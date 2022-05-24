Дюков: «Следующий сезон мы начнем с новым лимитом на легионеров»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что со следующего сезона в РПЛ будет новый лимит на легионеров.

— Министр подписал приказ нового лимита на легионеров. Прошли общественные слушания, приказ подписан. В ближайшее дни должна произойти его регистрация. Следующий сезон мы начнем с новым лимитом.

Да, есть ограничения по числу иностранных футболистов. Но сейчас никто не заставляет использовать клубы максимальную квоту легионеров. Они вправе сами определять количество иностранных футболистов, — заявил Дюков.

Напомним, согласно правилам нового лимита, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.