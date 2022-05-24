«Когда говорят, что Дженифер Энистон не очень, меня трясет!» Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах
Нападающий Артем Дзюба запустил подкаст, в котором обсуждает кино и сериалы с актером Максимом Лагашкиным. «СЭ» послушал выпуски «Дзюбакаста» и собрал главные хайлайты.
«Стрельцов» и «Тренер»
«Я немножко предвзят, потому что с Сашей Петровым общаюсь и дружу. Он мне нравится. Он попытался... Очень тяжело снять футбольные моменты по-настоящему. Как и хоккейные. Больше футбольного было в фильме Козловского «Тренер». Там в ущерб актерскому [мастерству] он взял людей, которые были футболистами, когда-то играли на том или ином уровне.
Но там тоже были постановочные сцены. Я это вижу как профессионал, но зритель может этого не понять. Мне режет глаз, когда в «Тренере» все поднимают футболки после гола, когда у него умер отец... И что-то мне подсказывает, что к 90-й минуте у кого-то из них могли быть желтые карточки, соответственно, [за снятые майки] получили бы красные.
В «Стрельцове» мне понравилась подача. Но в реальности после тюрьмы он все-таки вышел лысоватый, полноватый. Если бы [актеру] сделали грим, если бы он набрал вес... Сделайте хотя бы грим, накладку лысины! Но он зашел с 70 кг и вышел с 70 кг".
«Легенда № 17»
«Есть знакомые, которые лично знали Валерия Харламова и рассказывали, что это действительно неординарная личность, потрясающий хоккеист. Понятно, что в фильме все приукрашено. Но это нормально. Лучше так, чем рассказали бы, что он любил выпить.
Показали сторону его характера: упрямость, упертость, как его не берут и он не сдается. Встает в ворота, ловит и отбивает. Его отправляют куда-то играть — он там забивает, и его возвращают обратно. Показали, какая у него мама влиятельная — испанка, по-моему. Это тоже интересно.
Но раскрыть всю историю и многогранность тоже было бы круто. Все мы неидеальные. Но такой фильм может замотивировать! Отметил бы, как показали нюансы в раздевалке: когда они приехали вдвоем и начали феерить, а им потом говорят: «Слышь, вы, два залетных фантика, два ландыша небесных! Вы чего тут раздухарились? У нас здесь все четко, спокойно. Нам не надо ни выше, ни ниже — нас все устраивает». Это же действительно так во многих командах!
Но когда они там по канатам куда-то лезли — ну, я не верю в это! Ты же шлепнулся бы! Я в себе тоже физически уверен, но не пошел бы".
Искажение фактов в «Легенде № 17» и «Движении вверх»
«Мне это не нравится. Не надо говорить, что фильм основан на реальных событиях. Назовите как угодно: художественный фильм, по мотивам... Здесь я понимаю тех, кто был знаком с реальной историей: когда начинаешь в нее углубляться, то приходишь в ужас. Если вы говорите, что основано на реальных событиях, показывайте то, что было. Либо не называйте так».
«Теория большого взрыва»
«Не понравился сериал, хотя знаю, что у него очень большая аудитория. Но мне не зашло вообще, не мое. Может, я не люблю этих четырехглазиков щупленьких. Перед всеми искренне извиняюсь».
«Друзья»
«Весь сериал посмотрел, даже несколько раз. Я с детства был восхищен им и по сей день считаю, что это лучшее творение. Так продержаться — на таком пике и топе! Я так был влюблен в Рейчел... С тех пор Дженифер Энистон для меня — все. Если кто-то говорит, что она не очень, я сразу: «Что?! Еще раз мне на ушко скажи!» Меня сразу трясет. Я даже любил Росса депрессивного. Это круто. Посмотрел новый эпизод — такая ностальгия...»
«Это мы»
«Это последнее из того, что меня прямо зацепило. Нет сериала или фильма, во время которого я бы столько плакал. В одной из серий был рекорд — шесть раз я дрогнул и чуть-чуть захлебывался. Был в шоке от этого сериала! Хотя читал отзывы: «Какая ерунда». Но мы сели с супругой и смотрели — оказалось настолько живо и гениально. Я был восхищен, просто в шоке. За одну серию шесть раз всплакнуть — это рекорд!»
Русские сериалы
«Мне понравилась «Эпидемия». Еще «Перевал Дятлова» — я этой темой интересуюсь и много всего прочитал. Создатели отмечали, что это примерно похоже на правду. Но мне не показалось, что это так. Но снято хорошо: потрясающая работа, передает атмосферу того времени. Держало в напряжении».
Будет ли фильм или сериал про Дзюбу?
«У нас в России признают людей, когда тебя либо уже не стало, либо когда тебе под 80-90 лет. Это было бы интересно, но я об этом не думал. С годами только придет, наверное. Наверняка я оставлю какой-то след, нравится это кому-то или нет.
Хотел бы сам сыграть какую-то роль! Попробовал бы. Это интересно. За рубежом баскетболисты снимаются.
Из иностранных актеров мне нравится Райан Рейнолдс — он играет такого раздолбая, который и себя подколоть может, и всех вокруг".
О Дэдпуле
«Я вышел на награждение «Зенита» в его костюме и был в шоке, когда меня спросили: «Это Спайдермен?» Я реально хотел вытащить катану, всадить и поднять этого человека. Есть же не только комиксы, но и фильмы...
Райан Рейнолдс лайкнул мое фото в костюме. Мне это польстило! Самое крутое, что всему миру и Европе это зашло, а русским — нет: «Как так можно?» Это говорит о нашей узколобости.
У меня была дилемма: надевать или нет, как клоун буду или нет? Жена говорила: «Да надевай уже!» Надо было помочь, там столько прибамбасов.
Дэдпул — крутой. У него такие самоирония и черный юмор! Персонаж неоднозначный, но он никогда и не говорил, что он положительный герой. Но он мне он нравится".
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0