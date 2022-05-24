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«Когда говорят, что Дженифер Энистон не очень, меня трясет!» Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах.
Мы послушали его за вас.

Нападающий Артем Дзюба запустил подкаст, в котором обсуждает кино и сериалы с актером Максимом Лагашкиным. «СЭ» послушал выпуски «Дзюбакаста» и собрал главные хайлайты.

Кадр из&nbsp;трейлера фильма &laquo;Стрельцов&raquo;. Сказка о футбольном Есенине. Противоречивые впечатления Рабинера о фильме «Стрельцов»

«Стрельцов» и «Тренер»

«Я немножко предвзят, потому что с Сашей Петровым общаюсь и дружу. Он мне нравится. Он попытался... Очень тяжело снять футбольные моменты по-настоящему. Как и хоккейные. Больше футбольного было в фильме Козловского «Тренер». Там в ущерб актерскому [мастерству] он взял людей, которые были футболистами, когда-то играли на том или ином уровне.

Но там тоже были постановочные сцены. Я это вижу как профессионал, но зритель может этого не понять. Мне режет глаз, когда в «Тренере» все поднимают футболки после гола, когда у него умер отец... И что-то мне подсказывает, что к 90-й минуте у кого-то из них могли быть желтые карточки, соответственно, [за снятые майки] получили бы красные.

В «Стрельцове» мне понравилась подача. Но в реальности после тюрьмы он все-таки вышел лысоватый, полноватый. Если бы [актеру] сделали грим, если бы он набрал вес... Сделайте хотя бы грим, накладку лысины! Но он зашел с 70 кг и вышел с 70 кг".

«Легенда 17»

«Есть знакомые, которые лично знали Валерия Харламова и рассказывали, что это действительно неординарная личность, потрясающий хоккеист. Понятно, что в фильме все приукрашено. Но это нормально. Лучше так, чем рассказали бы, что он любил выпить.

Показали сторону его характера: упрямость, упертость, как его не берут и он не сдается. Встает в ворота, ловит и отбивает. Его отправляют куда-то играть — он там забивает, и его возвращают обратно. Показали, какая у него мама влиятельная — испанка, по-моему. Это тоже интересно.

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Но раскрыть всю историю и многогранность тоже было бы круто. Все мы неидеальные. Но такой фильм может замотивировать! Отметил бы, как показали нюансы в раздевалке: когда они приехали вдвоем и начали феерить, а им потом говорят: «Слышь, вы, два залетных фантика, два ландыша небесных! Вы чего тут раздухарились? У нас здесь все четко, спокойно. Нам не надо ни выше, ни ниже — нас все устраивает». Это же действительно так во многих командах!

Но когда они там по канатам куда-то лезли — ну, я не верю в это! Ты же шлепнулся бы! Я в себе тоже физически уверен, но не пошел бы".

Искажение фактов в «Легенде 17» и «Движении вверх»

«Мне это не нравится. Не надо говорить, что фильм основан на реальных событиях. Назовите как угодно: художественный фильм, по мотивам... Здесь я понимаю тех, кто был знаком с реальной историей: когда начинаешь в нее углубляться, то приходишь в ужас. Если вы говорите, что основано на реальных событиях, показывайте то, что было. Либо не называйте так».

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«Теория большого взрыва»

«Не понравился сериал, хотя знаю, что у него очень большая аудитория. Но мне не зашло вообще, не мое. Может, я не люблю этих четырехглазиков щупленьких. Перед всеми искренне извиняюсь».

«Друзья»

«Весь сериал посмотрел, даже несколько раз. Я с детства был восхищен им и по сей день считаю, что это лучшее творение. Так продержаться — на таком пике и топе! Я так был влюблен в Рейчел... С тех пор Дженифер Энистон для меня — все. Если кто-то говорит, что она не очень, я сразу: «Что?! Еще раз мне на ушко скажи!» Меня сразу трясет. Я даже любил Росса депрессивного. Это круто. Посмотрел новый эпизод — такая ностальгия...»

«Это мы»

«Это последнее из того, что меня прямо зацепило. Нет сериала или фильма, во время которого я бы столько плакал. В одной из серий был рекорд — шесть раз я дрогнул и чуть-чуть захлебывался. Был в шоке от этого сериала! Хотя читал отзывы: «Какая ерунда». Но мы сели с супругой и смотрели — оказалось настолько живо и гениально. Я был восхищен, просто в шоке. За одну серию шесть раз всплакнуть — это рекорд!»

2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Артем Дзюба в&nbsp;костюме Дэдпула празднует с&nbsp;одноклубниками чемпионство. Комикс дня. Дзюба отметил чемпионство в костюме Дэдпула

Русские сериалы

«Мне понравилась «Эпидемия». Еще «Перевал Дятлова» — я этой темой интересуюсь и много всего прочитал. Создатели отмечали, что это примерно похоже на правду. Но мне не показалось, что это так. Но снято хорошо: потрясающая работа, передает атмосферу того времени. Держало в напряжении».

Будет ли фильм или сериал про Дзюбу?

«У нас в России признают людей, когда тебя либо уже не стало, либо когда тебе под 80-90 лет. Это было бы интересно, но я об этом не думал. С годами только придет, наверное. Наверняка я оставлю какой-то след, нравится это кому-то или нет.

Хотел бы сам сыграть какую-то роль! Попробовал бы. Это интересно. За рубежом баскетболисты снимаются.

Из иностранных актеров мне нравится Райан Рейнолдс — он играет такого раздолбая, который и себя подколоть может, и всех вокруг".

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О Дэдпуле

«Я вышел на награждение «Зенита» в его костюме и был в шоке, когда меня спросили: «Это Спайдермен?» Я реально хотел вытащить катану, всадить и поднять этого человека. Есть же не только комиксы, но и фильмы...

Райан Рейнолдс лайкнул мое фото в костюме. Мне это польстило! Самое крутое, что всему миру и Европе это зашло, а русским — нет: «Как так можно?» Это говорит о нашей узколобости.

У меня была дилемма: надевать или нет, как клоун буду или нет? Жена говорила: «Да надевай уже!» Надо было помочь, там столько прибамбасов.

Дэдпул — крутой. У него такие самоирония и черный юмор! Персонаж неоднозначный, но он никогда и не говорил, что он положительный герой. Но он мне он нравится".

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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