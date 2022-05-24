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Сегодня, 15:55

Российский футбол дает ответ санкциям. Осенью стартует альтернативная Лига чемпионов

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
РФС заблокировал расширение РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Исполком РФС заблокировал расширение РПЛ.

Разум победил — такой лейтмотив высказываний общественности по итогам Исполкома РФС, который не стал ломать регламент через колено, вводить постфактум мораторий на вылет или расширять РПЛ, а сохранил прежнюю структуру. Да, у сторонников расширения были свои аргументы, а гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов потратил три с половиной часа на пресс-конференции, чтобы с помощью таблиц доказать попрание спортивного принципа. Однако все равно не убедил. До конца не покидало ощущение, что тема с 18 клубами в РПЛ поднимается не во благо российского футбола и справедливости, а исключительно чтобы казанцы (Тула хранила гордое молчание) сохранили место в РПЛ.

Кубок РПЛ. Почему расширение РПЛ — позор. А заменить еврокубки должен Кубок лиги

Не прошел на Исполкоме и другой обсуждавшийся вариант — с двумя этапами, при котором команды весной разбивались бы на две восьмерки и играли между собой.

В итоге нас ждет привычный формат: 16 клубов, два круга.

А что еще? Бан от УЕФА требовал от российского футбола какого-то адекватного ответа. Не пускают на внешнюю арену, значит, надо придумывать что-то на внутренней, чтобы заполнять паузы на еврокубки и сборные. Что-то революционное и привлекательное. Расширение до 18 клубов — явно не тот шаг, который стал бы этим драйвером. Скорее наоборот, поскольку неминуемо снизил бы средний уровень турнира добавлением двух клубов уровня ФНЛ.

Григорий Иванов хотел&nbsp;бы, чтобы в&nbsp;РПЛ играло больше команд со&nbsp;всей России. Президент «Урала»: «Теперь в РПЛ будет пять московских команд. А остальная Россия? Надо расширяться до 18-20 клубов»

А вот Кубок Лиги вполне может занять нишу. Тут и новизна, и дополнительные матчи наших топ-команд, и трофей в концовке, и бизнес-составляющая. Рабочей группе во главе с гендиректором «Динамо» Павлом Пивоваровым дано задание полностью проработать вопрос с форматом и финансированием до 15 июля. По имеющимся сведениям, клубы должны получить в Кубке Лиги не менее одного миллиарда рублей, а верхняя планка пробивает два миллиарда. То есть в среднем каждый получит около ста миллионов рублей — очень серьезная сумма, особенно для аутсайдеров. Для выходцев из ФНЛ это приближается к 20 процентам от бюджета. Поди плохо?

Существенный плюс: Кубок Лиги очень легко как запустить, так и прекратить после возвращения в еврокубки.

Новость о Кубке Лиги три недели назад «СЭ» дал с заголовком о появлении альтернативной Лиги чемпионов из-за схожести формата: группы по четыре команды, а затем плей-офф. Слишком громко? Конечно. Но есть ощущение, что на данном этапе лучше перестараться с красивой оберткой, чем ко всему изначально относиться со скепсисом. Иначе рискуем утонуть в болоте.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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