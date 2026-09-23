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Крюков о санкциях FIS за дискриминацию россиян: «Приятно видеть поддержку»

Александр Абустин
корреспондент

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков в комментарии для «СЭ» отреагировал на предупреждение FIS о санкциях за дискриминационное поведение по отношению к российским спортсменам.

22 сентября FIS опубликовала обновленные критерии допуска нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, а также сообщила, что будет применять санкции в случае дискриминационного или провокационного поведения в отношении россиян и белорусов.

«Приятно видеть поддержку от FIS. Наши спортсмены уж точно не будут себя как-то вызывающе вести. Наше дело — это все доказать результатом», — сказал Крюков «СЭ».

2 сентября FIS сообщила о допуске россиян и белорусов до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.

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Никита Крюков
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