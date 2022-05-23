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Президент «Урала»: «Теперь в РПЛ будет пять московских команд. А остальная Россия? Надо расширяться до 18-20 клубов»

Президент «Урала» Иванов считает, что РПЛ должна расширяться до 18 или 20 клубов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Григорий Иванов хотел бы, чтобы в РПЛ играло больше команд со всей России.
Фото ФК «Урал»
Григорий Иванов и Игорь Шалимов.
Фото ФК «Урал»
Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты «Урала».
Фото ФК «Урал»
Болельщик со стаканом пива.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сегодня в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция президента «Урала» Григория Иванова.
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Итоги сезона

— Мы заняли 12-е место. Сезон получился неоднозначным, одним из сложнейших в истории «Урала». Несколько туров мы находились на последнем месте, но справились. Большое спасибо ребятам, тренерскому штабу, болельщикам. Считаю, на финише чемпионата мы стали показывать очень качественный футбол. Наконец-то у нас появилась игра, которой не было ни в первом круге, ни в начале второго. Самое главное — мы радовали зрителей своей игрой. И болельщик ответил нам взаимностью. Мы собирали полный стадион на матчах с Уфой и Казанью. Наш город и наша область достойны того, чтобы команда осталась в РПЛ.

Останется ли Шалимов?

В конце сезона мы выиграли пять матчей из четырех. Считаю, тренерский штаб поступил верно, перейдя на игру в четыре защитника. Я за атакующий футбол. Думаю, Игорь Михайлович привык к нашей команде. Нашел нужные слова для ребят. Мы не ищем нового тренера. У Шалимова еще год действует контракт. Все зависит от него, от его работы. В конце мая или в начале июня состоится совет директоров. Нам поставят задачи. Если Игорь Михайлович будет справляться, может быть, продлим соглашение еще на год.

Григорий Иванов и Игорь Шалимов. Фото ФК "Урал"
Григорий Иванов и Игорь Шалимов.
ФК «Урал»

О бюджете и спонсорах

Трубная металлургическая компания точно остается с командой. Свердловская область нас, конечно, не бросит. А дальше будем смотреть. Пока точно не знаю, когда состоится совет директоров. Нам надо понимать, как комплектоваться дальше. Время быстро пролетит, скоро новый сезон. В ближайшее время должны собраться.

Вернется ли из Польши Аугустыняк

— Ищем нападающего, нам нужно укрепить позиции правого и центрального защитников. Ищем исполнителя в опорную зону. Не знаем, как будет развиваться ситуация с Аугустыняком. Мы с ним говорили, хотим, чтобы он остался. Но по не зависящим от нас и от него причинам Рафал сейчас поехал домой и сказал, что даст нам ответ через неделю. В Польше напряженная ситуация... Будет досадно, если его потеряем.

О Помазуне

У Ильи закончилась аренда. Мы сейчас ведем переговоры с ЦСКА по нему. На днях московский клуб продлил контракт с Игорем Акинфеевым, поэтому мы хотим оставить Помазуна в «Урале». Думаю, все решится в положительную сторону. Постараемся даже его выкупить у ЦСКА.

Илья Помазун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Помазун.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О Шатове

Олег поехал отдохнуть домой. В конце недели будем говорить о его будущем. У него семья в Санкт-Петербурге, трое детей. Посмотрим, что он скажет, как у него со здоровьем. Он выбирает. Но я надеюсь, что Олег к нам приходил не на полгода, а продлит с нами контракт.

О сборах

Сборы проведем в Екатеринбурге. Как показала практика, лучше проводить тренировки дома, а не тратить деньги. Летом у нас здесь все условия, поля, база. Команда соберется 15 июня. Чемпионат стартует 17 июля. Месяца на подготовку вполне хватит.

Цели на новый сезон

Мы хотим бороться за попадание в восьмерку. Где-то нам в прошедшем сезоне не повезло. Там поставили пенальти, там не назначили... Могли быть выше в таблице. В принципе хотим оказаться в первой восьмерке. Хотя, конечно, с тем же «Зенитом» соперничать тяжело. У Питера бюджет раз в 18 больше нашего.

Болельщик со стаканом пива. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Болельщик со стаканом пива.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О продаже алкоголя на стадионах

— Я в этом ничего страшного не вижу. Разговор в основном идет про пиво. Ведь сейчас что происходит? Человек до матча покупает литр пива. И пока он его не выпьет у стадиона, он на арену не заходит. И приходит уже немного таким... Выпившим. А если будет знать, что во время матча может купить бокал пива, то что в этом плохого?

Помню времена, когда на стадионе в бутылках продавали и более крепкие напитки, но никто ничего на поле не бросал. Все было цивильно. Болельщики же нормальные люди. Мы должны им доверять. У нас много камер. Если человек себя как-то повел неправильно, его выводят. Получит какой-то штраф. Пиво — напиток болельщиков!

О расширении РПЛ

Я и сейчас за расширение РПЛ до 18 команд. Даже после того, как «Урал» остался в премьер-лиге. Своей точки зрения не меняю. Наша страна достойна иметь больше команд. У нас столько городов... А так, получается, каждый четвертый клуб может покинуть элитный дивизион. Почему наши тренеры боятся ставить в состав молодежь? Боятся вылететь! Потому что давит результат. Завтра его выгонят с работы — пойди попробуй найди новую. Сейчас у нас в РПЛ будет пять московских команд из 16. Но российский футбол — это не только столица. Получается, можно просто ездить на автобусе вокруг Москвы?

А что делать с остальными регионами? Надо чтобы во всей стране был футбол, команды из провинции имели шанс попасть в элитный дивизион. Когда проходят кубковые матчи, в регионах собирается полный стадион. Да можно даже до 20 команд расшириться. С календарем проблем не возникнет. Зато новые команды будут биться с большими клубами. Возьмите «Урал». Мы в этом году в Москве проиграли только «Спартаку». Победили «Локомотив», «Динамо», сыграли вничью с ЦСКА, хотя там, если помните, был судейский скандал. Но мы же конкурируем! Сыграли вничью с «Зенитом». Та же «Уфа» способна отбирать очки, доказывает это.

Футболисты «Урала». Фото ФК «Урал»
Футболисты «Урала».
ФК «Урал»

О Кубке лиги

Хотелось бы какой-то конкретики. Пока мы лишь слышим о такой идее, не более. Но думаю, лучше было бы расширить лигу до 18 команд. Появятся еще четыре игры в чемпионате. Разве плохо? Думаю, в Кубке лиги не будем выставлять оптимальный состав, дадим шанс молодежи. Чемпионат важнее. Посмотрим.

Игорь Шалимов
Илья Помазун
Олег Шатов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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