, что и впредь эти проблемы будут возникать. Значит, придется снижать критерии к лицензированию, а соответственно, и уровень лиги.

Мораторий — зло

Сократить РПЛ до 12 команд было бы лучше — с точки зрения зрелищности лига бы выиграла. Сильнейшие российские футболисты могли бы регулярно играть друг с другом и хотя бы таким образом повышать собственный уровень. Кроме того, такая схема подразумевает и сокращения болота — команд из середины таблицы, которые ни за что не борются. С 18 командами этот пласт будет огромным, особенно если РПЛ окончательно изолируют от еврокубков и вверху таблицы желаемым останется лишь первое место.

По этой же причине нельзя лишать мотивации клубы в нынешнем сезоне. Если исполком РФС одобрит мораторий, то мы получим, что половине РПЛ уже ничего не нужно. Лишь те, кто еще участвует в борьбе за титул, будут настроены играть на максимуме. Для остальных последние туры превратятся в поле для экспериментов, а единственной мотивацией для футболистов останутся премиальные за три очка. Кроме того, будет нанесен и удар по ФНЛ: получится, что клубы второго по силе дивизиона по ходу сезона узнают, что третье и четвертое места превращаются в пустышки. Это несправедливо.

Григорий Иванов. «Про какой спортивный принцип говорит Зарема?! У «Спартака» никто не уехал, а из «Краснодара» — семь легионеров!» Президент «Урала» — за 18 команд в РПЛ

Если решили расширять лигу, то лучше хотя бы отправлять две последние команды РПЛ в стыковые матчи. В этом случае не надо будет менять регламент ФНЛ-1, и мотивация у аутсайдеров сохранится. И, кстати, в Европе расширение лиги происходит именно таким образом. Например, в 2002 году из французской лиги 1 вылетели два клуба, а поднялись четыре, а в 2004 году из итальянской серии А вылетели аж четыре клуба, а поднялись шесть. У нас же пока собираются просто добавить двух новичков. А где спортивный принцип?

Качество российского футбола в ближайшее время снизится, но его точно будут смотреть — люди все равно продолжат болеть за своих, и отъезд легионеров в этом смысле даже будет плюсом (больше местных ребят на поле). Но все реформы нужно проводить аккуратно — и не допустить серьезного падения в качестве, и сохранить те плюсы, которые есть у лиги.

*мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Футбол
РПЛ
9
32
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Когда-то Канада пропустила две Олимпиады и семь ЧМ из-за ссоры с ИИХФ. И ничего не потеряла
«Клуб находится в финансовом хаосе»: британские СМИ рассказали, через сколько дней умрет «Челси» без Абрамовича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Про какой спортивный принцип говорит Зарема?! У «Спартака» никто не уехал, а из «Краснодара» — семь легионеров!» Президент «Урала» — за 18 команд в РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости