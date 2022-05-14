«Не собираемся переходить в Азию». Глава РФС Дюков — о будущем российского футбола

Рассматриваем различные варианты для увеличения количества матчей в следующем сезоне.

— Известна ли повестка исполкома РФС?

— Повестка уже сформирована. На исполкоме будут подведены итоги сезона, который сейчас завершается. Также мы планируем рассмотреть вопрос формата проведения соревнований в следующем сезоне. Как вы знаете, российские клубы и сборная отстранены от участия в международном сезоне-2022/23, и у нас появляются дополнительные окна. Мы будем рассматривать различные варианты и сценарии, которые позволили бы нашим командам проводить больше игр.

— Какие это варианты? Правда ли, что вопрос с Кубком РПЛ является приоритетным?

— Существуют и разработаны несколько вариантов. Создана рабочая группа, в которую вошли представители лиги, клубов. Подготовлены несколько сценариев, в том числе — проведение Кубка РПЛ. Но на данный момент преждевременно делать выводы и говорить, какой из вариантов является предпочтительным.

— Мораторий на вылет из РПЛ по итогам этого сезона также в процессе обсуждения?

— Безусловно. Рабочая группа прежде всего должна завершить свою работу, затем представить свои наработки исполкому РФС, а исполком уже примет свое решение.

— Можно ли говорить, что 24 мая после исполкома мы будем понимать, что ждет наш футбол в новом сезоне?

— Да.

— Рабочая группа обсуждает только сезон-2022/23? Или это работа на перспективу?

— Их задача — предложить тот формат проведения наших внутренних соревнований, который позволил бы сохранить и желательно повысить спортивный уровень турниров и зрительский интерес. А после решения задачи рабочая группа может продолжить свою работу.

Мы не рассматриваем переход в Азию

— В последнее время различные Telegram-каналы и СМИ пишут, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц покинет свой пост из-за того, что якобы им недовольны чуть ли не на Лубянке.

— Мне об этом ничего неизвестно, а слухи я не комментирую. Что касается РФС, у нас нет никаких вопросов и замечаний к работе РПЛ. Есть клубы, которые являются собственниками и учредителями лиги.

—То есть вы не обладает информацией, что Хачатурянц уйдет из РПЛ?

— Мне об этом не известно.

— У РФС полная поддержка того курса, который выбрал президент РПЛ?

— Да.

— Кто должен стать главой судейского комитета?

— Есть Ашот Хачатурянц, который продолжает занимать пост руководителя судейского комитета. Со стороны РФС и клубов ему оказывается полная поддержка. Поэтому он продолжает работать.

— Как это соотносится с запретами ФИФА, которые не дают право занимать такие посты людям, которые не были судьями? Или мы уже не смотрим на рекомендации УЕФА и действуем самостоятельно?

— Мы являемся членами УЕФА и учитываем их рекомендации. В данном случае мы не видим в этом конфликта интересов. У Ашота Рафаиловича есть соответствующая компетенция, организаторские и управленческие способности. Может быть, в этом сезоне с точки зрения качества судейства не произошло прогресса. Если посчитать количество ключевых ошибок, которые не были исправлены ВАР, то судейство соответствует прошлому сезону. Нет прогресса. Но предыдущие два с половиной сезона мы видели прогресс. Невозможно постоянно двигаться вперед, когда-то будут происходить паузы. Для подготовки судей нужно не 2-3 года, а 10 лет. За два года что-то принципиально изменить очень сложно. Мы это делаем. В частности, ЮФЛ и программа «Таланты и наставники» направлены на то, чтобы готовить судей.

— Сейчас активно обсуждается возможный переход РФС от УЕФА к Азиатской футбольной ассоциации. Насколько этот вариант реален?

— Такой вариант не рассматриваем. Мы являемся и остаемся членами УЕФА. Было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что будет принято решение об исключении РФС, но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания. Мы принимали участие в конференции, я принимал участие в исполкоме. Такого вопроса не было, его никто не ставил.

Сборная России продолжит свою работу под руководством Карпина

— Что с Fan ID?

— У меня нет для вас новой информации. Как вы знаете, работу над этим проектом ведет правительство, а именно министерство цифровых технологий и министерство спорта. Что касается РФС и РПЛ, то мы дали свои предложения, которые направлены на то, чтобы сделать процесс получения Fan ID удобным и прозрачным. Ряд наших предложений уже принят, по другим мы ждем комментария.

— Уже известно, будет ли собираться на тренировочный сбор национальная команда? С кем ведутся переговоры по поводу товарищеских матчей?

— Посоветовавшись с тренерским штабом национальной сборной, мы приняли решение не проводить в июне учебно-тренировочные сборы и дать возможность игрокам отдохнуть и восстановиться, потому что в двух предыдущих сезонах, когда был сначала коронавирус, а потом чемпионат Европы, клубы и игроки не смогли полноценно использовать паузу. С учетом того, что официальных матчей в ближайшее время не будет, решили дать нашим сборникам возможность чуть больше отдохнуть. Но при этом сборная России продолжит свою работу под руководством Карпина, и следующие сборы национальной команды мы проведем в сентябре. Соответственно, мы будем договариваться о товарищеских матчах, у нас есть несколько идей, но сейчас я не готов назвать нашего возможного соперника.

— Мы привыкли акцентировать внимание на минусах, но какие вы видите плюсы в отстранении российского футбола?

— Сложно говорить о плюсах, потому что спортивная конкуренция способствует прогрессу и развитию футболистов. Если говорить о плюсах, которые можно было бы извлечь, то мы ожидаем, что наши профессиональные футбольные клубы будут больше внимания уделять развитию и подготовке доморощенных футболистов. Мы со своей стороны готовы делать все для того, чтобы использовать эту возможность и дать шанс молодым российским футболистам развиваться и получать игровую практику.

— Один из вариантов формата чемпионата в следующем сезоне подразумевает переход на систему «весна-осень»?

— Для возвращения на систему «весна-осень» нам важна поддержка и желание профессиональных клубов. Клубы РПЛ и ФНЛ-1 не видят в этом необходимости. Насильно заставлять их переходить на новый формат не хотелось бы. Технически это не так просто.

Мы рассматриваем такую возможность среди клубов ФНЛ-2. Мы действительно видим поддержку этой идеи среди клубов ФНЛ-2. Мы собирались реализовать эту идею прямо сейчас, но в связи с новыми обстоятельствами нам бы хотелось, чтобы ситуация стабилизировалась. Нам важно понять, на какие клубы мы можем рассчитывать, какие клубы продолжат существование. Сейчас мы видим, что со стороны многих регионов проявляется желание создания профессиональных футбольных команд. ЮФЛ будет способствовать возрождению профессионального футбола в регионах. Раньше можно было прекрасно понять наших губернаторов, у них на балансе была команда, клуб требовал финансирования. Приезжали легионеры, которые, отыграв несколько сезонов, покидали команду. Была некая верхушка, но не было основы. Сейчас ЮФЛ способствует такой интеграции регионов. Иркутск может играть с Владивостоком. Это важно для регионов. Они начинают инвестировать в инфраструктуру, у нас достаточно жесткие требования к полям. У ребят появляется возможность игровой практики, они могут не уезжать, а продолжать свой спортивный рост в регионе. Дальше они уже будут составлять основу профессиональных футбольных клубов.

Мы направим апелляцию в CAS по отстранению сборных

— Недавно вы получили письмо от арбитра Матюнина с просьбой отправить дело Хачатурянца в комитет по этике.

— РФС продолжает проверку. Пока проверка не завершена, мне бы не хотелось давать комментариев.

— Насколько целесообразен полиграф, который проходят арбитры?

— Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос: желательно избегать применение полиграфа. В данном случае речь не идет о том, что РФС заставляет судей проходить проверку на полиграфе. Наоборот — это проверка осуществляется только при согласии судей. Когда арбитр работает на каком-то матче, и по результатам этого матча возникает большое количество вопросов, которые заставляют сомневаться в его объективности, естественно, у комитета по судейству и департамента по судейству возникают вопрос: можно ли такому судье доверять? В данном случае полиграф — это возможность для арбитров дать ответ на этот вопрос и доказать, что он был абсолютно объективен. Да, может быть, он совершил ошибки, но мы все ошибаемся. Поэтому я смотрел бы на полиграф как на возможность для судьи оправдаться и доказать, что он честен, объективен и беспристрастен. А ошибки... Все мы ошибаемся. Ошибки мы прощаем.

— Что касается ЮФЛ. РФС берет на себя приличные финансовые обязательства в вопросе организации турнира. Есть ли определенные требования к школам, командам, академиям по развитию футбола, чтобы впоследствии эта финансовая нагрузка легла уже на них?

— Безусловно есть очень жесткие требования, и мы собираемся их еще больше ужесточать. Они будут направлены на то, чтобы совершенствовать инфраструктуру, усиливать кадровый состав, чтобы появлялись дополнительные специалисты по фитнесу, по какой-то специальной работе с игроками. В этом вопросе мы действительно будем требовать от футбольных школ инвестиций. В долгосрочной перспективе мы придем к тому, чтобы школы брали на себя дополнительные расходы (они связаны с перемещениями, питанием). Но сейчас мы готовы брать на себя эту ответственность. В этом я не вижу какой-либо проблемы.

— Получал ли РФС приглашение принять участие в Кубке Америки или в Кубке Азии от ваших коллег?

— Нет, таких приглашений не было.

— В сложившейся ситуации возможно ли какое-то изменение статуса крымского футбола?

— Вы же знаете ответ.

— Какие действия сейчас предпринимает РФС в плане подачи исков в CAS? Будут ли какие-то дополнительные обращения в поддержку наших клубов?

— Мы уже направили обращения. Февральскую апелляцию мы отправили в марте. Надеюсь, в ближайшем месяце состоится ее рассмотрение по существу. 2 мая было принято еще одно решение по поводу отстранения наших клубов от участия в следующем сезоне [в еврокубках]. Мы с этим решением не согласны. Соответствующую апелляцию мы направим. Это касается матчей сборных. Мы не можем подавать апелляции на те решения, которые касаются клубов. Вы знаете, что клубы самостоятельно это сделали.

— Клубы как-то консультировались с вами по данному вопросу?

— Да, были определенные консультации.