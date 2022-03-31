Обучение в реалиях. В Академии РФС готовят современные и профессиональные кадры

Кто, как и чему учит тренеров в Академии РФС — уникальном проекте для российского футбола.

За последние годы многое сказано и написано о разных вопросах развития отечественного футбола, и одной из глубинных проблем многим виделось его состояние на начальных, детско-юношеских уровнях. Но если взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, то понимаешь — важно не только то, как готовят футболистов, начиная с нежного возраста и заканчивая уже профессиональным уровнем, но и то, кто это делает.

И ключевым параметром здесь можно считать то, что нынешние руководители Российского футбольного союза вот уже несколько лет решают эту задачу комплексно. Когда Александр Дюков выдвигался на пост главы РФС в 2019-м, двумя его ключевыми инициативами были масштабная программа подготовки резерва «Наша смена» и проект Академии РФС. О первой «СЭ» писал уже не раз, давайте теперь поговорим и о второй. Тем более что даже в нынешней сложной ситуации Академия РФС продолжает непрерывное обучение по всем категориям международных тренерских лицензий УЕФА.

Босс и государственная лицензия

Итак, после вступления Дюкова в должность началась практическая работа по реализации его предложений. В том числе и по созданию Академии РФС, целью которой является стимулирование непрерывного развития навыков и компетенций профессионалов и специалистов — тренеров, судей, менеджеров. Согласно этим замыслам, все образовательные процессы в российском футболе должны быть собраны на одной платформе и под эгидой союза.

Рассмотрев ряд вариантов, в РФС решили создать полноценное учебное заведение — ведь для того, чтобы выдавать соответствующие законодательству свидетельства и дипломы, необходимо использовать соответствующие федеральные стандарты. И 25 февраля 2020-го Департамент образования и науки города Москвы выдал РФС государственную лицензию в сфере образования № 040657.

Революционность задачи заключалась именно в этом — ведь не секрет, что система обучения тренеров, не говоря уже про арбитров, в России много лет была громоздкой, запутанной и не очень прозрачной. Человеку непосвященному понять, кто кого готовит и какие сертификаты и свидетельства выдает, было почти невозможно. А главное — отсутствовала четкая структура, и участники образовательных процессов были не связаны между собой.

— Мы не случайно объединили разные направления в одном месте — очень важно, чтобы они были связаны между собой, — говорит руководитель Академии РФС Ирина Баранова. — Особенно тренерское и судейское образование. Мы тщательно заботимся о долгосрочном благополучии футбола в нашей стране. РФС уделяет особое внимание системе образования в футболе. Есть запрос на знания от футбольного сообщества. Поэтому главная цель — организация непрерывного развития навыков и компетенций футбольных профессионалов и специалистов.

Баранову в российском футболе хорошо знают — она начинала в пресс-службе РФС, сотрудничала со многими международными специалистами, в числе которых Фабио Капелло, Роберто Розетти, Хосе Мария Гарсия Аранда и другие. Работала в ФИФА, где в том числе занималась организацией ЧМ-2018 в России. Ирина успешно прошла обучение по международной магистратской программе FIFA Masters по менеджменту, юриспруденции и гуманитарным наукам в спорте. Во время обучения получила приглашение стать официальным представителем Центра спортивных исследований (CIES) и запустить программу FIFA/CIES в России. Потом решила сменить сферу деятельности, но, как говорит сама, футбол ее просто так не отпустил. И она вернулась в РФС уже в новом качестве.

Но ею одной список известных лиц в академии не исчерпывается. Тренерское направление работы, например, возглавляет не кто-нибудь, а Сергей Овчинников — один из лучших вратарей в истории российского футбола, после завершения карьеры имеющий уже и солидную тренерскую биографию. Его приход в академию стал большим шагом для обеих сторон.

— Для нас очень важно, что у нас во главе процесса стоят люди, сами игравшие на высоком уровне и прошедшие всю еще советскую школу, начиная с низших ступеней, — считает Баранова. — Ни у кого нет сомнений, что Овчинников — футбольный человек до мозга костей. И он не просто так получил прозвище Босс. К тому же Сергей проделал большой путь как личность и очень изменился после завершения игровой карьеры, работая на разных позициях — от тренера основных команд футбольных клубов до руководителя футбольных академий в России.

Работающий вместе с Овчинниковым словак Александр Венцель в России не так известен. Но в Европе он фигура очень значимая. Сын победителя Евро-1976, основной вратарь сборной Словакии в 90-х, он больше 10 лет выступал во Франции, в «Страсбуре» был одноклубником Александра Мостового. А после завершения карьеры уже больше 20 лет является тренером-инструктором ФИФА и УЕФА. В РФС очень хотели найти именно такого специалиста — с большим опытом работы по организации тренерского образования в Европе и при этом хорошо понимающего российский менталитет.

— Венцель и Овчинников сейчас ключевые сотрудники отдела подготовки тренеров академии и движущая сила этого направления работы, — рассказывает Баранова. — У меня часто спрашивают: «Почему вратари?» Скажу так: именно вратарь — первый человек после тренера, который видит на поле игру своей команды целиком. Также на них лежит огромная ответственность, ведь часто говорят — забивает команда, а пропускает вратарь. Это тоже сказывается затем в жизни и в последующей работе.

Также большую помощь академии оказывает вице-президент РФС и легенда отечественного футбола Никита Симонян, возглавляющий аттестационную комиссию. Посещая регулярно занятия учебных групп слушателей на лицензии УЕФА, он отметил, что слушатели глубоко вовлечены в процесс, а также не стесняются вести дискуссии между собой, обсуждать различные нюансы профессии.

Частые гости академии — действующие тренеры. Своим опытом делились Леонид Слуцкий, Владимир Федотов, Андрей Талалаев, Игорь Симутенков, другие. А мэтры тренерского цеха, такие как Борис Игнатьев, Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, выразили готовность выступить в роли менторов для молодых коллег. В качестве приглашенных преподавателей к образовательному процессу постоянно привлекаются авторитетные эксперты по различным направлениям: кандидат биологических наук, специалист по физиологии Владимир Алексеев, тренер по физической подготовке «Локомотива» Сергей Алексеев, тренер по физической подготовке «Зенита» Мария Бурова, психолог Людмила Кирсанова (Ясенецкая), другие. За полтора года лекции в онлайн-формате провели и многие зарубежные специалисты. Среди них глава Службы УЕФА по тренерскому образованию Франк Людольф, технический советник УЕФА Паки Боннер, бывший технический директор Футбольной ассоциации Англии Лес Рид, руководитель тренерской группы по физической подготовке национальной сборной Швеции и консультант английского футбольного клуба «Лестер» Поль Больсом, технический директор Федерации футбола Франции (ФФФ) Юберт Фуренье, руководитель тренерского образования и тренер национальных сборных команд ФФФ Франк Тивилье, спортивный директор ФФФ и главный тренер юношеской сборной (U-17) Лионель Руксель, директор по развитию Королевского футбольного союза Нидерландов Арт Лангелер, руководитель академии «Аякса» Корне Грунендейк, руководитель тренерского образования Бельгийской федерации футбола Крис ван дер Хаеген и другие.

Новый старт

Интересно, что в 2021 году на некоторое время работа по обучению тренеров на лицензии была полностью остановлена. Как объясняет Баранова, необходимо было взять паузу и полностью проанализировать текущее состояние дел. К тому же годом ранее вышла новая редакция тренерской конвенции УЕФА — основополагающего документа для организации обучающего процесса. В нем четко регламентированы требования и детально прописаны все условия.

В итоге в РФС пришли к выводу, что система образования тренеров, сформировавшаяся в стране больше двух десятков лет назад и во многом стихийно, движется по накатанной. Было решено ее осовременить, при этом не теряя национальной идентичности и традиций, плюс наладить более тесное взаимодействие с ФИФА и УЕФА. Задача просто скопировать чью-то модель никогда не стояла — нужно было изучить лучший зарубежный опыт и понять, что возможно применить у нас с учетом различных факторов.

— Мы проводили анализ ситуации, общались с тренерским сообществом — как с молодыми специалистами, так и с заслуженными ветеранами, — говорит Баранова. — Провели консультации со многими футбольными федерациями, не только из Европы. Это и мировые державы, и страны, которые в последние годы добились большого прогресса по всем показателям развития футбола, — Дания, Швеция. Кстати, безумно приятно — на наши запросы многие отвечали, что за основу они взяли ту систему, которая использовалась в СССР. Помогли в этом и оте­чественные специалисты, многие из которых в девяностые уехали за рубеж и работали там. Но главный момент — удивительно, с какой теплотой люди выходят на связь и готовы делиться информацией и опытом. А как ты их усвоишь, зависит уже от тебя. Нельзя просто все скопировать и добиться такого же результата. Необходимо приобрести свою идентичность.

И летом 2021 года Академия РФС заработала уже в полноценном режиме — все условия для ее работы были созданы. Написаны новые программы подготовки под мониторингом и контролем со стороны УЕФА, набраны слушатели, которых сейчас в разных группах более 120 человек. Очень интересно, что среди них есть известные всем имена. Так, в первый набор на лицензию категории PRO входят еще недавно выступавшие за сборную России Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Александр Кержаков, Роман Шаронов. А также Сергей Первушин, Олег Кузьмин, Олег Яровинский. Учится в академии и известный спортивный врач Эдуард Безуглов, который одновременно выступает в качестве эксперта по вопросам медицины.

Кстати, важный нюанс — бывшие профессиональные игроки имеют возможность не начинать обучение с азов, а подтверждать свое знание футбола. Те, кто не менее 10 лет отыграл на профессиональных контрактах, могут начать обучение с лицензии В-УЕФА. А если у вас есть больше 20 матчей за национальную команду или больше 300 встреч в РПЛ и еврокубках — можно сразу начать с совместной программы на лицензию В-УЕФА + А-УЕФА.

Так как тренерское мастерство — прикладная дисциплина, то в ходе обу­чения проводится большое количество практических занятий. Кроме того, большое значение имеет работа между учебными отрезками, которые называются модулями. В это время слушателей академии делят на небольшие группы по четыре-пять человек, которые постоянно общаются между собой и рассказывают о применении полученных знаний в непосредственной работе. Организация тренировок, анализ игры — это возможность взглянуть на себя чужими глазами.

Первые выпускники у академии появятся уже нынешней весной, но, кроме этого, ведется работа и по переподготовке кадров. После обновления тренерской конвенции УЕФА обычно дает три года национальным федерациям для синхронизации с новой системой, в том числе и по структуре используемых лицензий. Но в связи с пандемией Академия РФС смогла согласовать расширенный переходный срок до 31 декабря 2024 года. После этой даты большая часть выдававшихся ранее национальных лицензий РФС уйдет в историю.

— При этом встал вопрос, что делать с теми, у кого сейчас продолжают действовать лицензии старого образца, — напоминает Баранова. — Здесь УЕФА пошел нам навстречу, и в этом, я считаю, есть большая заслуга РФС (коллектива академии). Мы не будем полностью переучивать людей. У них будет возможность пройти повышение квалификации и переаттестацию. Это и гораздо дешевле, и быстрее — процесс занимает два-три дня, в отличие от полного обучения на саму лицензию УЕФА, зависит только от категории. В данный момент переаттестацию должны пройти более 4 тысяч специалистов.

Также в декабре прошлого года Академия РФС провела онлайн-конференцию для тренеров, работающих в детском массовом футболе, и объ­явила о запуске русской версии совместно с УЕФА уникального интерактивного проекта iCoachKids. Это бесплатный онлайн-курс, рассчитанный на тренеров, но также очень полезный и родителям, чьи дети занимаются футболом, и волонтерам, и другим людям, имеющим отношение к детскому спорту.

Дорога в ВУЗы и тренерское сообщество

Кстати, в будущем программа обучения тренеров начальных уровней будет расширена за счет большого числа студентов российских спортивных вузов. Планируется, что они благодаря ранней специализации смогут получать не просто дипломы о высшем образовании, а выходить из альма-матер уже готовыми к работе на достаточно высоком уровне.

— Мы уже разговариваем об этом с Минспортом России, — рассказывает Баранова. — Наконец мы скрестим нашу федеральную систему образования по специальности «тренер-преподаватель» с тренерской конвенцией УЕФА и ее структурой лицензий. Раньше они существовали параллельно — ты получил высшее образование, но если хочешь работать в футболе, в командах, играющих под эгидой РФС, то нужно пройти еще и обучение на тренерскую лицензию.

По словам Барановой, в РФС намерены, не забывая про академическую часть обучения, сделать вузовское образование ориентированным на практическую работу тренером. Уже в университете можно будет проходить обучение не только по основному государственному стандарту, но и по дополнительным модулям и применять эти знания, к примеру, в детском и массовом футболе. В течение всего обучения в университетах планируется дать возможность учиться уже на базовые лицензии УЕФА. И иметь выбор — продолжать путь к высшему уровню профессионального футбола и лицензии PRO-УЕФА или сосредоточиться на элитном детско-юношеском футболе или, например, работе с вратарями. И самое главное — это международная лицензия, с которой можно работать и в других странах.

Практическое обучение в Академии РФС. Пресс-служба РФС

Вопросы трудоустройства выпускников, кстати, занимают важное место в работе академии. Даже УЕФА следит и за тем, чтобы слушатели не пропускали занятий, получая полный объем знаний, и за тем, где эти знания потом будут применяться. С точки зрения европейской ассоциации, если человек решил связать жизнь с футболом, то упускать его уже нельзя. Напротив, надо помогать найти свое место вне зависимости от пола, возраста и других факторов.

— Логично, что мы обучаем наших слушателей для того, чтобы они могли применить полученные знания и навыки в области футбола, — говорит Баранова. — Но РФС как общественная организация должен заботиться о развитии футбола в целом, а клубы смотрят гораздо уже, ведь у них свои задачи. Поэтому сначала нужно поменять сложившиеся стереотипы мышления касательно качества обучения тренеров. Это станет возможным, когда наши выпускники начнут давать результат там, куда они пойдут работать. И надеемся, что наша работа принесет плоды на футбольных полях, в том числе и среди профессионалов.

Кстати, вопрос создания сообщества из тех, кто прошел через Академию РФС, для ее руководства тоже является одним из первоочередных. Именно поэтому российские топ-тренеры постоянно выступают на занятиях, а члены их тренерских штабов проходят здесь обучение. Таким образом, это не просто учебное заведение, это настоящая площадка для возрождения и развития тренерской школы в нашей стране.

— Все тренеры, прошедшие обучение, через три года должны подтверждать свою лицензию — это немаловажный момент, — напоминает Баранова. — Раньше раз в три года специалисты проходили курсы повышения квалификации, если говорить простым языком. Сейчас мы хотим давать возможность тренерам в течение этих трех лет непрерывно участвовать и вовлекаться в наши мероприятия — на постоянной основе проводить семинары, круглые столы, конференции. Набирая за это участие и вовлеченность специальные баллы — в общей сложности должно быть более 16 академических часов за три года. И накопив их в определенном количестве, претендовать на автоматическое продление лицензии. Для нас важно быть в непрерывной связи с каждым тренером. Мы и так постоянно в диалоге — что важно нашим слушателям, что им необходимо для работы.

Среди других важных задач академии на ближайшие годы — увеличение числа инструкторов, которым предстоит обучать новых слушателей. Для УЕФА важно, чтобы национальная федерация проводила обучение в реалиях, наиболее приближенных к современному футболу. А для этого просто необходимо иметь в академии квалифицированные кадры.

Академия РФС в цифрах

Обучение тренеров

> 150 человек учится сейчас на лицензии PRO-УЕФА, А-УЕФА, В-УЕФА, С-УЕФА, другие

> 4500 человек пройдет переаттестацию на международные лицензии до 2024 года, из них 1350 — в течение 2022 года

> 250 тренеров ежегодно подтверждают лицензии высших международных категорий УЕФА

Обучение специалистов

> 500 менеджеров клубов РПЛ, ФНЛ-1, ФНЛ-2 и женской суперлиги ежегодно проходят лицензирование и подтверждают свои компетенции

> 200 представителей футбольного сообщества обучаются по программам повышения квалификации и дополнительного образования

Обучение судей

> 100 молодых арбитров прошли обучение по программе «Таланты и наставники»