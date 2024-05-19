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«Ростов» отомстил «Балтике» за поражение в Кубке и приблизил к прямому вылету из РПЛ

«Ростов» дома обыграл «Балтику» в матче 29-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Фото ФК «Ростов»
У Игнашевича большие проблемы.
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Балтика

У «Ростова» к «Балтике» были особые счеты — пару недель назад команда Сергея Игнашевича выбила южан из Кубка России, победив 1:0 на «Ростов Арене». Не было никаких сомнений, что внутренне футболисты настраивались на небольшую месть — и отомстили!

Так как сезон для «Ростова» по факту закончен, Валерий Карпин мог позволить себе некоторые эксперименты с составом. На последнюю домашнюю игру он выставил сразу двух правых защитников (Вахания отправился играть слева), а в нападение отправил молодого Азнаурова — воспитанника южан и участника кубковой игры против «Балтики».

Все это не стало сюрпризом — Карпин никогда не боялся ротации, если в ней была необходимость. Но кое-что удивило — оставшийся в запасе вратарь Песьяков. Для Сергея матч с балтийцами был последним домашним в составе «Ростова» — в конце сезона голкипер покинет клуб. Но «прощального танца» не случилось.

Игнашевич, несмотря на напряженный график, минимально изменил состав, который в середине недели обыграл «Спартак» в Кубке. Изменилось буквально одно имя — на поле появился Юрий Ковалев вместо Дмитрия Рыбчинского, все остальные триумфаторы остались на месте. Конечно, включая вратаря Латышонка.

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Как и в игре с красно-белыми, у Евгения хватало работы. Несмотря на то что «Балтика» начала здорово и даже загнала ростовчан в штрафную на первых минутах, со временем команда Карпина раскрылась — и тут Латышонку пришлось спасать. Голкипер сделал пять сейвов за первый тайм, но не пропустить не получилось.

Евгений продержался 34 минуты, пока полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин не оформил такой удар, который потащить невозможно, — выстрелил из-за штрафной прямо в «девятку». Вратарь прыгнул, но не дотянулся.

Еще через две минуты с передачи Азнаурова забил Роналдо — для него это третий домашний гол. Который он снова отпраздновал в стиле Криштиану.

Казалось, что игра идет по правилам «Ростова», но у «Балтики» были другие планы. На 42-й минуте в контратаке забил Лисакович (гол отменили из-за офсайда), а уже в добавленное к первому тайму время отличился Фернандес. Кстати, сделал это не менее красиво, чем Щетинин, — тоже издали, да еще и от штанги.

Гол в раздевалку хозяев не смутил, но чуть-чуть прибавил вдохновения «Балтике». На десять минут ростовчане потеряли контроль над игрой и прижались к воротам, но, как и в первом тайме, вскоре вернулись. Правда, на голы сил не хватило — как и у «Балтики». Матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу «Ростова».

Для калининградцев поражение стало уже третьим подряд в рамках РПЛ — команда Игнашевича по-прежнему в зоне прямого вылета за тур до конца чемпионата.

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В последнем туре они примут «Локомотив» в Калининграде и будут ждать осечки конкурентов в борьбе за выживание. И при любом исходе нужно готовиться к финалу Кубка с «Зенитом».

Таких контрастов в РПЛ давно никто не испытывал.

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 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
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13
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