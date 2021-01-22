Большое интервью «СЭ» дал экс-тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

Еще прошлым летом Вадим Евсеев занял с «Уфой» 9-е место, до предпоследнего тура борясь за путевку в еврокубки. Особенно впечатлило всех то, что башкирская команда набрала четыре очка в матчах с «Зенитом», не пропустив от чемпиона ни гола; более того, в десяти играх с командами из первой пятерки проиграв лишь «Краснодару». Меньше уфимцев в том первенстве пропустил только «Зенит».

Но в футболе все меняется быстро, и после ухода гендиректора Шамиля Газизова, а также полузащитника Остона Урунова в «Спартак», Фомина в «Динамо» и еще группы основных игроков, «Уфа» плохо начала нынешний чемпионат. С «Зенитом» теперь случились 0:6, и после 10-го тура, когда уфимцы занимали 15-е место, клуб и тренер совместно решили расстаться.

С тех пор «Уфа» за девять туров с Рашидом Рахимовым не сдвинулась в таблице ни вниз, ни вверх, Евсеев же отдохнул, отметил уже в новом году 45-летие и ждет нового этапа в своей тренерской карьере.

Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Болельщики «Локо» не приняли то, что Семину даже не дали доработать до конца сезона

В начале разговора Евсеев неожиданно ответил на вопрос, с каким чувством он прощался с 2020 годом. Зато — в своем стиле.

— С чувством, что надо до наступления Нового года успеть включить свет в доме, — сказал он. — Потому что за 20 минут до курантов его отключили. Хорошо, что есть дизель-генератор. Пришлось сходить и завести его. Автоматически он почему-то не завелся — видимо, холодно было. Пришлось вручную. Пока все сделал и вернулся, Путин уже половину речи сказал.

— После ухода из «Уфы» вы отдыхаете уже больше трех месяцев. Соскучились по работе?

— Да. Чтобы опять захотеть работать, мне потребовалось недели две. А потом, в ноябре, на неделю замечательно съездили с женой на Мальдивы, после чего почувствовал себя уже полностью отдохнувшим и готовым к новым вызовам.

В Уфе в последнее время была такая обстановка, что уход, наверное, был неизбежен. Я это понял, пожалуй, после «Зенита». Не каждому тренеру приятно проигрывать 0:6. И когда это накладывается на знание команды изнутри и понимание, что что-то происходит не так, надо принимать решение. Хотя я все это предвидел и говорил руководству клуба перед чемпионатом.

— Что вы имеете в виду?

— Состав. У нас ушло семь основных игроков, которых, по сути, никем не заменили. И еще ничего, если бы было два месяца на подготовку. В это межсезонье времени не было вообще.

— На работу какого уровня вы сейчас готовы?

— На ту, куда меня позовут. Варианты могут быть разные, и я готов к любому.

— Допускаете не только РПЛ, но и ФНЛ?

— Естественно. А в чем проблема? Всегда говорил, что для меня успех в тренерской работе — это востребованность. Если у тебя есть предложения, значит, ты своей работой оставил какой-то позитивный след. Сегодня ситуация такая, что тебя позовут в ФНЛ, завтра — другая, и тебя пригласят в хорошую команду премьер-лиги.

— В последние дни начались дискуссии на тему вашего возможного приглашения в «Локомотив». Давайте проясним: если Марко Николича уволят, вам будет интересна эта работа?

— С моей стороны неэтично говорить на эту тему. У команды есть главный тренер.

— Знакомы ли с новыми руководителями «Локо»?

— Хорошо знаю Владимира Леонченко. Вместе мы никогда не играли, а вот друг против друга — много лет. Потом он долго работал в профсоюзе футболистов и тренеров. Мы часто встречались, проясняли какие-то рабочие вопросы — и когда я работал в «Амкаре», и в «Уфе». Но с тех пор не общались.

— Как относитесь к уволенным в конце прошлого года экс-боссам красно-зеленых — Василию Кикнадзе и Анатолию Мещерякову?

— Очевидно, что проблема возникла после того, как не продлили контракт с Юрием Семиным. Заключалась она в том, что ему даже не дали доработать до конца прошлого сезона. И это не восприняли болельщики. Я ходил на домашние матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов, и с трибун слышался постоянный негатив.

Раньше так кричали про Смородскую, сейчас — про Кикнадзе. В моем понимании, для футболистов и тренера плохо, когда приходится играть в такой обстановке. Все свои эмоции болельщики тратили на это негодование, и оно не становилось слабее. С этим, наверное, и были связаны изменения в руководстве, иначе ситуация продолжила бы идти во вред команде.

Хотя и с результатами, конечно, тоже. Не продлевая контракт с Семиным, руководство захотело выстроить какую-то свою философию. Но, как показывают результаты, не получилось.

— Когда мы делали с интервью с Семиным после ухода из «Локо», он сказал, что с вами или с Олегом Пашининым, возглавь кто-то из вас красно-зеленых, он пошел бы на должность «почетного главного тренера».

— Юрий Палыч и на день рождения 8 января мне позвонил, поздравил с 45-летием и сказал добрые слова. Семин своих бывших игроков не забывает, а на десятилетие чемпионства 2004 года попросил меня за три дня собрать весь наш золотой состав. Всех найти не удалось, но справился как мог!

— Вы были бы готовы сейчас поработать вместе с ним, если бы возник такой вариант?

— Не вижу смысла отвечать на этот вопрос, поскольку такой вариант не возник. Говорю о том, что есть, а не о том, что могло бы быть.

— А что есть?

— То, что в сегодняшнем футболе клубы устроены так, что главный человек в них — президент или генеральный директор, которого назначает совет директоров. Он выстраивает клубную политику и под эту философию нанимает главного тренера.

Хорошо это или плохо — другой разговор, но такова сейчас реальность. И я как тренер готов к тому, что решающее слово в клубе — за человеком, который берет меня на работу. Хотя, естественно, тренер должен иметь право слова и высказывать свое видение, в том числе по трансферам.

— Считаете нужным жестко очерчивать свою территорию, за которую руководитель не может зайти?

— Это все обговаривается «на берегу», до того, как тренер подписывает контракт. А дальше уже все вместе плывут в одной лодке и гребут в одном направлении. Главное, чтобы каждая сторона держала свое слово. Это дорога с двусторонним движением.

Вадим Евсеев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Как тренер нахожусь в начале пути. Надо двигаться дальше

— Как отметили 45-летие?

— В ресторане в подмосковных Вешках, где я живу, в небольшом кругу друзей. Под живую музыку, с ведущим — Ромой Юнусовым (юмористом, резидентом Comedy Club, создателем дуэта «Сестры Зайцевы». — Прим. И.Р.). В общем, хорошо посидели. Как сейчас полагается в заведениях — до 11, а потом плавненько переместились домой. Все остались довольны!

— А сами вы довольны тем, чего добились к этому возрасту?

— Как футболист — да, на поле добился всего, что мог. Как тренер нахожусь в начале пути, но уже не в самом. Определенные уровни прошел, поработал и во втором, и в первом дивизионах, и в двух клубах премьер-лиги. Надо двигаться дальше.

— Зная вас, не сомневаюсь — сейчас смотрите много зарубежного футбола. Что цепляет? Какие идеи нравятся и хотите их воплотить?

— Да, смотрю много. Вижу, например, как изменилась «Барселона» — и не в лучшую сторону. Дело не только в недавнем поражении в Суперкубке Испании от «Атлетика» — кстати, совершенно заслуженном. Дело в уходящем фирменном стиле. «Барсу» из-за этого хочется смотреть все меньше.

— А кого больше?

— «Баварию» и «Манчестер Сити». Для практического же применения внимательно смотрю за прессингом, который используют клубы разного уровня. Наблюдаю за тем, как выстраивается синхронность, исключаются разрывы между линиями. Игроки четко понимают не только то, как отбирать, но и что делать, когда мяч оказывается у тебя.

В этом плане футбол движется вперед, и самыми актуальными в нем становятся переходные фазы. Тяжело взламывать оборону противника, когда у него все десять человек сзади. Отсюда и важность этих фаз — как из атаки в оборону, так и из обороны в атаку. Как действовать наиболее быстро и вертикально, не допуская, чтобы те самые десять игроков соперника успели вернуться, — вот это как раз и стараюсь максимально анализировать при просмотре каждой игры.

Работая в «Уфе», смотрел матчи зарубежных чемпионатов еще и в плане розыгрыша стандартных положений. Что-то интересное разглядел — хочешь и у себя повторить. Но то, что получилось в одной игре, далеко не факт, что получится в другой: соперники-то тоже все разбирают. Надо придумывать что-то новое!

Черевченко Лучшими тренерами первой части чемпионата считаю Федотова

— Кого вы назвали бы лучшим тренером или тренерами РПЛ в первой части нынешнего чемпионата?

— Владимира Федотова и Игоря Черевченко.

— Ваш бывший одноклубник по «Локомотиву» своей работой в «Химках» вас сильно удивил?

— Да. Если сравнить, какими были «Химки» до Черевченко и после его прихода, — разница огромна. Поначалу на первом плане был результат, а со временем пришла и игра. Это психология игроков: очки помогают приобрести уверенность в себе, а с ней приходят раскрепощенность и игра.

Тот же «Локомотив» в последнем туре приехал в Химки после 0:5 в Краснодаре и последнего места в группе Лиги чемпионов. А «Химки» были на подъеме. Нельзя сказать, что «Локо» по игре заслуживал поражения, но именно психологическое состояние команд переломило результат в пользу хозяев. Они терпели — и дожали!

— Приход Глушакова и Мирзова сыграл большую роль?

— Безусловно, но на тот момент, когда Черевченко появился и начал выигрывать, этих игроков еще не было. Теперь же — да, они во многом определяют результат. Глушаков ведет игру в центре поля, отдает ключевые передачи, Мирзов исполняет. Но надо обращать внимание и на менее громкие имена: так, раскрылся Кухарчук, хотя в предыдущие годы даже в ФНЛ мало играл.

— Когда люди играют вместе в одной команде, будущего тренера в партнере невозможно разглядеть. Вы в Черевченко его тоже не видели?

— Никто ничего такого не видит. У Игоря уже длинная тренерская история. До того, как стать главным, он помогал многим тренерам в «Локомотиве» и от многих наверняка что-то почерпнул.

— Федотов говорил, что и в итальянской серии В, и в нашей ФНЛ видит немало примеров интересной тренерской работы. Вы за нашим первым дивизионом наблюдаете? Кого можете выделить?

— Если результат работы тренеров оценивать только по месту в таблице, то многих вещей можно не понять. У каждой команды разный потенциал, и тренера надо оценивать по тому, все ли он из нее выжимает. Место — это уже результат комплекса факторов. Вот вы сослались на Федотова, и об эффективности его работы в «Сочи» можно судить по тому, что в момент его прихода команда шла на последнем месте, а через год она — четвертая в РПЛ. И это несмотря на то, что после прошлого сезона «Сочи» потерял двух ключевых футболистов атаки — Мостового и Кокорина, а предсезонки на то, чтобы наиграть новый состав, не было. Тем не менее тренер вышел из сложной ситуации, команда стала играть на других качествах и идет наверху.

Что касается ФНЛ, то вживую видел в Москве только «Торпедо» с «Краснодаром-2», в основном смотрю в интернете обзоры матчей. Удивили стабильностью «Алания» и «Велес», которые перед сезоном не считались фаворитами, но идут высоко (5-е и 6-е места. — Прим. И.Р.). Может, в этом же ряду стоит и «Нефтехимик». Что касается «большой четверки» — «Крыльев» с «Оренбургом», которые только вылетели из премьер-лиги, и «Нижнего Новгорода» с «Торпедо», то от них высоких результатов как раз можно было ожидать.

— Понравилась ли вам роль телеэксперта?

— Это другой опыт, чем-то, к чему привык до того. Объяснять футболистам в раздевалке или на теории, как нужно играть, каких ошибок избегать — это одно. Рассказывать телезрителям в прямом эфире о тонкостях игры, причинах того, что все происходило так, а не иначе, — другое. Игроки и болельщики по-разному воспринимают игру, но твои слова должны быть одинаково понятны и тем, и другим. Понимаю ответственность работы в эфире, мне это интересно, и всегда, когда зовут, откликаюсь.

— Перед началом работы на ТВ кто-то вас специально «прокачивал»?

— Нет. Не успел приехать из «Уфы» домой, как уже поступили приглашения на несколько тематических передач. И сразу пошел.

Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Теперь в тренировочном процессе нужно делать акцент на интенсивности

— Вы подтвердили лицензию Pro. Как это вообще происходит? Можно ли эту процедуру назвать экзаменом?

— Не сказал бы. Скорее — профессиональное обсуждение. Это первое мое подтверждение лицензии, которое тренер должен проходить каждые три года. Сейчас оно проходило в формате конференции по Zoom. 60 тренеров разделили на две группы, два дня общались с десяти утра до пяти вечера.

Вел разговор Андрей Лексаков, было пять основных тем, и каждый тренер готовил выступление по одной из них, которую ему сообщили заранее. Например, если Сергей Семак говорил о тенденциях в мировом футболе, то его помощник Игорь Симутенков — об их воплощении в тренировочном процессе в «Зените» со статистическими данными.

— А вы?

— С Андреем Тихоновым, Дмитрием Хохловым, Магомедом Адиевым и Сергеем Юраном тоже говорили о деталях тренировочного процесса, отталкиваясь от сегодняшних требований к игре. Более возрастные тренеры рассказывали о том, что сейчас можно почерпнуть из советского опыта. Было много общения. Олег Кононов рассказал о своем опыте работы в «Риге». Интересно высказался Андрей Талалаев. Мне еще со времен учебы на категорию Pro всегда было интересно слушать коллег и преподавателей.

— Есть разница с тем, что звучало три года назад, когда вы впервые получили лицензию высшей категории?

— Конечно. И об этих новых веяниях всегда интересно послушать на такой конференции, когда все систематизируется. Отдельный разговор был посвящен пандемии, тем сложностям в нашей работе, которые она вызвала. Никто ведь с таким прежде не сталкивался — команда готовится к матчу, перед ним вдруг пара-тройка футболистов заболевает, и состав надо резко перекраивать. Да еще и без предсезонки. Кто-то приспособился к этому лучше, кто-то — хуже. И об этом надо было говорить — тоже опыт, которым надо обмениваться!

— О чем, например, не говорили три года назад и говорили сейчас?

— Об интенсивности. И Лексаков напирал на эту тенденцию, на то, что сейчас на ней надо строить всю работу. Естественно, с подтверждением фактами и цифрами: что есть в Европе и что у нас, к чему надо стремиться.

— Так об интенсивности и Станислав Черчесов все время говорит.

— Да, он подчеркивает, что в Лиге чемпионов — один уровень интенсивности, у нас в чемпионате — другой, и игроки сборной в клубах должны быть подготовлены к той интенсивности в матчах, которую требует международный футбол. Теперь будем делать на этом акцент и в тренировочном процессе, и в игре.

— Есть ли четкое понимание, как этой интенсивности добиться?

— Есть. Да и вообще, нельзя сказать, что в футболе происходят какие-то революции, о которых мы никогда не слышали. Допустим, то, о чем говорит Гвардьола, на десять лет и даже раньше было у Романцева в «Спартаке». Я постоянно слышал те же вещи от Олега Ивановича: «Быстрее мяча не побежишь!»

Но у каждой команды свой состав. Допустим, «Уфа» играет против больших клубов. Мы понимаем, что в мастерстве уступаем, значит, надо брать командной игрой. В нашем случае — от обороны на контратаках, потому что у нас быстрые игроки, которым нужны свободные зоны. Только выбегая на пространство, мы могли добиваться результата. Оборону мы на тренировках выстроили и ничего не давали создать. Поэтому, допустим, в четырех матчах прошлого сезона с «Зенитом» и «Спартаком» и не пропустили ни одного гола.

Но с интенсивностью есть некоторые нюансы. Предположим, требуется определенный объем беговой работы. Но когда некуда бежать, у тебя и не будет нужного количества спринтов. А мы играем на контратаках, у нас есть пространство и, наоборот, спринтов достаточно.

Сейчас разговор идет о том, что должна быть более динамичная игра с обеих сторон. Вот Сандро Шварц в «Динамо» пришел и стал делать акцент на прессинге на чужой половине поля, на быстром вступлении в отбор при потере мяча, благодаря которому бело-голубые забирали мяч обратно. Мы увидели другую игру, это хорошо и интересно.

Настоящий автобус парковать было сложно. Надо привыкать к габаритам!

— Гегенпрессинг — даже термин для этого немецкий, так что стремление Шварца к такой игре не удивляет.

— Но ведь и при Кирилле Новикове, пусть он и играл в другой манере, были показательные игры, как, например, в этом сезоне с «Зенитом», когда «Динамо» выиграло 1:0. Мы как раз готовили разбор этого матча. В первые 30 минут динамовцы больше одного касания подряд не делали. Отбирали мяч и тут же доставляли верхом до Комличенко.

«Зенит» пытался их накрывать при первой же возможности, но не успевал, чем «Динамо» и пользовалось. В первые полчаса питерцы давление оказывали, но голевых моментов не было. А после 30-й, наоборот, «Зенит» давление ослабил, «Динамо» же стало спокойно принимать мяч и развивать атаки. И не просто так, а вполне заслуженно выиграло у чемпиона. Так что к победам может приводить разная тактика.

— Ваша «Уфа» могла бы играть в футбол, подобный «Динамо» Шварца?

— Нет. «Уфа» играла на сильных сторонах своих футболистов. Все, что могли, мы выжали. Нас соперники заставляли обороняться. Другое дело, что мы умели это делать, почему стабильно и набирали очки с фаворитами.

— И все только и говорили, что о пресловутом уфимском «автобусе».

— Игра всегда зависит от того, кому ты противостоишь. Против равных команд мы нередко играли в атаку — и уже сами не могли взломать, допустим, оборону «Ротора» в моем последнем матче в «Уфе». Все время играли в давление, владение мячом у нас было за 65 процентов. Но в итоге — 0:0.

Для той же игры в прессинг и контрпрессинг, за которой, повторяю, я внимательно наблюдаю, нужен подбор игроков. «Динамо» не просто так берет того же Лесового — быстрого игрока, который может делать этот объем скоростной работы!

— «Автобус» «Уфы» стал мемом. Недавно в видеоинтервью коллеги Глеба Чернявского вы даже парковали настоящий автобус. Сложно было?

— Ко всему надо привыкать, прежде всего к габаритам. Конечно, сложно.

Но предложили — и я согласился. Почему нет? Как все организовывали, в том числе и автобус, — вопрос к ним. Была большая площадка, на ней все и сняли. Проехал на нем вперед-назад, метров сто-двести. Скорость не развивал (смеется). Кто тебе позволит?

— Возвращаясь к футболу — следующая ваша команда будет играть в футбол, в большей степени построенный на прессинге, а не на отборе у границ своей трети поля?

— Повторяю: при соответствующем подборе игроков — будет! Мне очень нравилось, как Гвардьола за короткий срок перестроил игру «Баварии» на свой футбол. Но и качества, и уровень ее футболистов позволяли ему такую перестройку сделать, хотя это и было очень сложно. Понятно, что полностью брать пример с Пепа в наших реалиях невозможно, однако можно использовать отдельные детали. Я, например, перенял ряд нюансов с положением крайних защитников при атаке.

У меня нет любимой или нелюбимой схемы, она тоже зависит от подбора игроков. В ивановском «Текстильщике» во второй лиге мы играли 4-4-2. В «СКА-Хабаровск» — 4-3-3. В «Уфе» — 5-3-2, 5-2-3. Схема не главное. У «Интера» есть игроки, которые стоят миллионы, но команда играет 5-3-2. Сейчас «Интер» отстает только на три очка от «Милана», играющего 4-3-3. В самих числах нет атакующей или оборонительной философии, все зависит от качеств футболистов! С тремя центральными защитниками можно играть в суператакующий футбол, а с 4-4-2 — в предельно оборонительный.

— Следите ли за «Уфой» после вашего ухода?

— Внимательно — нет. Слежу за российским чемпионатом в целом.

Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По физическим данным Урунов не уступает Влашичу

— Вы прогнозировали, что у Шамиля Газизова в «Спартаке» все получится, и он проявит себя в полной мере. Почему вышло иначе?

— Кто сказал, что у него не получилось? По-моему, он себя проявил. Когда он уходил из «Спартака», команда делила первое место. А на каком Газизов ее брал? На 11-м, кажется. Вот вам и ответ. Почему его так быстро убрали — вопрос точно не ко мне, а к людям, которые это сделали. Надо понимать критерии, по которым руководство клуба его оценивало. Может, ему, наоборот, не надо было себя проявлять?

— У вас вообще есть понимание, почему увольнили гендиректора меньше чем через пять месяцев после его назначения?

— У меня — нет. Вопрос — к самому Газизову и руководителям «Спартака».

— Но согласитесь с тезисом, что летняя трансферная кампания у Газизова была провалена?

— Все зависит от того, чего хотели главный тренер и руководство клуба. Став тренером, понимаю, что глупо давать категоричные оценки со стороны, не зная многих внутренних составляющих.

— Есть ли, по-вашему, шанс снова увидеть Газизова во главе «Уфы»?

— Он и так в Уфе живет. А остальное — не ко мне.

— В некоторых Telegram-каналах распускались слухи, что Газизов в пору работы в «Спартаке» хотел привести на должность главного тренера вас.

— Это разговоры. Ни одного слова на эту тему я от него не слышал.

— Правильно ли, по-вашему, что Доменико Тедеско после его слов о непродлении контракта со «Спартаком» оставили до конца сезона?

— Какие проблемы? У него действующий контракт.

— Проблемы в том, что все понимают: он скоро уйдет. А в нашем менталитете в таких случаях расслабляться.

— Менталитет во всех странах один и тот же: одни люди работают, другие — нет. Вот и посмотрим, кто профессионал. Почему игрок должен по-разному подходить к делу, если знает, что тренер продолжит работу с командой или нет?

— Вас не поразила новость о трансфере Александра Кокорина в «Фиорентину»?

— Нет. Только рад за него. Будем теперь следить еще за одним нашим футболистом в Италии и надеяться, что травмы обойдут его стороной. «Фиорентина» идет внизу, мало забивает и нуждается в игроке, который позволит ей выбраться из этой ситуации. Такие авторитетные люди, как Фабио Капелло и Роберто Манчини, работали с Кокориным и высказали свое положительное мнение о нем. Думаю, что во Флоренции прислушались в том числе и к ним. И если у него получится, возникнет вопрос, почему Александр не заиграл в «Спартаке».

— Вы хорошо знаете Остона Урунова, работали с ним в «Уфе». Надо еще потерпеть или парень оказался не готов к Москве и к давлению болельщиков «Спартака»?

— Не забывайте, что ему 19 лет! Не каждый человек может в таком возрасте сразу перестроиться. Еще года не прошло с тех пор, как Урунов играет в нашем чемпионате. Ему нужно время и доверие тренера, от которого многое зависит. Но в таком клубе, как «Спартак», любому тренеру нужен результат здесь и сейчас.

У Остона большой потенциал. По физическим данным он не уступает взрослым игрокам — они у него такие же, как, допустим, у Влашича. Мышечная масса у них схожа. Скоростной дриблинг, видение поля, удар — у него все есть! Но мы сравниваем игрока первой сборной Хорватии, выступавшего до ЦСКА в клубе АПЛ «Эвертоне», с футболистом, который пришел из чемпионата Узбекистана. И возраст у них разный — Влашич приехал уже состоявшимся игроком, Урунов только начинает. Может быть, ему стоит уйти в аренду для постоянной игровой практики.

То, что его до перехода в «Спартак» хотел ЦСКА, знаю на сто процентов. Он даже попал в «Уфу» из-за того, что ЦСКА в январе прошлого года не смог сделать ему визу. Еще на него однозначно претендовала Казань. Когда мы в августе играли с «Рубином», до матча меня об Урунове очень подробно спрашивал Слуцкий.

— По менталитету Урунов готов играть в серьезном клубе?

— Спокойный парень, не вспыльчивый. Не показушник.

— А как же знаменитое фото в Instagram с брендовыми покупками?

— Было и было — какие проблемы? Для меня важнее, что тренировках он не боялся брать игру на себя, обыгрывать. Партнеры, конечно, злились, иной раз и грубо с ним играли. Но он никогда не показывал ни боль, ни агрессию. Урунов умеет терпеть боль. Думаю, у него хорошее будущее.

Даниил Фомин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фомин играет за счет головы и выносливости

— Еще у одного вашего игрока времен «Уфы» все складывается гораздо лучше. Ожидали, что Даниил Фомин в «Динамо» впишется как влитой?

— В прошлом чемпионате он за «Уфу» сыграл 29 матчей из 30, и все — по 90 минут. Это о чем-то говорит. Когда была пауза между чемпионатами, Фомин мне позвонил: «Наверное, я уже не приеду в Уфу». Сам сказал, что его в «Динамо» приглашал не только главный тренер, но и гендиректор, и спортивный директор Желько Бувач. Он приехал на базу, они с ним сели втроем и все объяснили, почему в нем заинтересованы. Мы видим, что «Динамо» не ошиблось.

— Мой коллега по «СЭ» Константин Алексеев, находящийся сейчас с бело-голубыми на сборе в Турции, сказал, что Фомин стал первым в «Динамо» по тесту «йо-йо». При том что скорость, как известно, — не главное его качество.

— Он играет за счет головы, понимания игры. И за счет выносливости. Скорость у Даниила не выше средней, но для центрального полузащитника она нормальная. Мы с Фоминым разговаривали, и знаю, что Шварц требует, чтобы кто-то из тройки центральных полузащитников во время атаки обязательно был в штрафной площади. В результате два или три мяча он забил, находясь в площади ворот.

— По-вашему, есть ли шансы на то, что уже в этом году Фомин станет основным игроком сборной России?

— Это решать Черчесову. Но думаю, все к этому придет своим чередом — как с тем же Джикией, который играл у меня в «Амкаре». Тогда никто не говорил, что Георгий будет основным игроком сборной. Но если бы не тяжелая травма, которую он получил за полгода до ЧМ-2018, то наверняка был бы там в основе. И все равно он спокойно, ничего не выдумывая, застолбил за собой постоянное место в национальной команде и статус капитана «Спартака». Сегодня никто не оспаривает, что это наш лучший центральный защитник.

Так же должно произойти и с Фоминым, просто нужно время. А там уже тренерский штаб сборной будет решать — в зависимости от его игры в чемпионате и тренировочного процесса у себя. Черчесов знает, что делает, доказал это на домашнем чемпионате мира, перед которым многие в него не верили. Но и после турнира все убедились, что это не было одноразовым явлением, и сборной нужно было пройти какой-то этап, чтобы сделать качественный скачок.

Посмотрите хотя бы на вратаря финнов из «Байера» . Почему нам на Евро должно быть с ними легко?

— Как отнеслись к нашумевшим словам Черчесова о «золотом активе» в интервью «Матч ТВ»?

— Нормально. Прекрасно знаю Станислава Саламовича и не вижу причин удивляться. Уверен, что он говорит то же самое и внутри команды. Ничего оскорбительного! Многие, правда, посчитали, что это надо оставлять в коллективе, не выносить на публику, но главный тренер решил иначе. Кому-то из нас может это нравиться, кому-то нет. Но работать и отвечать за результат — ему. И если он так поступил, значит, на то были причины.

— Чего в этом году ожидаете от сборной — и на Евро, и в отборе к ЧМ-2022? И изменился ли ваш взгляд на команду после 0:5 от Сербии в Лиге наций?

— Конечно, 0:5 стало неожиданным результатом, тем более что прямо перед этим сербы не вышли из стыков на Евро, а мы там будем играть. Но у сборной России были большие проблемы с составом, которые нельзя игнорировать. В этом году состав будет другим.

Отборочный турнир ЧМ-2022 будет сложным, тем более что никаких контрольных игр для подготовки к нему не будет. По сравнению со многими другими группами у нас удачный жребий, но слабых команд сейчас не бывает. Желание руководства сборной перенести тур связано как раз с тем, что оно хочет лучше к этим играм подготовиться.

— А что скажете о группе на Евро?

— Если кто-то думает, что финны — легкая команда, то посмотрите хотя бы на игру их вратаря из «Байера» Лукаша Храдецки. На днях Леверкузен обыграл Дортмунд, и он был в порядке. Много финнов играет в топовых европейских чемпионатах. А Бельгия по потенциалу на сегодня команда номер один в мире. У датчан новое поколение плюс опытные лидеры: Эриксен, Кьер. Думаю, Эриксен перед Евро захочет игровую практику и куда-то сейчас из «Интера» перейдет.

Надо спрашивать с тех, кто допустил «Тамбов» до участия в чемпионате

— За два последних сезона у нас в еврокубках вышла в весну только одна команда — «Краснодар». Это же катастрофа.

— У каждой команды свои причины. Не думаю, что надо искать что-то общее. В этом сезоне во многом дело в пандемии при отсутствии у наших клубов больших скамеек. А еще в том, что летней паузы между двумя чемпионатами, в отличие от многих европейских лиг, почти не было, и команды не провели обычную летнюю работу в физическом плане. Отсюда травмы. А сколько раз тренеры наигрывали футболистов, послезавтра игра, и тут позитивный тест на ковид! Тоже стресс.

— Годом ранее до весны вообще никто не дожил, хотя никакой короной не пахло.

— «Зенит» тогда сколько очков набрал — семь? Боролся за выход до последних минут шестого тура. А сейчас — одно. Вроде бы заняли четвертое место и тогда, и сейчас, но разница велика. Надо ее видеть.

— В связи со всеми этими неудачами сейчас пошло активное обсуждение идеи с сокращением премьер-лиги до 12 команд. Вы, судя по записи в Instagram, предпочли бы расширение до 18 и не две, а одну команду в стыках.

— Да, и говорю это с позиции тренера. Сейчас надо занять 12-е место, чтобы не попасть в стыковые матчи. А стыки, когда все решается в двух матчах, давят на психику не меньше борьбы за первое место. Мне есть с чем сравнивать, поскольку я два раза участвовал в золотых матчах — за «Спартак» с «Аланией» и за «Локомотив» с ЦСКА (Евсеев — единственный российский футболист, выигравший две такие встречи. — Прим. И.Р.). И также дважды как главный тренер — в стыках, когда мы с «Амкаром» обыграли «Тамбов», а с «Уфой» — «Томь». Эмоции от матчей за сборную России с Уэльсом близки и к одному, и к другому.

Одно неверное движение — и ты проиграл, и огромный труд на протяжении целого сезона идет насмарку. Давление колоссальное. Если в РПЛ будет 18 клубов, а в стыках — не две команды, а одна, то это в точности повторит систему проведения чемпионата Германии. Я ничего не придумываю, все уже давно существует! И такая система позволяет командам играть раскованнее, а тренерам использовать более смелые модели.

— Вы приводите мне аргумент, который я недавно слышал и от Федотова. Он тоже считает, что нынешний вариант провоцирует закрытую игру, «автобусы».

— Об этом и речь! Когда много команд в подвешенном состоянии, становится уже не до красивой игры. Нужен результат.

— С другой стороны, то, что вы предлагаете, — это опасность болота, когда немало команд рано лишатся турнирной мотивации. А это угроза договорняков, когда они будут играть с теми, кому результат нужен.

— Не согласен. Каждая команда хочет подняться выше. У всех есть шкала премиальных за то или иное место. В той же «Уфе» чем выше в итоговой таблице мы оказывались, тем больше денег получали. Разве это не мотивация? У «Уфы» премиальные выплачивались два раза за сезон — перед Новым годом и после окончания сезона. За отдельные матчи — ничего. Все зависело от занятого места после первой части чемпионата и после окончания сезона.

— А как же размывание и без того низкого уровня чемпионата? Двумя слабыми командами больше.

— А кто определяет — слабые они или нет?

— Выступления наших клубов в еврокубках.

— Вот Тула, если судить по месту, слабая? А она с «Зенитом», который лидирует, вничью сыграла. Почему мы об этом не говорим? Почему не считаем, что если «Арсенал» еще недавно закончил чемпионат шестым, а сейчас идет 14-м, то это значит, что выросла конкуренция?

— Потому что «Зенит» на жеребьевке ЛЧ сеется из первой корзины, после чего набирает одно очко. Кто после этого захочет высматривать в чемпионате какую-то конкуренцию?

— Это футбол, в котором всякое бывает. В первом матче «Зенит» имел хорошие шансы выиграть у «Брюгге», и тогда Лига могла пойти для него по совсем другому сценарию. Но пропустил в добавленное время, и это выбило команду из равновесия. Считаю, наш чемпионат интересен тем, что каждый год какая-то команда выстреливает. То «Ростов», то «Арсенал», то «Уфа», то сейчас «Сочи».

— Но как расширять РПЛ, если каждый год в лиге оказывается какая-то команда-катастрофа, где по полгода не платят денег, либо она не может принимать соперников в своем городе? А в этом сезоне с «Тамбовом» происходит и то, и другое.

— Расширение тут ни при чем. Спрашивать надо с тех, кто допускает «Тамбов» до участия в чемпионате. Это же не первый год, когда у него такое со стадионом происходит. Такое надо было предвидеть. В «Амкаре» была другая ситуация. Задолженность была для Перми обычная — зарплата за три месяца. Пеев рассказывал — когда-то по шесть месяцев не платили. Просто руководство решило закрыть клуб, и все.

— Ваше мнение насчет нынешней версии лимита на легионеров? И каким он вообще должен быть?

— Опять же — сужу с точки зрения тренера. Для меня это нормальный вариант, поскольку теперь мне не надо думать, сколько на поле россиян, а сколько — легионеров. Делаешь состав под 6+5 и смотришь: «Е-мое, ну объективно же — семь иностранцев нужно ставить». А нельзя. И начинаешь лихорадочно думать, кого убрать, какого русского поставить. Сейчас хотя бы об этом голова болеть не должна. И на поле выходят реально лучшие из тех, кто есть.

Но всегда мы хотим чего-то нового. Одни говорят: «Мы за здоровую конкуренцию». Другие: «При здоровой конкуренции русских игроков не будет, а так хоть сборной есть из кого выбирать». Вот какой выбор будет у национальной команды, если РПЛ сократят до 12 команд и в каждой будет по восемь легионеров? Из 36 игроков? То есть две трети российских футболистов, играющих в премьер-лиге, будут вызывать в сборную.