Почему расширение РПЛ — позор. А заменить еврокубки должен Кубок лиги

Обозреватель «СЭ» — о главных темах предстоящего во вторник заседания исполкома РФС.

Мнение

Резолюция РФС, разосланная в клубы

Сегодня на исполкоме РФС будет битва. Битва даже не за узкую тему расширения, а за футбольный закон, именуемый регламентом. Если «Рубин» с «Арсеналом» оставят в премьер-лиге, регламент официально превратится в туалетную бумагу. И вылетать/не вылетать, а также решать другие задачи клубы будут по мере их влиятельности. В зависимости от того, существует ли кабинет, в который можно зайти вылетевшим из РПЛ — и выйти оттуда с обещанием «правильного» решения или без такого обещания.

По данным на вчерашний день, руководство РФС было категорически против расширения лиги. В тексте неофициальной резолюции футбольного союза по поводу расширения, неделю назад разосланной по клубам, сказано (цитирую дословно): «Увеличение клубов РПЛ до 18 клубов — губительно; вариант снижает среднюю интенсивность матчей, разбавляет ценность бренда РПЛ и не создает принципиально новых коммерческих возможностей». Над формулировкой, конечно, можно посмеяться, но суть абсолютно верна.

Так что, если сегодня союз примет другое решение, значит, точно что-то изменилось в самый последний момент. При таком сценарии кому-то из сторонников расширения явно посодействовали. И я бы тут не стал недооценивать не только «Рубин», но и «Арсенал», пусть шума из Тулы мы не слышим. Мне кажется, там просто сидят более опытные в подобных взаимоотношениях люди, которые знают, что важные вопросы нужно решать в тишине.

В Казани же решили ныть и выпрашивать себе щедрый бюджет РПЛ следующего сезона максимально публично. Судя по прошедшей в понедельник пресс-конференции гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова длиной в три с половиной часа и тонне приведенных им цифр, примерно такой же перформанс нытья ждет и руководящий орган российского футбола.

Слышим мы и сторонников Сайманова — так, спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявляет: «Такой клуб, как «Рубин», терять нельзя. Надо искать решение». А один из величайших клубов страны «Динамо» можно было терять шесть лет назад? А «Торпедо», клуб уж точно легендарнее «Рубина», — не припоминаю в Казани Стрельцова, Воронина и Валентина Иванова — причем дважды? А «Спартак», пусть уже и в далеком 1976-м? Что за бредовая логика?

И вообще, что значит — «терять»? Вылетели — будьте любезны в ФНЛ, стройтесь заново в «лучшей лиге мира», выигрывайте ее, возвращайтесь в элиту. Есть правила, по ним играют в любую игру. А если их игнорируют, то это уже не правила.

Мы вот сейчас по «Динамо» видим, что вылет, пусть и не сразу, заставил перезагрузиться, создать новую и здоровую модель. И вот бело-голубые в тройке. И почему-то не просят РФС отдать им второе место, потому что у них выбыли защитник Ордец (кстати, единственный в топ-20 по показателям Instat представитель «Динамо») и тренер Воронин, а у «Сочи» не выбыл никто.

А кто виноват, что «Рубин» годами жил только сегодняшним днем, все деньги тратил на легионеров и об академии думал по остаточному принципу? Сергей Галицкий, который сделал все так, чтобы в нужный момент пацаны из системы клуба, да еще и вместе с тренером оттуда же, заняли места иностранцев и оказались четвертыми, обыграв и опередив ЦСКА с «Локомотивом»?

Александр Ломовицкий. ФК «Рубин»

Когда пишу об этом — в ответ слышу: а как же, мол, защитник Данил Степанов, воспитанник казанского футбола, проигравший конкуренцию в «Рубине» и ушедший в Тулу? Бог ты мой, нашли одного-единственного, и то не прошедшего, — огромное достижение для города-миллионника. Особенно если сравнить с тем же «Краснодаром» или даже не городской, а районной московской академией «Чертаново», десятки футболистов которых играют сейчас РПЛ.

То, что устроил «Рубин» и его союзники, иначе, как стыдом, назвать нельзя. Любая замена правил по ходу игры, а тем более когда она закончилась, — это жульничество. Какие бы ни были при этом приведены аргументы. Включая мартовское голосование самих клубов. Тут важно понимать, что в марте клубы проголосовали 10:5 («Спартака» на том совещании не было) не за расширение, а за мораторий, то есть за невылет. И уже дальше, когда речь зашла о нарушении прав клубов ФНЛ, о которых никто не подумал, появилась тема расширения. То есть до сегодняшнего дня никаких голосований на тему расширения не было.

19 мая на общем собрании РПЛ подняли вопрос: почему бы не проголосовать? На тот момент, по имеющейся информации, как минимум девять клубов были готовы выступить против расширения и даже отправить в РФС коллективное письмо на эту тему (после написания материала «РБ Спорт» дал информацию, что такое письмо все же было отправлено. — Прим. «СЭ»). При этом самые противоречивые сведения касались позиции «Ростова», который в эту девятку не входил. Якобы президент клуба Арташес Арутюнянц дал слово президенту РФС Александру Дюкову выступить против расширения, а спортивный директор Алексей Рыскин был за него из соображений поддержки дружественного «Рубина». На самом собрании в пользу расширения высказывался гендир «Уфы» Шамиль Газизов.

Но в итоге голосования не случилось. Если бы оно было уже после сезона, с большой долей вероятности из числа сторонников расширения в противоположный лагерь ушел бы и «Нижний Новгород». «Урал», скорее всего, остался бы, но только потому, что категоричные заявления его президента Григория Иванова сделали «переобувание» невозможным. Так или иначе, даже этот невразумительный аргумент — мнение клубов — сейчас нельзя назвать актуальным.

При этом у расширения не может быть и экономических обоснований. Более того, это коммерчески невыгодно всем, кроме двух клубов — его выгодоприобретателей. Хотя бы по той причине, что сумма телеконтракта будет делиться не на 16, а на 18, то есть все остальные клубы получат меньше, чем должны были, а основной вещатель из-за расширения увеличивать согласованную ранее сумму не будет. Более того, он еще и вычтет с клубов дополнительные деньги за производство телевизионного сигнала в лишних матчах.

Судья Сергей Карасев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Намного сложнее станет решать вопрос с судьями — их и так сегодня с учетом ежетуровых наказаний едва хватает (на каждой игре нужен ведь и главный судья, и ассистенты, и резервный, и ВАР, и АВАР), а в случае расширения нужно будет задействовать еще на шесть человек больше. Где их взять?

Далее в резолюции РФС точно подмечено: «...не создает принципиально новых коммерческих возможностей». Откуда им взяться, если к каждому туру просто добавится один плохой матч? Ведь в случае расширения лига пополнится двумя не сильными, а слабыми командами. И если даже сейчас половину тура смотреть невозможно и у этой половины — жутчайшие телерейтинги, то что будет при 18 командах?

Когда мы слышим пафосную риторику о том, что в самой большой стране мира не может быть так мало команд, то надо четко понимать: это говорят люди, которых интересует не развитие футбола этой самой страны, а только собственные интересы и «вкусный» бюджет клуба премьер-лиги.

Лучший выход

На общем собрании РПЛ 19 мая была создана рабочая группа по проработке организации Кубка лиги — нового коммерческого турнира, призванного, конечно, не заменить еврокубки и матчи сборной, но заполнить возникшие паузы. Ее руководителем стал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, подтвердивший этот факт в СМИ, заместителем — его коллега из ЦСКА Роман Бабаев. Фигуры серьезные, статусные, и это позволяет рассчитывать на то, что за полтора месяца они найдут и титульного спонсора, и букмекера, и телевещателя.

Стадионы и клубы надо загружать — и крайне желательно с материальной выгодой. В разосланной лигой по командам презентации Кубка лиги обозначено пять вариантов развития событий с их основными плюсами и минусами:

— 16 команд в РПЛ по прежней двухкруговой схеме плюс Кубок лиги;

— изменение формата РПЛ с добавлением трех отдельных соревнований на втором этапе;

— изменение формата РПЛ с делением на восьмерки на втором этапе;

— изменение формата РПЛ с учетом временного отказа от авиаперелетов;

— расширение РПЛ до 18 команд.

Основной упор инициаторы Кубка лиги делают на бизнес-составляющую. Разница с любым изменением формата РПЛ состоит, например, в том, что «продать» потенциальным спонсорам отдельный турнир проще, чем добиться увеличения сумм по действующим контрактам: с чего бы тому же основному вещателю, и без того резко поднявшему сумму телеконтракта как раз с нового сезона, доплачивать за увеличение числа матчей, даже если это будет финальная восьмерка? Хотя ярких афиш в этом случае тоже будет много, и это — объективно заслуживающий рассмотрения вариант.

Но также и необычная формула предлагаемого Кубка с double elimination, то есть вторым шансом в случае осечки на любом из этапов, предусматривает более двадцати матчей уровня АА, то есть условные «Спартак» — «Динамо» или «Зенит» — ЦСКА, которые будут интересны зрителям и дадут больше возможностей клубам заработать. И даже если клубы будут использовать Кубок лиги для того, чтобы ротировать состав и давать больше шансов молодежи, это только поможет созданию более многочисленной и боеспособной обоймы у всех клубов.

29.05.2022 | Спартак — Динамо

Эта формула, широко используемая в киберспорте и популярная среди молодежи, закроет сразу 18 слотов, обычно предусмотренных для еврокубков и сборной (два в июле, три в августе, один-два в сентябре, три в октябре, три в марте — апреле, четыре в мае — июне), что намного больше, чем если бы команды играли по обычной кубковой системе. И больше, пусть и не настолько, чем если бы формула повторяла обычную еврокубковую — хотя такой вариант также рассматривается. Но для создателей Кубка лиги главное — не формат, а подход. Бизнес-логика, согласно которой более частое использование стадионов и наличие регулярных крутых «оберток» приведет к большим заработкам.

Когда Александр Алаев, президент ФНЛ и, по упорным слухам, кандидат на то, чтобы заменить Ашота Хачатурянца на посту президента РПЛ, неодобрительно высказывается об идее Кубка лиги и главным аргументом приводит ущерб интересам «настоящего и самобытного», как он выразился, Кубка России, то логика тут выглядит весьма странно. Почему Кубок лиги в Англии не мешает интересам старейшего футбольного турнира на планете — Кубка Англии? Какое отношение имеет коммерческое соревнование, в котором участвуют только клубы РПЛ, к традиционному турниру команд всех дивизионов?

Турниру, коммерческая составляющая которого, кстати, сомнительна. Нынешний БЕТСИТИ Кубок России «вытащил» выход в финал «Спартака» и «Динамо» впервые за 72 года. Это создало огромный ажиотаж, и то РФС не удалось организовать все так, чтобы билеты в «Лужники» не оказались в руках перекупщиков. Но если бы, допустим, в финале «Алания» играла с «Енисеем», кем было бы заполнять «Лужники»? Расходы тогда превзошли бы доходы, и не исключаю, что футбольному союзу в спешке пришлось бы искать намного более компактную арену.

Аргументация Алаева по Кубку лиги (который, надо отдать ему должное, очень четко и жестко высказался на тему расширения) сродни тому, чтобы говорить: если наш автопром изготавливает плохие машины, для их улучшения надо запретить иномарки, а не работать над улучшением своего продукта.

А публичные вопросы президента ФНЛ к экономической составляющей нового турнира имеют, конечно, право на существование. Но они просто не подразумевают моментальных ответов. В стране достаточно компаний и тем более букмекерских контор, которые не задействованы в спонсорских пакетах чемпионата и БЕТСИТИ Кубка России — и будут заинтересованы в рекламе на матчах нового турнира. В конечном счете тот же основной вещатель, за последние месяцы потерявший права на многие зарубежные футбольные соревнования и вынужденный занимать много эфирного времени разными фильмами, наверняка всерьез рассмотрит новую возможность для заполнения эфирной сетки.

Естественно, реализуемость планов РПЛ по спонсорству турнира покажет только практика, но пока в лиге убеждены, что даже команда, которая проиграет все до единого матчи (их у каждого клуба будет минимум шесть), сможет в худшем случае заработать 64 миллиона рублей — а это больше, чем получает обладатель Кубка России. Победитель суперфинала в «Лужниках» — минимум 222 миллиона. В целом клубы должны заработать совокупно от 1,1 до 2,15 миллиарда рублей за сезон.

Квинси Промес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Если эти расчеты не окажутся маниловщиной, то все клубы, естественно, будут за Кубок лиги не двумя, а десятью руками. Уже сейчас к турниру проявляют интерес одна крупная госкорпорация и несколько букмекеров. Клубам также выгодно будет за ту же зарплату увеличить загрузку футболистов, которая у топ-клубов станет меньше из-за отсутствия еврокубков.

Кубок лиги изначально позиционируется как турнир временный, заменяющий еврокубки. И в его презентации, разосланной лигой в клубы, подчеркивается: «Обособленность турнира позволяет обеспечить его скорую организацию и оперативное прекращение». Тогда как изменения, внесенные в чемпионат страны, потом сложнее корректировать обратно, особенно если это будет расширение РПЛ. А появление, допустим, финальной восьмерки непросто состыковать с международным календарем, в то время как коммерческий турнир может проводиться когда и где угодно.

Повторю то, о чем говорил уже не раз. Уход нашего футбола из Европы — это плохо. Но можно жаловаться на все и всех по казанскому методу и выпрашивать незаслуженные подачки. Можно сидеть на пятой точке ровно, просто ждать, когда худшие времена закончатся, и ничего не делать, — вот только ждать этого можно долго и за это время потерять вообще все. А можно придумать что-то нестандартное и интересное, что поможет хотя бы в какой-то степени компенсировать потери.

Кубок лиги выглядит для меня третьим и единственно правильным вариантом. Но еще важнее на исполкоме РФС избежать расширения лиги.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.