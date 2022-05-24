«Когда говорят, что Дженифер Энистон не очень, меня трясет!» Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах

Мы послушали его за вас.

Нападающий Артем Дзюба запустил подкаст, в котором обсуждает кино и сериалы с актером Максимом Лагашкиным. «СЭ» послушал выпуски «Дзюбакаста» и собрал главные хайлайты.

«Стрельцов» и «Тренер»

«Я немножко предвзят, потому что с Сашей Петровым общаюсь и дружу. Он мне нравится. Он попытался... Очень тяжело снять футбольные моменты по-настоящему. Как и хоккейные. Больше футбольного было в фильме Козловского «Тренер». Там в ущерб актерскому [мастерству] он взял людей, которые были футболистами, когда-то играли на том или ином уровне.

Но там тоже были постановочные сцены. Я это вижу как профессионал, но зритель может этого не понять. Мне режет глаз, когда в «Тренере» все поднимают футболки после гола, когда у него умер отец... И что-то мне подсказывает, что к 90-й минуте у кого-то из них могли быть желтые карточки, соответственно, [за снятые майки] получили бы красные.

В «Стрельцове» мне понравилась подача. Но в реальности после тюрьмы он все-таки вышел лысоватый, полноватый. Если бы [актеру] сделали грим, если бы он набрал вес... Сделайте хотя бы грим, накладку лысины! Но он зашел с 70 кг и вышел с 70 кг".

«Легенда № 17»

«Есть знакомые, которые лично знали Валерия Харламова и рассказывали, что это действительно неординарная личность, потрясающий хоккеист. Понятно, что в фильме все приукрашено. Но это нормально. Лучше так, чем рассказали бы, что он любил выпить.

Показали сторону его характера: упрямость, упертость, как его не берут и он не сдается. Встает в ворота, ловит и отбивает. Его отправляют куда-то играть — он там забивает, и его возвращают обратно. Показали, какая у него мама влиятельная — испанка, по-моему. Это тоже интересно.

Но раскрыть всю историю и многогранность тоже было бы круто. Все мы неидеальные. Но такой фильм может замотивировать! Отметил бы, как показали нюансы в раздевалке: когда они приехали вдвоем и начали феерить, а им потом говорят: «Слышь, вы, два залетных фантика, два ландыша небесных! Вы чего тут раздухарились? У нас здесь все четко, спокойно. Нам не надо ни выше, ни ниже — нас все устраивает». Это же действительно так во многих командах!

Но когда они там по канатам куда-то лезли — ну, я не верю в это! Ты же шлепнулся бы! Я в себе тоже физически уверен, но не пошел бы".

Искажение фактов в «Легенде № 17» и «Движении вверх»

«Мне это не нравится. Не надо говорить, что фильм основан на реальных событиях. Назовите как угодно: художественный фильм, по мотивам... Здесь я понимаю тех, кто был знаком с реальной историей: когда начинаешь в нее углубляться, то приходишь в ужас. Если вы говорите, что основано на реальных событиях, показывайте то, что было. Либо не называйте так».

«Теория большого взрыва»

«Не понравился сериал, хотя знаю, что у него очень большая аудитория. Но мне не зашло вообще, не мое. Может, я не люблю этих четырехглазиков щупленьких. Перед всеми искренне извиняюсь».

«Друзья»

«Весь сериал посмотрел, даже несколько раз. Я с детства был восхищен им и по сей день считаю, что это лучшее творение. Так продержаться — на таком пике и топе! Я так был влюблен в Рейчел... С тех пор Дженифер Энистон для меня — все. Если кто-то говорит, что она не очень, я сразу: «Что?! Еще раз мне на ушко скажи!» Меня сразу трясет. Я даже любил Росса депрессивного. Это круто. Посмотрел новый эпизод — такая ностальгия...»

«Это мы»

«Это последнее из того, что меня прямо зацепило. Нет сериала или фильма, во время которого я бы столько плакал. В одной из серий был рекорд — шесть раз я дрогнул и чуть-чуть захлебывался. Был в шоке от этого сериала! Хотя читал отзывы: «Какая ерунда». Но мы сели с супругой и смотрели — оказалось настолько живо и гениально. Я был восхищен, просто в шоке. За одну серию шесть раз всплакнуть — это рекорд!»

Русские сериалы

«Мне понравилась «Эпидемия». Еще «Перевал Дятлова» — я этой темой интересуюсь и много всего прочитал. Создатели отмечали, что это примерно похоже на правду. Но мне не показалось, что это так. Но снято хорошо: потрясающая работа, передает атмосферу того времени. Держало в напряжении».

Будет ли фильм или сериал про Дзюбу?

«У нас в России признают людей, когда тебя либо уже не стало, либо когда тебе под 80-90 лет. Это было бы интересно, но я об этом не думал. С годами только придет, наверное. Наверняка я оставлю какой-то след, нравится это кому-то или нет.

Хотел бы сам сыграть какую-то роль! Попробовал бы. Это интересно. За рубежом баскетболисты снимаются.

Из иностранных актеров мне нравится Райан Рейнолдс — он играет такого раздолбая, который и себя подколоть может, и всех вокруг".

О Дэдпуле

«Я вышел на награждение «Зенита» в его костюме и был в шоке, когда меня спросили: «Это Спайдермен?» Я реально хотел вытащить катану, всадить и поднять этого человека. Есть же не только комиксы, но и фильмы...

Райан Рейнолдс лайкнул мое фото в костюме. Мне это польстило! Самое крутое, что всему миру и Европе это зашло, а русским — нет: «Как так можно?» Это говорит о нашей узколобости.

У меня была дилемма: надевать или нет, как клоун буду или нет? Жена говорила: «Да надевай уже!» Надо было помочь, там столько прибамбасов.

Дэдпул — крутой. У него такие самоирония и черный юмор! Персонаж неоднозначный, но он никогда и не говорил, что он положительный герой. Но он мне он нравится".