Российский футбол дает ответ санкциям. Осенью стартует альтернативная Лига чемпионов

Исполком РФС заблокировал расширение РПЛ.

Разум победил — такой лейтмотив высказываний общественности по итогам Исполкома РФС, который не стал ломать регламент через колено, вводить постфактум мораторий на вылет или расширять РПЛ, а сохранил прежнюю структуру. Да, у сторонников расширения были свои аргументы, а гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов потратил три с половиной часа на пресс-конференции, чтобы с помощью таблиц доказать попрание спортивного принципа. Однако все равно не убедил. До конца не покидало ощущение, что тема с 18 клубами в РПЛ поднимается не во благо российского футбола и справедливости, а исключительно чтобы казанцы (Тула хранила гордое молчание) сохранили место в РПЛ.

Не прошел на Исполкоме и другой обсуждавшийся вариант — с двумя этапами, при котором команды весной разбивались бы на две восьмерки и играли между собой.

В итоге нас ждет привычный формат: 16 клубов, два круга.

А что еще? Бан от УЕФА требовал от российского футбола какого-то адекватного ответа. Не пускают на внешнюю арену, значит, надо придумывать что-то на внутренней, чтобы заполнять паузы на еврокубки и сборные. Что-то революционное и привлекательное. Расширение до 18 клубов — явно не тот шаг, который стал бы этим драйвером. Скорее наоборот, поскольку неминуемо снизил бы средний уровень турнира добавлением двух клубов уровня ФНЛ.

А вот Кубок Лиги вполне может занять нишу. Тут и новизна, и дополнительные матчи наших топ-команд, и трофей в концовке, и бизнес-составляющая. Рабочей группе во главе с гендиректором «Динамо» Павлом Пивоваровым дано задание полностью проработать вопрос с форматом и финансированием до 15 июля. По имеющимся сведениям, клубы должны получить в Кубке Лиги не менее одного миллиарда рублей, а верхняя планка пробивает два миллиарда. То есть в среднем каждый получит около ста миллионов рублей — очень серьезная сумма, особенно для аутсайдеров. Для выходцев из ФНЛ это приближается к 20 процентам от бюджета. Поди плохо?

Существенный плюс: Кубок Лиги очень легко как запустить, так и прекратить после возвращения в еврокубки.

Новость о Кубке Лиги три недели назад «СЭ» дал с заголовком о появлении альтернативной Лиги чемпионов из-за схожести формата: группы по четыре команды, а затем плей-офф. Слишком громко? Конечно. Но есть ощущение, что на данном этапе лучше перестараться с красивой оберткой, чем ко всему изначально относиться со скепсисом. Иначе рискуем утонуть в болоте.