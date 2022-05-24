Российский футбол дает ответ санкциям. Осенью стартует альтернативная Лига чемпионов
Разум победил — такой лейтмотив высказываний общественности по итогам Исполкома РФС, который не стал ломать регламент через колено, вводить постфактум мораторий на вылет или расширять РПЛ, а сохранил прежнюю структуру. Да, у сторонников расширения были свои аргументы, а гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов потратил три с половиной часа на пресс-конференции, чтобы с помощью таблиц доказать попрание спортивного принципа. Однако все равно не убедил. До конца не покидало ощущение, что тема с 18 клубами в РПЛ поднимается не во благо российского футбола и справедливости, а исключительно чтобы казанцы (Тула хранила гордое молчание) сохранили место в РПЛ.
Не прошел на Исполкоме и другой обсуждавшийся вариант — с двумя этапами, при котором команды весной разбивались бы на две восьмерки и играли между собой.
В итоге нас ждет привычный формат: 16 клубов, два круга.
А что еще? Бан от УЕФА требовал от российского футбола какого-то адекватного ответа. Не пускают на внешнюю арену, значит, надо придумывать что-то на внутренней, чтобы заполнять паузы на еврокубки и сборные. Что-то революционное и привлекательное. Расширение до 18 клубов — явно не тот шаг, который стал бы этим драйвером. Скорее наоборот, поскольку неминуемо снизил бы средний уровень турнира добавлением двух клубов уровня ФНЛ.
А вот Кубок Лиги вполне может занять нишу. Тут и новизна, и дополнительные матчи наших топ-команд, и трофей в концовке, и бизнес-составляющая. Рабочей группе во главе с гендиректором «Динамо» Павлом Пивоваровым дано задание полностью проработать вопрос с форматом и финансированием до 15 июля. По имеющимся сведениям, клубы должны получить в Кубке Лиги не менее одного миллиарда рублей, а верхняя планка пробивает два миллиарда. То есть в среднем каждый получит около ста миллионов рублей — очень серьезная сумма, особенно для аутсайдеров. Для выходцев из ФНЛ это приближается к 20 процентам от бюджета. Поди плохо?
Существенный плюс: Кубок Лиги очень легко как запустить, так и прекратить после возвращения в еврокубки.
Новость о Кубке Лиги три недели назад «СЭ» дал с заголовком о появлении альтернативной Лиги чемпионов из-за схожести формата: группы по четыре команды, а затем плей-офф. Слишком громко? Конечно. Но есть ощущение, что на данном этапе лучше перестараться с красивой оберткой, чем ко всему изначально относиться со скепсисом. Иначе рискуем утонуть в болоте.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0