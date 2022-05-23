Президент «Урала»: «Теперь в РПЛ будет пять московских команд. А остальная Россия? Надо расширяться до 18-20 клубов»

Григория Иванова. Сегодня в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция президента «Урала»

Итоги сезона

— Мы заняли 12-е место. Сезон получился неоднозначным, одним из сложнейших в истории «Урала». Несколько туров мы находились на последнем месте, но справились. Большое спасибо ребятам, тренерскому штабу, болельщикам. Считаю, на финише чемпионата мы стали показывать очень качественный футбол. Наконец-то у нас появилась игра, которой не было ни в первом круге, ни в начале второго. Самое главное — мы радовали зрителей своей игрой. И болельщик ответил нам взаимностью. Мы собирали полный стадион на матчах с Уфой и Казанью. Наш город и наша область достойны того, чтобы команда осталась в РПЛ.

Останется ли Шалимов?

В конце сезона мы выиграли пять матчей из четырех. Считаю, тренерский штаб поступил верно, перейдя на игру в четыре защитника. Я за атакующий футбол. Думаю, Игорь Михайлович привык к нашей команде. Нашел нужные слова для ребят. Мы не ищем нового тренера. У Шалимова еще год действует контракт. Все зависит от него, от его работы. В конце мая или в начале июня состоится совет директоров. Нам поставят задачи. Если Игорь Михайлович будет справляться, может быть, продлим соглашение еще на год.

Григорий Иванов и Игорь Шалимов. ФК «Урал»

О бюджете и спонсорах

Трубная металлургическая компания точно остается с командой. Свердловская область нас, конечно, не бросит. А дальше будем смотреть. Пока точно не знаю, когда состоится совет директоров. Нам надо понимать, как комплектоваться дальше. Время быстро пролетит, скоро новый сезон. В ближайшее время должны собраться.

Вернется ли из Польши Аугустыняк

— Ищем нападающего, нам нужно укрепить позиции правого и центрального защитников. Ищем исполнителя в опорную зону. Не знаем, как будет развиваться ситуация с Аугустыняком. Мы с ним говорили, хотим, чтобы он остался. Но по не зависящим от нас и от него причинам Рафал сейчас поехал домой и сказал, что даст нам ответ через неделю. В Польше напряженная ситуация... Будет досадно, если его потеряем.

О Помазуне

У Ильи закончилась аренда. Мы сейчас ведем переговоры с ЦСКА по нему. На днях московский клуб продлил контракт с Игорем Акинфеевым, поэтому мы хотим оставить Помазуна в «Урале». Думаю, все решится в положительную сторону. Постараемся даже его выкупить у ЦСКА.

Илья Помазун. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О Шатове

Олег поехал отдохнуть домой. В конце недели будем говорить о его будущем. У него семья в Санкт-Петербурге, трое детей. Посмотрим, что он скажет, как у него со здоровьем. Он выбирает. Но я надеюсь, что Олег к нам приходил не на полгода, а продлит с нами контракт.

О сборах

Сборы проведем в Екатеринбурге. Как показала практика, лучше проводить тренировки дома, а не тратить деньги. Летом у нас здесь все условия, поля, база. Команда соберется 15 июня. Чемпионат стартует 17 июля. Месяца на подготовку вполне хватит.

Цели на новый сезон

Мы хотим бороться за попадание в восьмерку. Где-то нам в прошедшем сезоне не повезло. Там поставили пенальти, там не назначили... Могли быть выше в таблице. В принципе хотим оказаться в первой восьмерке. Хотя, конечно, с тем же «Зенитом» соперничать тяжело. У Питера бюджет раз в 18 больше нашего.

Болельщик со стаканом пива. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О продаже алкоголя на стадионах

— Я в этом ничего страшного не вижу. Разговор в основном идет про пиво. Ведь сейчас что происходит? Человек до матча покупает литр пива. И пока он его не выпьет у стадиона, он на арену не заходит. И приходит уже немного таким... Выпившим. А если будет знать, что во время матча может купить бокал пива, то что в этом плохого?

Помню времена, когда на стадионе в бутылках продавали и более крепкие напитки, но никто ничего на поле не бросал. Все было цивильно. Болельщики же нормальные люди. Мы должны им доверять. У нас много камер. Если человек себя как-то повел неправильно, его выводят. Получит какой-то штраф. Пиво — напиток болельщиков!

О расширении РПЛ

Я и сейчас за расширение РПЛ до 18 команд. Даже после того, как «Урал» остался в премьер-лиге. Своей точки зрения не меняю. Наша страна достойна иметь больше команд. У нас столько городов... А так, получается, каждый четвертый клуб может покинуть элитный дивизион. Почему наши тренеры боятся ставить в состав молодежь? Боятся вылететь! Потому что давит результат. Завтра его выгонят с работы — пойди попробуй найди новую. Сейчас у нас в РПЛ будет пять московских команд из 16. Но российский футбол — это не только столица. Получается, можно просто ездить на автобусе вокруг Москвы?

А что делать с остальными регионами? Надо чтобы во всей стране был футбол, команды из провинции имели шанс попасть в элитный дивизион. Когда проходят кубковые матчи, в регионах собирается полный стадион. Да можно даже до 20 команд расшириться. С календарем проблем не возникнет. Зато новые команды будут биться с большими клубами. Возьмите «Урал». Мы в этом году в Москве проиграли только «Спартаку». Победили «Локомотив», «Динамо», сыграли вничью с ЦСКА, хотя там, если помните, был судейский скандал. Но мы же конкурируем! Сыграли вничью с «Зенитом». Та же «Уфа» способна отбирать очки, доказывает это.

Футболисты «Урала». ФК «Урал»

О Кубке лиги

Хотелось бы какой-то конкретики. Пока мы лишь слышим о такой идее, не более. Но думаю, лучше было бы расширить лигу до 18 команд. Появятся еще четыре игры в чемпионате. Разве плохо? Думаю, в Кубке лиги не будем выставлять оптимальный состав, дадим шанс молодежи. Чемпионат важнее. Посмотрим.